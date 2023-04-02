ФК Львів - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Львів - Динамо 02.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 02.04.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Львів (Львов) та командою Динамо (Киев):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 11.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Бессмертный, Анатолий и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Кривбас - 18.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти Зоря - 18.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

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