Челсі - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Ліверпуль" 04.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 04.04.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 21.01.2023 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Бруно и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Грэм Поттер



Прошедший поединок команди "Челсі" був зіграний проти "Астон Вілла" - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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