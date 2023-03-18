Манчестер Сіті - Бернлі онлайн трансляція матчу

18.03.2023 в 04:19 Повернення Компані на Етіхад. Манчестер Сіті - Бернлі. Анонс і прогноз на матч Кубка Англії на 18.03.2023 Містяни зіграють у чвертьфіналі проти лідера Чемпіоншипа