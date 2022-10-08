Баварія - Боруссія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Німеччини 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Арена.
Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Боруссія" (Дортмунд):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Боруссія" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 08.10.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Эдин Терцис розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель
Прошедший матч команди "Баварія" був зіграний проти Байєр - 19.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Байєр.
Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич
Предыдущий поединок команди "Боруссія" був зіграний проти Кельн - 18.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Боруссія".
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