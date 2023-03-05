Ліверпуль - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

А цей шанс ще кращий! Після передачі з лівого флангу Рашфорд вирішив пробити у дотик з межі штрафного, але удар вийшов занадто слабким - Аліссон забрав до рук. А був нападник уже перед воротами і без щільної опіки.