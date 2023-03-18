Манчестер Сіті - Бернлі онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 18.03.2023
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 02.04.2022 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 14.03.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Предыдущий матч команди "Бернлі" був зіграний проти Халл Сіті - 15.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіоншип 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Бернлі".
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