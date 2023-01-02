Марсель - Монпельє онлайн трансляція матчу

Інтенсивний футбол був у першому таймі. М'яч не довго затримувався у центрі поля. До моменту з пенальті грали цікавіше гості, але забитий м'яч додав впевненості у власних силах футболістам "Марселя". Руслан Малиновський був намагався загострювати гру, але у нього мало що виходило.