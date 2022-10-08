Баварія - Боруссія онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

І тепер 3:0 на табло!! Сане завдав якісного удару, після якого м’яч влучив у стійку та відскочив назад у поле. Мюллер підхопив його в штрафному майданчику та чітко пробив у правий нижній кут воріт. Голкіпер вже був відіграний.