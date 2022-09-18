Наполі - Мілан онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Подвоюють перевагу «россонері»! Пішла подача від Беннасера, Кім виграв у Жиру верхову боротьбу, але м'яч опинився в ногах Діаса. Іспанець підробив під ліву та з усієї сили вдарив по воротах. Рикошет від того ж Кіма і м'яч у сітці.