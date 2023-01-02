Марсель - Монпельє онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Марсель (Марсель) та командою Монпельє (Монпелье) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Велодром.
Дата проведення матчу: 31.03.2023
Час початку матчу: 22:07
Історія протистоянь между командами Марсель (Марсель) та командою Монпельє (Монпелье):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Марсель, тоді як команда Монпельє залишилася з поразкою . Зіткнення Монпельє та Марсель у попередньому футбольному матчі 02.01.2023 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Мишель Тер-Закарян розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор
Прошедший матч команди Марсель був зіграний проти Реймс - 19.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Марсель.
Назва: Монпельє (Монпелье)
Рік заснування Монпелье (Монпелье): 1974
Країна: Франция
Тренер: Мишель Тер-Закарян
Прошедший матч команди Монпельє був зіграний проти Клермон - 19.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монпельє.
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