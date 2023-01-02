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Марсель - Монпельє онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 31 березня 2023, 22:09 - Стадион Велодром . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Тома Леонар
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
1 - 1
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перерыв
Монпельє
Монпелье
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Хід матчу
12' Nordin, Arnaud 22' Kiki Вийшов: Мамаду Сако 42' Мамаду Сако 44' Guendouzi, Matteo 45' Жордан Верету
Хто переможе?
71 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
39%
Нічия
27%
Монпельє
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and Montpellier HSC is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with Olympique Marseille playing at home, Olympique Marseille have won 12 times, there have been 9 draws while Montpellier HSC have won 2 times. The goal difference is 43-23 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 48 meetings, Olympique Marseille have won 24 times, there have been 14 draws while Montpellier HSC have won 10 times. The goal difference is 74-55 in favour of Olympique Marseille.
  • Montpellier HSC's last away win against Olympique Marseille was in 2014.
  • Last season Olympique Marseille won both games against Montpellier HSC (2-0 at home and 3-2 away).
  • Montpellier HSC have a winning streak of 3 matches in Ligue 1.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 30% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Montpellier HSC scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Montpellier HSC have a winning streak of 3 matches.
  • Montpellier HSC haven't lost in their last 6 games.
  • Montpellier HSC haven't won any of their last 4 games against Olympique Marseille.
  • When playing at home, Olympique Marseille have not lost to Montpellier HSC in their last 9 encounters.
  • Montpellier HSC have received 9 red cards this season. This is the highest number in Ligue 1.
  • Olympique Marseille haven't scored in 2 of their 14 home matches in Ligue 1 this season.
  • Montpellier HSC haven't scored in 3 of their 13 away matches in Ligue 1 this season.
  • Alexis Sanchez is Olympique Marseille's top scorer with 12 goals. Sepe Elye Wahi has scored 12 times for Montpellier HSC.
  • Jonathan Clauss has assisted the most goals for Olympique Marseille with 8. Faitout Maouassa is Montpellier HSC's biggest assister (6).
  • Valentin Rongier has more yellow cards (6) than any other player at Olympique Marseille. Leo Leroy has collected 6 for Montpellier HSC.
  • Montpellier HSC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 37% of their matches, Montpellier HSC in 19% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 37% of halftimes, Montpellier HSC wins 19%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 1 goals.
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Montpellier HSC leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Montpellier HSC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Ligue 1, Montpellier HSC has better performance than Olympique Marseille.
  • Montpellier HSC's performance of the last 5 matches is better than Olympique Marseille's.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 games against Montpellier HSC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Olympique Marseille won 4, Montpellier HSC won 0, 1 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Montpellier HSC.
  • Montpellier HSC have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille scores 2.2 goals in a match against Montpellier HSC and Montpellier HSC scores 1.4 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and Montpellier HSC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and Montpellier HSC is 1.4.
  • Olympique Marseille scores 1.64 goals when playing at home and Montpellier HSC scores 1.24 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Марсель
11
Перемог
24
Ігор
6
Перемог
Монпельє
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.01.2023 - 20:00 Монпельє 1 - 2 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
10.04.2022 - 22:00 Марсель 2 - 0 Завершено Монпельє
Кубок Франції 2021/2022
29.01.2022 - 22:00 Марсель 1 - 1 Завершено Монпельє
Чемпіонат Франції 2021/2022
08.08.2021 - 21:45 Монпельє 2 - 3 Завершено Марсель
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Реймс 1 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.03.2023 - 21:45 Марсель 2 - 2 Завершено Страсбур Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.03.2023 - 21:45 Ренн 0 - 1 Завершено Марсель В
Кубок Франції 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Марсель 2 - 3 Завершено Аннесі П
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен П
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Останні матчі - Монпельє
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Монпельє 2 - 1 Завершено Клермон В
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Аяччо 0 - 1 Завершено Монпельє В
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.03.2023 - 16:00 Монпельє 5 - 0 Завершено Анже В
Чемпіонат Франції 2022/2023
25.02.2023 - 22:00 Монпельє 1 - 1 Завершено Ланс Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Труа 0 - 1 Завершено Монпельє В
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Новини команд
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Головні події
Жордан Верету
45'
ГООЛ! Guendouzi, Matteo
44'
42'
Мамаду Сако
22'
Kiki
Вийшов: Мамаду Сако
12'
Nordin, Arnaud ГООЛ!
Хто переможе?
71 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
39%
Нічия
27%
Монпельє
34%
Склади команд
36
Blanco, Ruben
23
Сеад Колашінац
4
Gigot, Samuel
21
Валентін Ронжьє
30
Tavares, Nuno
6
Guendouzi, Matteo
27
Жордан Верету
7
Clauss, Jonathan
18
Руслан Малиновський
70
Алексіс Санчес
9
Carvalho, Vítor
40
Бенжамен Леком
75
Мамаду Сако
6
Крістофер Жюльєн
5
Kiki
3
Іссіага Сілла
18
Leroy, Leo
13
Chotard, Joris
7
Nordin, Arnaud
11
Savanier, Teji
21
Wahi, Sepe Elye
99
Вахбі Хазрі
Стартовий склад
  • 9
    Carvalho, Vítor
    Форвард
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 30
    Tavares, Nuno
    Захисник
  • 6
    Guendouzi, Matteo
    44
  • 27
    Жордан Верету
    45
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 36
    Blanco, Ruben
  • 99
    Вахбі Хазрі
    Півзахисник
  • 7
    Nordin, Arnaud
    12
  • 11
    Savanier, Teji
    Півзахисник
  • 21
    Wahi, Sepe Elye
    Форвард
  • 18
    Leroy, Leo
    Півзахисник
  • 13
    Chotard, Joris
    Півзахисник
  • 75
    Мамаду Сако
    Захисник
    42
  • 6
    Крістофер Жюльєн
    Захисник
  • 5
    Kiki
    22
  • 3
    Іссіага Сілла
    Захисник
  • 40
    Бенжамен Леком
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Тудор, Игор
  • Мишель Тер-Закарян
Статистика матчу
72%
Володіння м'ячем
28%
4
Штрафні
8
8
Фоли
4
1
Кутові
2
1
Удари в отвір
2
2
Блоковано ударів
1
2
Удари повз
1
1
ЖК
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Марсель - Монпельє
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інтенсивний футбол був у першому таймі. М'яч не довго затримувався у центрі поля. До моменту з пенальті грали цікавіше гості, але забитий м'яч додав впевненості у власних силах футболістам "Марселя". Руслан Малиновський був намагався загострювати гру, але у нього мало що виходило.
Свисток
Перший тайм завершився - 1:1!
45+6'
Жовта картка
Попередження для Верету!
45+3'
Після забитого м'яча заграли набагато активніше господарі. Зараз футболістам "Монпельє" важного витримати цей натиск.
Інфо
Арбітр компенсував 7 хвилин. Багато у нас було пауз у першому таймі.
44'
Гоооол!!!
Гендузі спокійно реалізував одинадцятиметровий - 1:1.
42'
Небезпечний момент
Пенальті будуть пробивати господарі.
41'
Небезпечний момент
Арбітр буде переглядати епізод з ймовірною грою рукою Сахо.
40'
Малиновський пробивав з-за меж штрафної, але дуже неточно.
39'
Ваї пробивав з меж штрафної, але в руки голкіперу. Ще одна дуже хороша контратака гостей.
Інфо
"Монпельє" з останніх шести матчів виграв п'ять і один зіграли внічию. Поки що гості підтверджують те, що знаходяться у дуже хорошій формі.
36'
Ось і перший удар по воротам у господарів. Клос пробивав з гострого кута, але дуже неточно.
34'
Підопічні Тудора відверто розчаровують. Друга команда чемпіонату нічого не може зробити з захистом середняка.
32'
Ронжьє пробивав з меж штрафної, але його удар заблокував захисник.
30'
Інфо
За півгодини зустрічі у футболістів "Марселя" жодного удару по воротам.
27'
Контроль м'яча не приносить зиску господарям. Руслан Малиновський також поки що не помітний.
24'
Гості у першій половині тайму виглядають навіть цікавіше. "Марсель" не вражає грою в атаці.
21'
Заміна
Замість Куяте виходить Сахо, який відновився від пошкодження.
20'
Найімовірніше буде вимушена заміна у гостей. Куяте не може прийти до тями після зіткнення головами.
18'
Серйозне пошкодження отримав Куяте. Пауза у нашій грі.
17'
Варто відзначити організовану гру гостей у захисті. У підопічних Тудора поки що моментів не було.
14'
Гоооол!!!
Після перегляду VAR арбітр ухвалив рішення, що у Ваї не було поза грою - 0:1. Дуже хороша швидка атака гостей.
12'
Небезпечний момент
Після передачі Ваї реалізував вихід один на один Норден, але у нього зафіксували поза грою. Очікуємо на перегляд повтору.
12'
Підопічним Тудора поки що не вистачає швидкості у центрі поля.
10'
На перших хвилинах вже помітно, що фавориту сьогодні буде непросто. Дуже непоступливо грають гості.
7'
Тавареш віддавав у штрафну на Санчеса, але захисник першим опинився на м'ячі. У нас поки що без ударів.
5'
Гості намагаються нав'язати свою гру. Інтенсивний початок протистояння.
4'
Жиго грубо зіграв у центрі поля проти Хазрі, але поки без попередження.
2'
На перших хвилинах багато боротьби у центрі поля, але поки що без просування у заключну третину поля.
Свисток
Матч розпочався! Вболіваємо за Руслана Малиновського разом.
"Монпельє" (стартовий склад): Лекомт - Сахо, Жульєн, Куяте, Сілла, Леруа, Шотард, Вахі, Саваньє, Норден, Хазрі
Інфо
"Марсель" (стартовий склад): Бланко - Жиго, Ронж'є, Колашинац, Клаус, Тавареш, Верету, Гендузі, Маліновський, Санчес, Вітінья
Добрий вечір. Запрошуємо вас на матч 29-го туру Ліги 1 між "Марселем" та "Монпельє". Гра розпочнеться о 22:00.
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Славен Белупо Славен Белупо 2 Істра Істра 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Заглембе Заглембе 0 Варта Варта 0 Завершено 21:45 - 29.03.2023 Челтенхем Челтенхем 2 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2 Завершено 03:00 - 29.03.2023 Канада Канада 4 Гондурас Гондурас 1 Завершено 22:30 - 28.03.2023 Марокко Марокко 0 Peru Peru 0

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Анонс матчу Марсель - Монпельє 31.03.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою Марсель (Марсель) та командою Монпельє (Монпелье) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 31.03.2023
Час початку матчу: 22:07

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Марсель (Марсель) та командою Монпельє (Монпелье):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Марсель, тоді як команда Монпельє залишилася з поразкою . Зіткнення Монпельє та Марсель у попередньому футбольному матчі 02.01.2023 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Мишель Тер-Закарян розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - Монпельє можна подивитися 31.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Марсель - Монпельє, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Прошедший матч команди Марсель був зіграний проти Реймс - 19.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.

Команда гостей

Назва: Монпельє (Монпелье)
Рік заснування Монпелье (Монпелье): 1974
Країна: Франция
Тренер: Мишель Тер-Закарян

Прошедший матч команди Монпельє був зіграний проти Клермон - 19.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монпельє.

Слідкуйте за результатами матчу Марсель - Монпельє онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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