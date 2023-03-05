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Ліверпуль - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 березня 2023, 18:30
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
4 - 0
Оновити
69'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
22%
Манчестер Юнайтед
42%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
8
Перемог
25
Ігор
10
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.08.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
24.10.2021 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 5 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2020/2021
13.05.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 4 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 21:45 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 5 Завершено Реал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Евертон В
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
26.02.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Англії 2022/2023
19.02.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.02.2023 - 19:45 Барселона 2 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Новини команд
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
22%
Манчестер Юнайтед
42%
Трансляція
66'
Гоооол!!!
64'
Жовта картка
Мактомінею вистачило п'ять хвилин, щоб заробити жовту. Грубо, з високо піднятою ногою поїха в суперника.
62'
Розіграли господарі стандарт подачею, але Далот зняв другий поверх і вибив м'яч на кутовий.
61'
Жовта картка
Мартінес отримав жовту карточку.
59'
Заміна
Подвійна заміна від гостей. Гарначо і Мактоміней вийшли замість Вегхорста і Фреда.
58'
Конате після подачі з кутового пробив повз праву стійку.
56'
Робертсон цілив у праву дев'ятку, але трохи не докрутив.
54'
Небезпечний момент
Ледь не привезли самі собі "мерсісайдці". Вони пасувалися біля свого штрафного, Аліссон невдало прийняв м'яч, але Фернандеш не зміг розпорядитися моментом.
53'
Жовта картка
Жовта карточка для Антоні. Двічі поспіль грубо зіграв бразилець.
50'
Гоооол!!!
Це вже розгром! У дуже швидку контратаку вибігли господарі. Салах на правому фланзі поклав на газон Мартінеса і віддав на хід Гакпо - той в ближньому бою перекинув де Хеа.
47'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Швидкий гол забивають господарі після перерви. Намагалися гості відібрати м'яч поблизу чужого штрафного, але Елліоту все ж таки вдалося прострелити прямо в голову Нуньєсу - від нього круглий залетів у ворота.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Насичений поєдинок між Ліверпулем і Манчестер Юнайтед. Обидві команди багато атакують, однак різними стилями. Господарі роблять це більше через позиційні атаки, а гості користуються контрнаступами. Поки більш вправні саме підопічні Клоппа.
Свисток
Перерва у матчі!
45'
Інфо
Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.
43'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! А ось господарі забивають легальний гол! Робертсон віддав пас на хід Гакпо, нідерландець прекрасно змістився одним дотиком у центр, а другим пробив у правий нижній кут. Все швидко і точно.
42'
Офсайд
Каземіро забив головою після подачі зі стандарту, але арбітри відразу скасували гол через офсайд.
41'
Фабінью заплів ноги Рашфорду, за що отримав жовту.
39'
Небезпечний момент
Елліот втратив м'яч у центрі поля, а МЮ відразу розвинув контратаку пасом вперед на Антоні. Бразилець пішов на зміщення повз голкіпера і йому залишалося пройти ще Трента і вже бити по воротах, однак захисник виставив ногу і відібрав м'яч.
36'
Міг награти тут Шоу на жовту за зрив атаки, але арбітр не покарав захисника.
33'
Шоу навісив зі стандарту з лівої бровки, а Далот головою пробив у зону Аліссона. Без проблем для бразильця.
30'
Вибігли в контратаку гості силами Антоні, але все завершилося неточним прострілов з лівого флангу.
27'
Небезпечний момент
А цей шанс ще кращий! Після передачі з лівого флангу Рашфорд вирішив пробити у дотик з межі штрафного, але удар вийшов занадто слабким - Аліссон забрав до рук. А був нападник уже перед воротами і без щільної опіки.
26'
Небезпечний момент
Ось і другий удар гостей у матчі. Після подачі з правого флангу Фернандеш у падінні головою пробив впритул з правою стійкою.
25'
Інфо
7:1 за ударами на даний момент.
23'
А тепер Мартінес заблокував можливість пробити Нуньєсу, котрий замикав простріл Робертсона з лівого флангу.
22'
Салах перевів ліворуч на Робертсона, той переклав з лівої на праву в пробив - Мартінес опинився на траєкторії польоту м'яча.
20'
Рашфорд проривався правим флангом, намагався прострілити, однак влучив у ван Дейка.
19'
Нуньєс бив з добивання, але не влучив у площину.
16'
Стандарт господарів спричинив метушню у штрафному МЮ з кількома подачами, однак все завершилося неточним ударом Елліота.
14'
Салах отримав м'яч на лінії штрафного майданчика і відразу ж змістився під удар - круглий полетів повз ворота.
10'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Антоні змістився у центр з правого флангу і пробив у нижній кут - Аліссон потягнув.
7'
Кутовий
Робертсон заробив кутовий, сам його подав, але пробити у Нуньєса не вийшло - м'яч просто полетів уверх. Далі захист МЮ впорався з ситуацією виносом.
5'
Перша спроба гостей загострити зі стандарту. Шоу подав з лівого флангу, але Аліссон без проблем забрав м'яч до рук.
2'
З правого флангу навісив Трент, але гості винесли м'яч.
Свисток
Матч розпочався!
Запасні гостей: Хітон, Ван-Біссака, Магвайр, Маласія, Мактоміней, Забітцер, Гарначо, Санчо, Еланга.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Варан, Мартінес, Шоу - Каземіро, Фред - Антоні, Фернандеш, Рашфорд - Вегхорст.
Запасні господарів: Келлехер, Джонс, Матіп, Байчетич, Жота, Мілнер, Цімікас, Карвалью, Фірміно.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Елліот - Салах, Гакпо, Нуньєс.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Головний арбітр цього поєдинку: Енді Медлі.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову трансляцію матчу 26-го туру АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" 05.03.2023, Чемпіонат Англії

між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023 .

Дата проведення матчу: 05.03.2023
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 22.08.2022 закінчилось : 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 05.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

команди "Ліверпуль" був зіграний проти Вулверхемптон - 01.03.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 01.03.2023, у рамках Кубок Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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