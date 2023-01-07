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Жирона - Еспаньол онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 01 квітня 2023, 15:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Мигель Ангел Ортиз Ариас
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
0 - 0
Оновити
11'
Еспаньол
Барселона
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
30%
Нічия
30%
Еспаньол
39%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Girona FC playing at home, Girona FC have won 3 times, there have been 0 draws while Espanyol Barcelona have won 3 times.
  • During the last 10 meetings, Girona FC have won 6 times, there have been 1 draws while Espanyol Barcelona have won 3 times.
  • Espanyol Barcelona have a losing streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Espanyol Barcelona scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Espanyol Barcelona have lost 3 matches in a row.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 13 home matches in LaLiga this season.
  • Espanyol Barcelona haven't scored in 1 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • Aleix Garcia has assisted the most goals for Girona FC with 5. Brian Olivan is Espanyol Barcelona's biggest assister (5).
  • Martinez Arnau has more yellow cards (8) than any other player at Girona FC. Oscar Regano has collected 9 for Espanyol Barcelona.
  • Girona FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Espanyol Barcelona have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 21% of their matches, Espanyol Barcelona in 4% of their matches.
  • Girona FC wins 21% of halftimes, Espanyol Barcelona wins 4%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Espanyol Barcelona.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Espanyol Barcelona's.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 5 games against Espanyol Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Girona FC won 3, Espanyol Barcelona won 1, 1 draws.
  • Girona FC scores 1.8 goals in a match against Espanyol Barcelona and Espanyol Barcelona scores 1.2 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Espanyol Barcelona is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Espanyol Barcelona is 1.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Girona FC scores 1.48 goals when playing at home and Espanyol Barcelona scores 0.96 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Жирона
2
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 22:00 Еспаньол 2 - 2 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
06.04.2019 - 13:45 Жирона 1 - 2 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2018
25.11.2018 - 19:30 Еспаньол 1 - 3 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
22.04.2018 - 13:00 Жирона 0 - 2 Завершено Еспаньол
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.03.2023 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.03.2023 - 22:00 Жирона 0 - 1 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.03.2023 - 15:00 Хетафе 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 15:00 Атлетік 2 - 3 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.02.2023 - 22:00 Жирона 6 - 2 Завершено Альмерія В
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Останні матчі - Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Еспаньол 1 - 3 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Реал 3 - 1 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 15:00 Вальядолід 2 - 1 Завершено Еспаньол П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.02.2023 - 15:00 Еспаньол 2 - 1 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 15:00 Ельче 0 - 1 Завершено Еспаньол В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
30%
Нічия
30%
Еспаньол
39%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
16
Hernandez, Javier
5
Lopez, David
22
Bueno, Santiago
4
Arnau, Martinez
18
Оріоль Ромеу
12
Villa, Toni
24
Garcia, Borja
23
Martin, Ivan
15
Віктор Циганков
9
Castellanos, Valentin
13
Фернандо Пачеко
27
Sanchez Saez, Ruben
24
Gomez, Sergi
23
Montes, Cesar
18
Regano, Oscar
16
Gragera, Jose
12
de Souza Costa, Vinicius
10
Серхi Дардер
18
Puado, Javi
21
Хоселу
17
Braithwaite, Martin
Стартовий склад
  • 9
    Castellanos, Valentin
    Форвард
  • 12
    Villa, Toni
  • 24
    Garcia, Borja
    Захисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 18
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 16
    Hernandez, Javier
    Захисник
  • 5
    Lopez, David
  • 22
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 18
    Puado, Javi
    Форвард
  • 21
    Хоселу
    Форвард
  • 17
    Braithwaite, Martin
    Форвард
  • 16
    Gragera, Jose
    Півзахисник
  • 12
    de Souza Costa, Vinicius
  • 10
    Серхi Дардер
    Півзахисник
  • 27
    Sanchez Saez, Ruben
    Захисник
  • 24
    Gomez, Sergi
    Захисник
  • 23
    Montes, Cesar
    Захисник
  • 18
    Regano, Oscar
    Захисник
  • 13
    Фернандо Пачеко
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Martinez, Diego
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Еспаньол
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
11'
Фол від Брайтвейта на лівому фланзі захисту проти Арнау.
10'
На завершення проходу правим флангом атаки Пуадо виконав подачу в суперника.
8'
Циганков побіг правим флангом, проте Хіль далеко не відпустив його від себе підкатом.
6'
Жирона й досі тримає м'яч на чужій половині поля.
4'
Гомес не дав Циганкову розвернутись із м'ячем на правому фланзі штрафного.
3'
Пошкодження в Хоселу в епізоді без м'яча.
2'
Жирона з м'ячем на чужій половині перебуває на старті матчу.
1'
Соуза вже встиг сфолити на правому фланзі захисту.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Еспаньйол йде сімнадцятим із 6 перемогами, 9 нічиїми та 11 поразками — 27 очок.
Інфо
Жирона йде дванадцятою з 8 перемогами, 7 нічиїми та 11 поразками — 31 очко.
Запасні: Гарсія, Калеро, Суарес, Баре, Кабрера, Ласо, П'єрр-Габріель, Д. Гомес, Експозіто, Ніко, Алейш, Фернандес.
Еспаньйол: Пачеко — Санчес, Монтес, С. Гомес, Хіль — Соуза, Грагера — Пуадо, Дардер, Брайтвейт — Хоселу.
Запасні: Фуїдіас, Карлос, Артеру, Гутьєррес, Валері, Рікельме, А. Гарсія, Бернарду, Каррера, Рейнір, Стуані, Хуанпе.
Жирона: Гассаніга — Арнау, Буено, Лопес, Ернандес — Ромеу — Циганков, Б. Гарсія, Мартін, Вілья — Кастельянос.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Мігель Анхель Ортіс Арьяс (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 27-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють Жирона та каталонський Еспаньйол.
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Анонс матчу Жирона - Еспаньол 01.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Жирона (Жирона) та командою Еспаньол (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Жирона (Жирона) та командою Еспаньол (Барселона):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Еспаньол та Жирона у попередньому футбольному матчі 07.01.2023 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Martinez, Diego розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Еспаньол можна подивитися 01.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Еспаньол, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Предыдущий поединок команди Жирона був зіграний проти Райо Вальєкано - 18.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Еспаньол (Барселона)
Рік заснування Эспаньол (Барселона): 1900
Країна: Испания
Тренер: Диего Мартинес

Прошедший поединок команди Еспаньол був зіграний проти Сельта - 18.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сельта.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Еспаньол онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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