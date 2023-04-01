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Ельче - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 01 квітня 2023, 22:00 - Мартинез Валеро . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матчу:
Ельче
Эльче
0 - 1
Оновити
перерыв
Барселона
Барселона
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Хід матчу
20' Роберт Левандовскі
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ельче
37%
Нічия
26%
Барселона
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Elche CF and FC Barcelona is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Elche CF playing at home, Elche CF have won 0 times, there have been 1 draws while FC Barcelona have won 4 times. The goal difference is 14-1 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 12 meetings, Elche CF have won 0 times, there have been 1 draws while FC Barcelona have won 11 times. The goal difference is 36-3 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Elche CF (3-2 at home and 2-1 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Elche CF scores 26% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches.
  • Elche CF haven't won any of their last 10 games against FC Barcelona.
  • Elche CF have received 11 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • Elche CF haven't scored in 5 of their 13 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • Elche CF's home record this season: 1-4-8.
  • FC Barcelona's away record this season: 11-0-2.
  • Pere Milla is Elche CF's top scorer with 6 goals. Robert Lewandowski has scored 15 times for FC Barcelona.
  • Gerard Gumbau has more yellow cards (9) than any other player at Elche CF. Raphinha has collected 6 for FC Barcelona.
  • A year ago, Elche CF were number 13 in the table with 29 points. Now they are number 20 with 13 points.
  • Elche CF wins 1st half in 19% of their matches, FC Barcelona in 53% of their matches.
  • Elche CF wins 19% of halftimes, FC Barcelona wins 53%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 3 goals.
  • When Elche CF leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 91% of their matches.
  • When Elche CF is down 0-1 home, they win 13% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Elche CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Elche CF's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Elche CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Elche CF won 0, FC Barcelona won 5, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Elche CF.
  • Elche CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Elche CF scores 0.6 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2.6 goals against Elche CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Elche CF and FC Barcelona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Elche CF and FC Barcelona is 1.2.
  • Elche CF scores 1.08 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.94 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ельче
0
Перемог
11
Ігор
10
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
17.09.2022 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершено Ельче
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.03.2022 - 17:15 Ельче 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершено Ельче
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
24.02.2021 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Ельче
Останні матчі - Ельче
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 17:15 Реал Сосьєдад 2 - 0 Завершено Ельче П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.03.2023 - 17:15 Ельче 1 - 1 Завершено Вальядолід Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.03.2023 - 19:30 Мальорка 0 - 1 Завершено Ельче В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
24.02.2023 - 22:00 Ельче 2 - 3 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.02.2023 - 15:00 Ельче 0 - 1 Завершено Еспаньол П
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.03.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Валенсія В
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 19:30 Альмерія 1 - 0 Завершено Барселона П
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Головні події
20'
Роберт Левандовскі ГООЛ!
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ельче
37%
Нічия
26%
Барселона
37%
Склади команд
13
Badía, Edgar
2
Blanco, Lautaro
6
Bigas, Pedro
14
Palacios, Helibelton
23
Карлос Клерк
20
Gumbau, Gerard
21
Mascarell, Omar
40
Carmona, Jose
16
Fidel
11
Morente, Tete
10
Milla, Pere
1
Ter Stegen, Marc-Andre
4
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
17
Alonso, Marcos
18
Alba, Jordi
20
Серхi Роберто
24
Garcia, Eric
30
Gavi
11
Torres, Ferran
9
Роберт Левандовскі
10
Fati, Ansu
Стартовий склад
  • 10
    Milla, Pere
    Півзахисник
  • 16
    Fidel
  • 11
    Morente, Tete
    Форвард
  • 23
    Карлос Клерк
    Півзахисник
  • 20
    Gumbau, Gerard
  • 21
    Mascarell, Omar
    Півзахисник
  • 40
    Carmona, Jose
    Захисник
  • 2
    Blanco, Lautaro
    Захисник
  • 6
    Bigas, Pedro
    Захисник
  • 14
    Palacios, Helibelton
    Захисник
  • 13
    Badía, Edgar
    Воротар
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    20
  • 10
    Fati, Ansu
    Форвард
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 30
    Gavi
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 17
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 18
    Alba, Jordi
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Beccacece, Sebastian
  • Xavi
Статистика матчу
31%
Володіння м'ячем
69%
1
Удари в отвір
1
2
Блоковано ударів
2
7
Штрафні
10
6
Кутові
2
Офсайди
1
Сейви
1
8
Фоли
6
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу Ельче - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
У першій половині гри Барса особливо не напружуючись переграла суперників, які, хоча й намагались атакувати на початку, не створили реальних нагод для забитого м'яча. Левандовські натомість уже міг оформити й дубль, проте Ельче тримається. Чи надовго?
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 1 хв.
44'
Небезпечний момент
Маскарель став на заваді удару в порожні ворота від Кунде на завершення прострілу Феррана з лівого флангу штрафного.
42'
Небезпечний момент
Пасом до правого флангу атаки Левандовські знайшов на правому фланзі Араухо, після чого пішов завершувати головою пас у відповідь, але пробив над воротами.
40'
Барселона тримається на чужій половині Барселона, але суперники грають компактно.
38'
Гаві розумно заробив на собі фол Паласіоса ліворуч у захисті.
36'
Підкрутка з правого кута штрафного від Фіделя пішла до рук тер Штегена.
35'
Алонсо зняв на дальній кутовий подачу Гумбау зі штрафного з лівого флангу до центру чужих володінь.
33'
Кутовий
Кутовий із правого флангу від Ельче завершився відскоком перед штрафним, де Тете зіграв рукою на підбиранні.
31'
Затримує м'яч на чужій половині Ельче.
29'
Бігас отримав по обличчю від Левандовські на правому фланзі атаки після того, як проти поляка сфолив Кармона.
27'
Альба низом пустив передачу з лівого флангу на ближню стійку для Левандовські, але той не пробив повз захисника в дотик.
25'
Забагато води на нижньому шарі трави — м'яч ковзає полем.
23'
Офсайд
Офсайд у Мільї під час закидання до правого флангу штрафного.
22'
Ще одна подача з лівого флангу від Фаті була заблокована суперником.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Зі штрафного на лівому фланзі Альба запустив подачу на дальню стійку, де головою скинув на Левандовські Араухо, а той розстріляв ворота.
19'
Гаві збив на правому фланзі захисту Гумбау.
17'
Гарсія м'яко піднімав м'яч до центрального входу до чужого штрафного на Гаві, але партнер не зачепився.
16'
Левандовські влетів у Бадію під час подачі з правого флангу до воротарського.
14'
Ельче не вдаються швидкі передачі на чужій половині поля.
12'
Барса почала переважати за контролем м'яча, але все ще не має моментів.
10'
На високому м'ячі на чужій половині Бігас сфолив проти Левандовські.
8'
Араухо запустив переведення до лівого флангу штрафного на Фаті, але того випередив Бадія.
7'
Спроба Фаті виконати подачу з лівого флангу була заблокована захисником.
5'
Офсайд
Закинули м'яч до офсайду на лівий фланг атаки для Альби.
4'
Інфо
Бігас замість воротаря виконує удари від воріт. Цікаво.
2'
До рук тер Штегена перевів подачу з лівого флангу на дальню стійку Бігас.
2'
Кутовий
Кутовий із правого флангу на ближню стійку від Ельче Араухо зняв на дальній корнер.
1'
Тете дальнім пострілом із правого флангу влучив у Альбу, заробивши кутовий.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Барселона йде першою з 22 перемогами, 2 нічиїми та 2 поразками — 68 очок.
Інфо
Ельче йде останнім із 2 перемогами, 7 нічиїми та 17 поразками — 13 очок.
Запасні: Вернер, Верду, Ніко, Четауя, Гонсалес, Магальян, Лірола, Гуті, Кольядо, Понсе, Хосан.
Ельче: Бадія — Кармона, Паласіос, Бігас, Бланко, Клерк — Маскарель, Гумбау — Тете, Фідель — Мілья.
Запасні: Пенья, Тенас, Бускетс, Кесс’є, Бальде, Касадо, Торре, Аларкон, Естаніс, Гаррідо.
Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Алонсо, Альба — Роберто, Гарсія, Гаві — Торрес, Левандовські, Фаті.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 27-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Мануель Мартінес Валеро (Ельче, Іспанія) зіграють Ельче та каталонська Барселона.
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Анонс матчу Ельче - "Барселона" 01.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Ельче (Эльче) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Мартинез Валеро.

Дата проведення матчу: 01.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ельче (Эльче) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Ельче залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Ельче у попередньому футбольному матчі 17.09.2022 закінчилось со счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Beccacece, Sebastian и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ельче - "Барселона" можна подивитися 01.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Ельче - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ельче (Эльче)
Країна: Испания
Тренер: Франциско Родригес

Предыдущий матч команди Ельче був зіграний проти Реал Сосьєдад - 19.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 19.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Ельче - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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