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ФК Львів - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 квітня 2023, 13:00 - Skif Stadium
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
0 - 1
Оновити
86'
Динамо
Киев
Хід матчу
50' Владислав Дубінчак 51' Bogunov, Yaroslav 52' Vanat, Vladyslav Andriyovych 62' Tsarenko, Anton Вийшов: Денис Гармаш 63' Lonwijk, Justin Вийшов: Voloshyn, Nazar 71' Олександр Бєляєв Вийшов: Svrznjak, Ivijan 71' Sasovskyi, Maksym Вийшов: Silva Souza, Guilherme 73' Володимир Шепелєв 75' Володимир Шепелєв Вийшов: Yatsyk, Oleksandr
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
21%
Нічия
31%
Динамо
48%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Lviv and FC Dynamo Kiev when FC Lviv is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Lviv and FC Dynamo Kiev is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with FC Lviv playing at home, FC Lviv have won 0 times, there have been 0 draws while FC Dynamo Kiev have won 6 times. The goal difference is 14-2 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 12 meetings, FC Lviv have won 1 times, there have been 0 draws while FC Dynamo Kiev have won 11 times. The goal difference is 25-5 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • Did you know that FC Lviv scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 4 matches away from home.
  • FC Dynamo Kiev have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Lviv haven't won any of their last 8 games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Lviv haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 0 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev's away record this season: 5-0-2.
  • Vladyslav Bugay is FC Lviv's top scorer with 4 goals. Vitaliy Buyalskiy has scored 11 times for FC Dynamo Kiev.
  • FC Lviv wins 1st half in 5% of their matches, FC Dynamo Kiev in 39% of their matches.
  • FC Lviv wins 5% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 39%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 1 goals.
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Lviv.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Lviv won 0, FC Dynamo Kiev won 5, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Lviv scores 0.6 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 3.2 goals against FC Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Lviv and FC Dynamo Kiev is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Lviv and FC Dynamo Kiev is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Lviv scores 1.12 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.55 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Львів
1
Перемог
10
Ігор
9
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 ФК Львів 1 - 4 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 ФК Львів 1 - 4 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021
19.09.2020 - 19:30 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Львів
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:02 ФК Львів 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:00 Зоря 3 - 1 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.03.2023 - 13:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.11.2022 - 13:00 ФК Львів 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 12:00 Інгулець 1 - 0 Завершено ФК Львів П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:03 Динамо 0 - 2 Завершено Інгулець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
26.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершено Валмієра Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
23.02.2023 - 16:00 Динамо 3 - 0 Завершено Ауда В
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Новини команд
Головні події
75'
Володимир Шепелєв
Вийшов: Yatsyk, Oleksandr
73'
Володимир Шепелєв
Олександр Бєляєв
Вийшов: Svrznjak, Ivijan
71'
Sasovskyi, Maksym
Вийшов: Silva Souza, Guilherme
71'
63'
Lonwijk, Justin
Вийшов: Voloshyn, Nazar
62'
Tsarenko, Anton
Вийшов: Денис Гармаш
52'
Vanat, Vladyslav Andriyovych ГООЛ!
Bogunov, Yaroslav
51'
50'
Владислав Дубінчак
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
21%
Нічия
31%
Динамо
48%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Олександр Рибка
    Воротар
  • 99
    Gabriel, Higor
    Захисник
  • 54
    Олексій Дитятьєв
    Захисник
  • 45
    Sasovskyi, Maksym
    Захисник
    71
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 14
    Antonio, Leonardo
    Захисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
    71
  • 10
    Bogunov, Yaroslav
    51
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 18
    Адерінсола Есеола
    Форвард
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 25
    Popov, Denys
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
    75 73
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
    52
  • 21
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 22
    Lonwijk, Justin
    Півзахисник
    63
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 37
    Tsarenko, Anton
    Півзахисник
    62
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
    50
  • 77
    Benito
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Бессмертный, Анатолий
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
Удари в отвір
4
2
Удари повз
4
13
Штрафні
8
1
Кутові
8
3
Сейви
8
Фоли
11
1
Блоковано ударів
2
Офсайди
2
2
ЖК
2
Трансляція
81'
Заміна
Беніто замінили на Тимчика.
80'
Заміна
Раміреса випустили замість Ваната.
79'
Зіштовхнувся Гармаш із Іґорем на правому фланзі атаки.
77'
Повз ворота запустив дальній постріл із лівого флангу Ванат.
75'
Заміна
Яцик дограватиме замість Шепелєва.
73'
Жовта картка
Есеола потоптався по ногах Сидорчука на лівому фланзі атаки власної команди.
72'
Жовта картка
Шепелєв відмахнувся від Богунова на чужій половині, коли суперник виходив до контратаки.
71'
Заміна
Бєляєва замінив Свржняк.
71'
Заміна
Замість Сасовського грає Ґільєрме.
70'
Офсайд
Попов із власної половини закинув до офсайду на Гармаша.
69'
Беніто з правого флангу штрафного викочував під удар Гармашу, але того випередив на м'ячі захисник.
66'
Богунов на правому фланзі атаки відштовхнув від м'яча Дубінчака.
63'
Кутовий
Якийсь безглуздий розіграш кутового на лівому фланзі від Динамо. Дубінчак випустив м'яч за лицьову.
60'
Пас на хід лівим флангом атаки для Ессеоли був занадто сильним.
58'
Навіс із лівого флангу від Дубінчака опустився на голови захисникам.
55'
Закидали м'яч із глибини на хід Бугаю, але Нещерет зіграв на середньому виході.
52'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шепелєв вирішив скинути штрафний перед чужими володіннями під удар Ванату, і той пробив низом у правий кут!
51'
Жовта картка
Рибка невдало зіграв на перехоплені подачі з правого флангу, після чого Царенко з дальнього добивання пробив у руку Богунову.
50'
Жовта картка
Богунов різав кут на правому фланзі атаки, а Дубінчак натомість зрізав його.
49'
Небезпечний момент
Навіс кутового з правого флангу на Беніто на ближню був продовжений далі на Попова, але той зльоту пробив невдало.
47'
Заблоковано спробу Царенка прострілити з правого флангу штрафного.
46'
Офсайд
Офсайд у Шепелєва під час передачі до лівого флангу штрафного з глибини.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри футбол був доволі конкурентним та цікавим. Львів не сидить у захисті, відбиваючись від атак суперників, а створює власні гольові моменти. За Динамо зберігається перевага в класі, але реалізувати її кияни, поки що не мають можливості. Десь не щастить, а десь добре працюють господарі.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 1 хв.
44'
Небезпечний момент
Поперечина! Ванат зупинив біля входу до правого флангу штрафного передачу Караваєва, після чого пробив у верхній каркас воріт.
43'
Ванат пролетів повз простріл Беніто з правого флангу штрафного, а Царенко до м'яча не встигав.
41'
Фол від Попова проти Беляєва біля правого кута штрафного.
40'
Небезпечний момент
Шепелєв із лівого флангу виконав прицільну подачу до центру штрафного на Ваната, але той із набігання пробив головою повз дальню стійку.
39'
Рибка кулаками зіграв проти подачі Дубінчака з лівого флангу до воротарського.
36'
Небезпечний момент
Беніто примудрився спиною закрити дальній кут чужих воріт, коли туди пробивав Лонвейк на завершення прострілу Сидорчука з правого флангу штрафного!
35'
Дрібний фол від Антоніо проти Ваната біля центрального кола на власній половині.
33'
Лонвейк пробив здалеку з лівого флангу, але спрямував м'яч над воротами.
31'
Завалилась із ноги подача в дотик у Шепелєва з лівого флангу.
30'
Небезпечний момент
Повз ближню стійку пішов удар головою від Дитятьєва на завершення подачі з правого флангу.
29'
Ессеола отримав передачу до правого флангу штрафного, але Лонвейк одразу блокував удар у підкаті.
27'
У лівий бік від воріт пробив здалеку Антоніо в центральній зоні.
25'
Дубінчак виконав подачу з лівого флангу на вхід до воротарського, але трохи не встиг до неї Ванат.
24'
Відмашка від Ессеоли проти Попова під час боротьби на правому фланзі атаки.
23'
Сидорчук із лівого флангу приклався дальнім пострілом у ноги Іґора.
21'
Грисьо в боротьбі на лівому фланзі захисту поклав на газон Беніто.
19'
Небезпечний момент
Із правого флангу Караваєв зіграв до штрафного на Царенка, той скинув у дотик, а Беніто пробив другим дотиком над воротами.
17'
Постріл низом від Бугая з лівого флангу штрафного в ближній кут забрав до рук Нещерет.
15'
Подача з лівого флангу від Дубінчака пішла в дальній кут, тому Рибка був змушений зняти її на кутовий.
12'
Ессеола підштовхнув руками Сидорчука в центрі поля під час боротьби.
10'
Над воротами запустив постріл здалеку Сидорчук із центральної зони перед штрафним.
8'
Пас у спину отримав Богунов, замість сподівань на контратаку через лівий фланг атаки.
6'
Кутовий
Шепелєв закрутив подачу кутового з лівого флангу на дальню стійку, але там перехопив м'яч Рибка.
4'
Караваєв ударом здалеку з правого флангу спрямував м'яч над воротами.
3'
Дубінчак проходив до лівого флангу штрафного поблизу лицьової, але підкат Сасовського його зупинив.
1'
Спостерігаємо за спробами Львова атакувати на старті.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі перемогли кияни з рахунком 1:0.
Інфо
Динамо Київ іде четвертим із 10 перемогами, 3 нічиїми та 5 поразками — 33 очки.
Інфо
Львів іде останнім із 3 перемогами, 4 нічиїми та 10 поразками — 13 очок.
Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Боль, Яцик, Рамірес, Андрієвський, Гармаш, Малиш, Тимчик, Сирота, Волошин.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв — Беніто, Царенко, Лонвейк — Ванат.
Запасні: Юрчук, Ольховий, Ґільєрме, Свржняк, Мишенко, В. Михайлів, Р. Михайлів.
Львів: Рибка — Сасовський, Ґабріель, Дитятьєв — Антоніо — Грисьо, Мильченко, Бєляєв, Богунов — Ессеола, Бугай.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ігор Пасхал (Херсон, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону СКІФ (Львів, Україна) зіграють Львів та Динамо Київ.
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Коментарі(2)
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lir1205 (Запорожье)
02.04.2023 о 14:00
динамо програє? так звичайно бо воно перестало грати(((((
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0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
02.04.2023 о 12:51
и Суркиса одели--плати и смотри своё ДК
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0
-2

Останні матчі
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Анонс матчу ФК Львів - Динамо 02.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 02.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами ФК Львів (Львов) та командою Динамо (Киев):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 11.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Бессмертный, Анатолий и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - Динамо можна подивитися 02.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Кривбас - 18.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти Зоря - 18.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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