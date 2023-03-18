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Манчестер Сіті - Бернлі онлайн трансляція матчу

Кубок Англії - 18 березня 2023, 19:45
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
32'
Бернлі
Бернли
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
37%
Нічия
33%
Бернлі
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Burnley FC when Manchester City is playing at home is 5-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Burnley FC is 5-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 9 times, there have been 2 draws while Burnley FC have won 0 times. The goal difference is 41-8 in favour of Manchester City.
  • During the last 21 meetings, Manchester City have won 17 times, there have been 3 draws while Burnley FC have won 1 times. The goal difference is 66-15 in favour of Manchester City.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 9 games.
  • Manchester City have won 7 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • Burnley FC haven't lost in their last 18 games.
  • Burnley FC have lost none of their last 9 away matches.
  • Burnley FC haven't won any of their last 10 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Burnley FC in their last 11 encounters.
  • Manchester City have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Burnley FC have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Manchester City wins 1st half in 49% of their matches, Burnley FC in 35% of their matches.
  • Manchester City wins 49% of halftimes, Burnley FC wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Burnley FC leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When Burnley FC is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In FA Cup, Manchester City has better performance than Burnley FC.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Burnley FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 5, Burnley FC won 0, 0 draws.
  • Manchester City scores 2.8 goals in a match against Burnley FC and Burnley FC scores 0 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Burnley FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Burnley FC is 1.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester City scores 3.19 goals when playing at home and Burnley FC scores 1.54 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have kept a clean sheet in 4 matches in a row.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Burnley FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
11
Перемог
14
Ігор
1
Перемог
Бернлі
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.04.2022 - 17:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Бернлі
Чемпіонат Англії 2020/2021
03.02.2021 - 20:00 Бернлі 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2019/2020
28.11.2020 - 16:45 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Бернлі
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.03.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 7 - 0 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Кубок Англії 2022/2023
28.02.2023 - 22:00 Брістоль Сіті 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Борнмут 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Бернлі
Чемпіоншип 2022/2023
15.03.2023 - 21:45 Халл Сіті 1 - 3 Завершено Бернлі В
Чемпіоншип 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Бернлі 3 - 0 Завершено Віган Атлетік В
Чемпіоншип 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Блекпул 0 - 0 Завершено Бернлі Н
Кубок Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:30 Бернлі 1 - 0 Завершено Флитвуд Таун В
Чемпіоншип 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Бернлі 4 - 0 Завершено Гаддерсфілд Таун В
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Новини команд
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
37%
Нічия
33%
Бернлі
30%
Склади команд
18
Ortega, Stefan
2
Кайл Уокер
4
Рубен Діаш
24
Laporte, Aymeric
82
Lewis, Rico
17
De Bruyne, Kevin
16
Родрi
26
Mahrez, Riyad
47
Foden, Phil
19
Alvarez, Julian
9
Haaland, Erling
15
Peacock-Farrell, Bailey
14
Конор Робертс
28
Al-Dakhil, Ameen
36
Beyer, Louis
29
Maatsen, Ian
7
Gudmundsson, Johann
24
Cullen, Joshua
22
Vitinho
23
Tella, Nathan
19
Zaroury, Anass
17
Foster, Lyle
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 17
    Foster, Lyle
    Форвард
  • 22
    Vitinho
    Захисник
  • 23
    Tella, Nathan
    Форвард
  • 19
    Zaroury, Anass
    Форвард
  • 7
    Gudmundsson, Johann
    Форвард
  • 24
    Cullen, Joshua
    Півзахисник
  • 14
    Конор Робертс
    Захисник
  • 28
    Al-Dakhil, Ameen
    Півзахисник
  • 36
    Beyer, Louis
    Захисник
  • 29
    Maatsen, Ian
    Півзахисник
  • 15
    Peacock-Farrell, Bailey
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Компани, Венсан
Статистика матчу
64%
Володіння м'ячем
36%
4
Штрафні
3
3
Фоли
4
2
Блоковано ударів
1
Удари в отвір
1
Кутові
2
1
Сейви
Трансляція
21'
Працює пресинг Бернлі. Фостер накрив Льюїса, був готовий розганяти контратаку, але підтримки від партнерів не було.
19'
Кутовий
Подача з кутового у гостей не вийшла. Атака другим темпом теж завершилася навісом і Ортега забрав м'яч до рук.
18'
Небезпечний момент
А це вже краще! Телла пробив з меж штрафного, але Ортега парирував! Буде кутовий.
17'
Ортега ледь не привіз у свої ворота. Німецький голкіпер Сіті віддав пас на суперника, однак Зарурі не ризикнув відразу перекидати воротаря парашутом. Почав шукати кразе позицію і втратив м'яч.
14'
Подача Фодена не знайшла Голанда. Перелетів норвежця м'яч.
11'
Не біжить вперед Манчестер Сіті. Таке відчуття, що намагається вимучити Бернлі, котрий і далі активно пресингує.
8'
Фоден і Марез на лівому фланзі не впоралися з обороною Матсена.
7'
Фоден скинув під удар Родрі, але постріл іспанця заблокував Баєр.
3'
Високо пресингують гості суперника. Доходять аж до чужої штрафної Заряджений Бернлі на цю гру.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Обидві команди стартували у поточному розіграшу Кубка Англії з третього раунду. "Містяни" пройшли Челсі, Арсенал і Бристоль Сіті. "Бордові" залишили за бортом турніру Борнмут, Іпсвіч і Флітвуд.
Бернлі: Пікок-Фаррелл - Робертс, Аль-Дахіль, Баєр, Матсен - Гудмундссон, Каллен - Вітіньо, Телла, Зарурі - Фостер.
Манчестер Сіті: Ортега - Вокер, Діаш, Ляпорт, Льюїс - Марез, Родрі, Де Брюйне - Фоден, Голанд, Альварес.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 1/4 фіналу Кубка Англії, у якому Манчестер Сіті зіграє проти Бернлі.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Бернлі" 18.03.2023, Кубок Англії

Противостояние між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли) проходитиме в рамках турнира по футболу: Кубок Англії 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 18.03.2023
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Бернлі" (Бернли):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Бернлі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Бернлі" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 02.04.2022 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Бернлі" можна подивитися 18.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Кубок Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Бернлі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 14.03.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Бернлі" (Бернли)
Рік заснування "Бернли" (Бернли): 1882
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий матч команди "Бернлі" був зіграний проти Халл Сіті - 15.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіоншип 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Бернлі".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Бернлі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Кубок Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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