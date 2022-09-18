Наполі - Мілан онлайн трансляція матчу

Матч між командою Наполі (Неаполь) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.
Дата проведення матчу: 02.04.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Наполі (Неаполь) та командою Мілан (Милан):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда Мілан залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та Наполі у попередньому футбольному матчі 18.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти
Предыдущий поединок команди Наполі був зіграний проти Торіно - 19.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.
Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Милан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Предыдущий поединок команди Мілан був зіграний проти Удінезе - 18.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Удінезе.
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