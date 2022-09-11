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Металіст 1925 - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 квітня 2023, 14:01 - Колос . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
Оновити
41'
СК Дніпро-1
Днепр
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Хід матчу
27' Peglow Вийшов: Артем Довбик
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
26%
Нічия
29%
СК Дніпро-1
46%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 5 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 3 games against SC Dnipro-1.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 4 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's away record this season: 6-2-1.
  • Rostyslav Rusyn is FC Metalist 1925 Kharkiv's top scorer with 4 goals. Artem Dovbyk has scored 12 times for SC Dnipro-1.
  • Igor Kurylo has assisted the most goals for FC Metalist 1925 Kharkiv with 3. Oleksandr Pikhalyonok is SC Dnipro-1's biggest assister (5).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 23% of their matches, SC Dnipro-1 in 40% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 23% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 40%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 3 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 4 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, SC Dnipro-1 won 3, 0 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 1.75 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and SC Dnipro-1 is 2.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and SC Dnipro-1 is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.09 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.71 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Металіст 1925
0
Перемог
6
Ігор
5
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Металіст 1925 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1
Первая лига Украины 2020
23.03.2019 - 18:00 Металіст 1925 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1
Друга ліга України 2017/2018
07.04.2018 - 18:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 14:00 Металіст 1925 0 - 7 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.02.2023 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 3 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
14.02.2023 - 14:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено АГМК В
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 15:00 Верес 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 12:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1 Н
Ліга конференцій 2022/2023
23.02.2023 - 19:45 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено АЕК Н
Ліга конференцій 2022/2023
16.02.2023 - 22:00 АЕК 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
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Головні події
27'
Peglow
Вийшов: Артем Довбик
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
26%
Нічия
29%
СК Дніпро-1
46%
Склади команд
Стартовий склад
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 1
    Rybak, Vladislav
    Воротар
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 99
    Gomes, Gabriel
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 19
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 10
    Peglow
    27
Запасні гравці
Тренери
  • Galovskyi, Edmar
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
Удари повз
5
40%
Володіння м'ячем
60%
2
Удари в отвір
2
4
Штрафні
3
Кутові
3
1
Офсайди
2
Сейви
2
2
Фоли
4
LIVE
Трансляція матчу Металіст 1925 - СК Дніпро-1
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
40'
Поки що дуже надійно у захисті грають господарі. Водночас і підопічні Кучера не вражають в атаці.
37'
Затиснули дніпряни суперників біля штрафної, але не вистачає завершальної передачі.
35'
Після швидкої атаки і передачі Довбика пробивав Рубчинський, але його удар заблокував захисник.
32'
У ці хвилини володіють ініціативою підопічні Едмара. Дніпряни грають від захисту.
30'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Після передачі РУсина не зміг реалізувати вихід один на один Бичек.
29'
Дуже пасивно та одноманітно грають гості у центрі поля. Втрати м'яча не дозволяють їм просунутися вперед.
27'
Заміна
Замість Пеглоу вийшов Довбик.
26'
Пеглоу травмувався. Готується вийти Артем Довбик.
25'
Помилки у перехідній фазі заважають харків'янам доставляти м'яч у штрафну суперників.
22'
Контроль м'яча у центрі поля не приносить жодного зиску гостям.
19'
Кутовий
Піхальонок подавав з правого флангу, але Безуглий опинився першим на м'ячі.
17'
Команди не вражають якістю гри, але не варто було сподіватися на інший футбол від господарів. Для них насамперед важливо не пропустити.
14'
Перший удар у площину воріт. Пеглоу пробивав з-за меж штрафної, але без проблем для голкіпера.
12'
Темп гри у нас повільний. З позиційним футболом проблеми у другої команди УПЛ.
9'
Поки що гостям не вистачає швидкості у центрі поля. До такої гри суперники дніпрян готові.
7'
Пеглоу з гострого кута пробив в руки голкіперу. Шансів забити було обмаль.
6'
Харків'яни не намагаються високо пресингувати, але біля власної штрафної грають уважно. Поки що у нас без моментів.
3'
Підопічні Кучера взяли м'яч під власний контроль. Пеглоу прорвався флангом, але віддати точну передачу не зміг.
1'
Уже на перших секундах пошкодження зазнав Гуцуляк, який лише відновився після травми.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Дніпро-1" (запасні): Валеф, Кінарейкін, Федорів, Довбик, Матарріта, Хайнер, Назаренко, Когут, Танковський, Підлепенець, Танчик, Кононов
Інфо
"Дніпро-1" (склад): Рибак - Каплієнко, Гомес, Сарапій, Пасіч, Мінго, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Пеглоу
Інфо
"Металіст 1925" (запасні): Сидоренко, Потімков, Капінус, Ткачук, Коваленко, Абдуллаєв, Ткачук, Дмитренко, Кравченко, Да Сілва, Чирук
Інфо
"Металіст 1925" (стартовий склад): Мозіль - Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень, Мартинюк, Русин, Габі, Вачіберадзе, Бичек, Ременюк
У Ковалівці восьма команда чемпіонату прийматиме другу. Харків'яни два матчі поспіль зіграли внічию (проти "Ворскли" та "Чорноморця". "Дніпро-1" напередодні паузи на ігри збірних переграли "Верес".
Запрошуємо вас на текстову трансялцію матчу 19-го туру УПЛ між "Металістом 1925" та "Дніпром-1". Гра розпочнеться в 14:00.
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Анонс матчу Металіст 1925 - СК Дніпро-1 02.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 02.04.2023
Час початку матчу: 14:01

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 11.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Galovskyi, Edmar и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - СК Дніпро-1 можна подивитися 02.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Ворскла - 18.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Верес - 18.03.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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