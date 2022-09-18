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Наполі - Мілан онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 02 квітня 2023, 21:45 - Stadio Diego Armando Maradona . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Антонио Рапуано
Рейтинг матчу:
Наполі
Неаполь
0 - 2
Оновити
39'
Мілан
Милан
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Хід матчу
17' Leao, Rafael 25' Diaz, Brahim
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
47%
Нічия
24%
Мілан
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between SSC Napoli and AC Milan is 0-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with SSC Napoli playing at home, SSC Napoli have won 9 times, there have been 7 draws while AC Milan have won 5 times. The goal difference is 33-24 in favour of SSC Napoli.
  • During the last 44 meetings, SSC Napoli have won 15 times, there have been 16 draws while AC Milan have won 13 times. The goal difference is 53-50 in favour of SSC Napoli.
  • SSC Napoli's last home win against AC Milan was in 2018.
  • Last season's matches: 0-1 (SSC Napoli at home) and 0-1 (AC Milan at home).
  • Did you know that SSC Napoli scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that AC Milan scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • SSC Napoli have a winning streak of 3 matches.
  • AC Milan haven't won in their last 4 games.
  • SSC Napoli haven't scored in 1 of their 13 home matches in Serie A this season.
  • AC Milan haven't scored in 4 of their 14 away matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli's home record this season: 11-1-1.
  • Khvicha Kvaratskhelia has assisted the most goals for SSC Napoli with 10. Rafael Leao is AC Milan's biggest assister (6).
  • SSC Napoli have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • SSC Napoli wins 1st half in 59% of their matches, AC Milan in 37% of their matches.
  • SSC Napoli wins 59% of halftimes, AC Milan wins 37%.
  • The winner of their last meeting was SSC Napoli.
  • On their last meeting SSC Napoli won by 1 goals.
  • When SSC Napoli leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When AC Milan leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When AC Milan is down 1-0 away, they win 17% of their matches.
  • In Serie A, SSC Napoli has better performance than AC Milan.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • In the last 5 meetings SSC Napoli won 3, AC Milan won 2, 0 draws.
  • SSC Napoli scores 1 goals in a match against AC Milan and AC Milan scores 1 goals against SSC Napoli (on average).
  • Average number of goals in meetings between SSC Napoli and AC Milan is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SSC Napoli and AC Milan is 0.4.
  • SSC Napoli scores 2.58 goals when playing at home and AC Milan scores 1.43 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Наполі
12
Перемог
27
Ігор
4
Перемог
Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 21:45 Мілан 1 - 2 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
06.03.2022 - 21:45 Наполі 0 - 1 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2021/2022
19.12.2021 - 21:45 Мілан 0 - 1 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2020/2021
14.03.2021 - 21:45 Мілан 0 - 1 Завершено Наполі
Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Торіно 0 - 4 Завершено Наполі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.03.2023 - 22:00 Наполі 3 - 0 Завершено Айнтрахт В
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.03.2023 - 19:00 Наполі 2 - 0 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.03.2023 - 21:45 Наполі 0 - 1 Завершено Лаціо П
Чемпіонат Італії 2022/2023
25.02.2023 - 19:00 Емполі 0 - 2 Завершено Наполі В
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Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.03.2023 - 21:45 Удінезе 3 - 1 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.03.2023 - 21:45 Мілан 1 - 1 Завершено Салернітана Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
08.03.2023 - 22:10 Тоттенхем 0 - 0 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.03.2023 - 21:45 Фіорентина 2 - 1 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2022/2023
26.02.2023 - 21:45 Мілан 2 - 0 Завершено Аталанта В
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Головні події
25'
Diaz, Brahim ГООЛ!
17'
Leao, Rafael ГООЛ!
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
47%
Нічия
24%
Мілан
29%
Склади команд
22
Meret, Alex
6
Rui, Mario
4
Kim, Min-jae
13
Амір Ррахмані
22
Di Lorenzo, Giovanni
20
Пьотр Зеліньский
68
Lobotka, Stanislav
99
Zambo Anguissa, Andre
77
Kvaratskhelia, Khvicha
26
Simeone, Giovanni
21
Маттео Політано
16
Maignan, Mike
2
Давіде Калабрія
24
Kjaer, Simon
23
Tomori, Fikayo
22
Hernandez, Theo
22
Bennacer, Ismael
20
Tonali, Sandro
10
Diaz, Brahim
33
Krunic, Rade
17
Leao, Rafael
9
Олів'є Жиру
Стартовий склад
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 26
    Simeone, Giovanni
    Форвард
  • 21
    Маттео Політано
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 6
    Rui, Mario
    Захисник
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 22
    Meret, Alex
    Воротар
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 10
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
    25
  • 33
    Krunic, Rade
    Півзахисник
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
    17
  • 22
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 20
    Tonali, Sandro
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 24
    Kjaer, Simon
    Захисник
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лучано Спаллетти
  • Стефано Пиоли
Статистика матчу
1
Удари в отвір
3
1
Сейви
1
2
Удари повз
Блоковано ударів
2
1
Штрафні
3
3
Фоли
1
2
Кутові
46%
Володіння м'ячем
54%
LIVE
Трансляція матчу Наполі - Мілан
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
34'
Жовта картка
34'
30'
І знову звична картина: «партенопейці» з м'ячем на чужій половині поля, але моментів не створюють. Спалетті задумався.
28'
Непогано приклався з дальньої відстані Лоботка, Меньяну довелося попрацювати.
25'
Гоооол!!!
Подвоюють перевагу «россонері»! Пішла подача від Беннасера, Кім виграв у Жиру верхову боротьбу, але м'яч опинився в ногах Діаса. Іспанець підробив під ліву та з усієї сили вдарив по воротах. Рикошет від того ж Кіма і м'яч у сітці.
23'
Починають поспішати підопічні Спалетті. Мало виходить у них в позиційних атаках.
17'
Гоооол!!!
Мілан відкриває рахунок! Провалилася оборона неаполітанців. Діас обіграв Лоботку та шикарним пасом вивів Леау віч-на-віч. Португалець холоднокровно всадив Мерета на п'яту точку і закинув м'яч у ворота.
14'
Політано заробив для своєї команди кутовий, однак скористатися стандартним положенням господарям не вдалося.
11'
Кварацхелія увійшов до карного, але не зміг зберегти м'яч в оточенні трьох захисників.
10'
Наполі намагається диктувати умови, Мілан не проти зіграти другим номером.
7'
Гарна позиція була в Сімеоне, але аргентинець пробив сильно вище воріт.
6'
Обидві спроби Ернандеса забити з дальньої дистанції були заблоковані захисниками.
3'
Мілан одразу відповідає. Діас з межі карного пробивав у дальній кут, Мерет зреагував.
3'
Сімеоне намагався пробити по воротах, скориставшись прострілом Ді Лоренцо. Влучив у захисника.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі
Запасні: Голліні (в), Марфелла (в), Гаетано, Демме, Дзербін, Ельмас, Естігор, Жезус, Зедадка, Лосано, Ндомбеле, Распадорі.
Інфо
Стартовий склад Наполі (4-3-3): Мерет — Руй, Кім, Ррахмані, Ді Лоренцо (к) — Зелінський, Лоботка, Ангісса — Кварацхелія, Сімеоне, Політано. Головний тренер — Лучано Спалетті.
Запасні: Міранте (в), Тетерушану (в), Адлі, Бакайоко, Балло Туре, Вранкс, Габбія, де Кетеларе, Орігі, Побега, Ребич, Салемакерс, Тіав, Флоренці.
Інфо
Стартовий склад Мілана (4-2-3-1): Меньян — Ернандес, Томорі, К'єр, Калабрія (к) — Тоналі, Беннасер — Леау, Крунич, Діас — Жиру. Головний тренер — Стефано Піолі.
Через травму сьогодні не зіграє лідер «партенопейців» і найкращий бомбардир чемпіонату Осімхен.
У першому колі неаполітанці перемогли з рахунком 1:2. Забивали Політано, Жиру та Сімеоне.
Наполі йде першим з відривом від другого місця у цілих 16 очок. Мілан на даний момент п'ятий, але все може швидко змінитися.
Чемпіон проти претендента. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 28-го туру Серії А Наполі – Мілан, який відбудеться на стадіоні «Дієго Армандо Марадона» у Неаполі.
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Анонс матчу Наполі - Мілан 02.04.2023, Чемпіонат Італії

Матч між командою Наполі (Неаполь) та командою Мілан (Милан) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 02.04.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Наполі (Неаполь) та командою Мілан (Милан):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Наполі, тоді як команда Мілан залишилася з поразкою . Зіткнення Мілан та Наполі у попередньому футбольному матчі 18.09.2022 закінчилось с такими результатами: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Стефано Пиоли розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Наполі - Мілан можна подивитися 02.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Наполі - Мілан, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий поединок команди Наполі був зіграний проти Торіно - 19.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Команда гостей

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Милан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команди Мілан був зіграний проти Удінезе - 18.03.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Удінезе.

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