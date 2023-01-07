Жирона - Еспаньол онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Еспаньол 01.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Еспаньол (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 01.04.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Жирона (Жирона) та командою Еспаньол (Барселона):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Еспаньол та Жирона у попередньому футбольному матчі 07.01.2023 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Martinez, Diego розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Райо Вальєкано - 18.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Еспаньол (Барселона)

Рік заснування Эспаньол (Барселона): 1900

Країна: Испания

Тренер: Диего Мартинес



Прошедший поединок команди Еспаньол був зіграний проти Сельта - 18.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сельта.

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