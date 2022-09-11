Металіст 1925 - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 02.04.2023
Час початку матчу: 14:01
Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 11.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Galovskyi, Edmar и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Ворскла - 18.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Верес - 18.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
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