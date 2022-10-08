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Баварія - Боруссія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Німеччини - 01 квітня 2023, 19:30 - Альянц Арена . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Фриц, Марко
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
3 - 0
Оновити
перерыв
Боруссія
Дортмунд
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Хід матчу
12' Емре Джан 13' Kobel, Gregor 18' Томас Мюллер 23' Томас Мюллер 44' Schlotterbeck, Nico Вийшов: Матс Хуммельс
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
38%
Нічия
26%
Боруссія
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Borussia Dortmund when Bayern Munich is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Borussia Dortmund is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 35 meetings with Bayern Munich playing at home, Bayern Munich have won 23 times, there have been 8 draws while Borussia Dortmund have won 4 times. The goal difference is 89-34 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 79 meetings, Bayern Munich have won 39 times, there have been 22 draws while Borussia Dortmund have won 18 times. The goal difference is 151-92 in favour of Bayern Munich.
  • Borussia Dortmund's last away win against Bayern Munich was in 2017.
  • Last season Bayern Munich won both games against Borussia Dortmund (3-1 at home and 3-2 away).
  • In Bundesliga, Bayern Munich have 3 successive home wins.
  • Did you know that Bayern Munich scores 35% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Borussia Dortmund scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Bayern Munich have won 4 home matches in a row.
  • Bayern Munich haven't lost in any of their last 26 home matches.
  • When playing at home, Bayern Munich have not lost to Borussia Dortmund in their last 6 encounters.
  • Bayern Munich haven't scored in 0 of their 12 home matches in Bundesliga this season.
  • Borussia Dortmund haven't scored in 3 of their 13 away matches in Bundesliga this season.
  • Bayern Munich's home record this season: 8-4-0.
  • Jamal Musiala is Bayern Munich's top scorer with 11 goals. Julian Brandt has scored 8 times for Borussia Dortmund.
  • Jamal Musiala has assisted the most goals for Bayern Munich with 9. Raphael Guerreiro is Borussia Dortmund's biggest assister (9).
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 27 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 67% of their matches, Borussia Dortmund in 52% of their matches.
  • Bayern Munich wins 67% of halftimes, Borussia Dortmund wins 52%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Borussia Dortmund leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In Bundesliga, Borussia Dortmund has better performance than Bayern Munich.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Bayern Munich have lost just 0 of their last 5 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 4, Borussia Dortmund won 0, 1 draws.
  • Bayern Munich have lost just 0 of their last 5 Bundesliga games against Borussia Dortmund.
  • Borussia Dortmund have won just 0 of their last 5 Bundesliga games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich scores 3 goals in a match against Borussia Dortmund and Borussia Dortmund scores 1.6 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Borussia Dortmund is 4.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Borussia Dortmund is 2.2.
  • Bayern Munich scores 2.77 goals when playing at home and Borussia Dortmund scores 2.07 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Баварія
22
Перемог
39
Ігор
10
Перемог
Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Боруссія 2 - 2 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
23.04.2022 - 19:30 Баварія 3 - 1 Завершено Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Боруссія 2 - 3 Завершено Баварія
Суперкубок Німеччини 2021
17.08.2021 - 21:30 Боруссія 1 - 3 Завершено Баварія
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
19.03.2023 - 18:30 Байєр 2 - 1 Завершено Баварія П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
11.03.2023 - 16:30 Баварія 5 - 3 Завершено Аугсбург В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
08.03.2023 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
04.03.2023 - 19:30 Штутгарт 1 - 2 Завершено Баварія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
26.02.2023 - 18:30 Баварія 3 - 0 Завершено Уніон В
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Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Боруссія 6 - 1 Завершено Кельн В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Шальке 2 - 2 Завершено Боруссія Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.03.2023 - 22:10 Челсі 2 - 0 Завершено Боруссія П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
03.03.2023 - 21:30 Боруссія 2 - 1 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
25.02.2023 - 16:30 Хоффенхайм 0 - 1 Завершено Боруссія В
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Головні події
44'
Schlotterbeck, Nico
Вийшов: Матс Хуммельс
ГООЛ! Томас Мюллер
23'
ГООЛ! Томас Мюллер
18'
ГООЛ! Kobel, Gregor
13'
12'
Емре Джан
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
38%
Нічия
26%
Боруссія
36%
Склади команд
27
Sommer, Yann
19
Davies, Alphonso
4
De Ligt, Matthijs
4
Upamecano, Dayot
5
Бенжамен Павар
8
Леон Горецка
6
Kimmich, Joshua
10
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
20
Кінгслі Коман
13
Choupo-Moting, Eric Maxim
21
Kobel, Gregor
17
Wolf, Marius
25
Ніклас Зюле
15
Schlotterbeck, Nico
26
Ryerson, Julian
19
Юліан Брандт
22
Bellingham, Jude
23
Емре Джан
13
Guerreiro, Raphael
11
Марко Ройс
22
Haller, Sebastian
Стартовий склад
  • 13
    Choupo-Moting, Eric Maxim
    Форвард
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 25
    Томас Мюллер
    Півзахисник
    23 18
  • 20
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 4
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 27
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 22
    Haller, Sebastian
    Форвард
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 23
    Емре Джан
    Півзахисник
    12
  • 13
    Guerreiro, Raphael
  • 11
    Марко Ройс
    Півзахисник
  • 17
    Wolf, Marius
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
  • 15
    Schlotterbeck, Nico
    44
  • 26
    Ryerson, Julian
  • 21
    Kobel, Gregor
    Воротар
    13
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Тухель
  • Эдин Терцис
Статистика матчу
3
Штрафні
4
1
Кутові
1
3
Фоли
3
ЖК
1
46%
Володіння м'ячем
54%
5
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
Сейви
3
2
Удари повз
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - "Боруссія"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Дуже динамічно розвивалися події у першій 45-хвилинці. Борусія не встигла оговтатися після блискавичної 10-хвилинки, під час якої господарі забили тричі. Подивимося, що зміниться в таймі номер два.
45+2'
Свисток
Лунає свисток, що сповіщує про завершення першого тайму нашої зустрічі! На даний момент Баварія веде з рахунком 3:0.
44'
Заміна
Не може продовжити гру Ніко. Замість нього з'являється Хуммельс.
43'
Шлоттербек травмувався на полі. Здається, зараз буде потрібна допомога медиків.
40'
Небезпечний момент
Тепер вже сам Коман прорвався до штрафного майданчика та розрядив свою гармату по центру воріт. Грегор Кобель у цьому моменті врятував.
37'
Сане намагався знайти передачею Кінгслі Комана, але пас виявився надто сильним - м'яч залишив межі поля, і тепер він буде у суперника.
33'
Борусія зі всіх сил намагається створити щось в атаці, але захист господарів не лишає для цього жодного шансу.
30'
Павар завдав удару здалеку, але не зміг влучити по воротах - м'яч полетів далеко вбік від лівої стійки, жодної небезпеки.
26'
Трохи зменшилися тепер оберти гри, але все одно Баварія сьогодні просто розриває! Джмелі виглядають досить приречено.
23'
Гоооол!!!
І тепер 3:0 на табло!! Сане завдав якісного удару, після якого м’яч влучив у стійку та відскочив назад у поле. Мюллер підхопив його в штрафному майданчику та чітко пробив у правий нижній кут воріт. Голкіпер вже був відіграний.
19'
Гоооол!!!
Мюллер! Другий гол забила Баварія! Відмінну скидку головою виконує Де Лігт після навісу Кімміха від правого кутового прапорця, а Мюллер на дальній штанзі колінами відправляє м'яч у ближній кут.
17'
Небезпечний момент
Горецка спробував забити після поперечної передачі, але з його ударом головою в лівий нижній кут воріт впорався голкіпер.
14'
Гоооол!!!
Що зараз взагалі відбулося?!! Неймовірно курйозний гол забиває Баварія через помилку Кобеля. Упамекано майже від свого штрафного виконав довжелезну передачу вперед, а воротар просто махнув ногою повз м'яч, після чого той закотився прямо у ворота.
12'
Жовта картка
Жовта картка для Джана за грубий фол!
9'
Ройс мав класну можливість пробити! З межі штрафного він направив ігровий снаряд прямо в лівий кут, але спина одного з гравців Баварії завадила.
5'
Геррейро класно прокинув м'яч у штрафний майданчик у напрямку Ройса, але той передачу так і не отримав - захист завадив.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч щойно розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Баварія: Зоммер, Девіс, Де Лігт, Упамекано, Павар, Горецка, Кімміх, Сане, Мюллер, Коман, Чупо-Мотінг. Борусія: Кобель, Ріерсон, Шлоттербек, Зюле, Вольф, Ройс, Геррейро, Джан, Беллінгем, Брандт, Алле.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію центрального матчу 26-го туру Бундесліги Баварія - Борусія.
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Анонс матчу "Баварія" - "Боруссія" 01.04.2023, Чемпіонат Німеччини

Поединок між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Німеччини 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Боруссія" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 08.10.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Эдин Терцис розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - "Боруссія" можна подивитися 01.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Німеччини. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - "Боруссія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший матч команди "Баварія" був зіграний проти Байєр - 19.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Байєр.

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Предыдущий поединок команди "Боруссія" був зіграний проти Кельн - 18.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - "Боруссія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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