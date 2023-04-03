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Челсі - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 квітня 2023, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
0 - 0
Оновити
15'
Ліверпуль
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
31%
Нічия
38%
Ліверпуль
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Liverpool FC when Chelsea FC is playing at home is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Liverpool FC is 1-1. 14 matches have ended with this result.
  • During the last 38 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 17 times, there have been 12 draws while Liverpool FC have won 9 times. The goal difference is 49-32 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 83 meetings, Chelsea FC have won 28 times, there have been 28 draws while Liverpool FC have won 27 times. The goal difference is 96-94 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 2-2 (Chelsea FC at home) and 1-1 (Liverpool FC at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
  • Chelsea FC haven't scored in 5 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Kai Havertz is Chelsea FC's top scorer with 7 goals. Mohamed Salah has scored 12 times for Liverpool FC.
  • Chelsea FC wins 1st half in 32% of their matches, Liverpool FC in 31% of their matches.
  • Chelsea FC wins 32% of halftimes, Liverpool FC wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 26% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Liverpool FC's.
  • Liverpool FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 0, Liverpool FC won 2, 3 draws.
  • Chelsea FC scores 0.6 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 0.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Liverpool FC is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Liverpool FC is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Chelsea FC scores 1.35 goals when playing at home and Liverpool FC scores 1.56 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have lost 3 matches in a row.
  • Liverpool FC have lost 3 away matches in a row.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
8
Перемог
31
Ігор
9
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.01.2023 - 14:30 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Челсі
Кубок Англії 2021/2022
14.05.2022 - 18:45 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2021/2022
27.02.2022 - 18:30 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челсі 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Челсі 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.03.2023 - 22:10 Челсі 2 - 0 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Челсі 1 - 0 Завершено Лідс Юнайтед В
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ліверпуль П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.03.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 14:30 Борнмут 1 - 0 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон В
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
31%
Нічия
38%
Ліверпуль
31%
Склади команд
1
Кепа Аррiзабалага
32
Cucurella, Marc
26
Koulibaly, Kalidou
33
Fofana, Wesley
21
Chilwell, Ben
7
Н'Голо Канте
24
Fernandez, Enzo
24
James, Reece
8
Матео Ковачіч
29
Havertz, Kai
11
Felix, Joao
1
Alisson
2
Gomez, Joe
13
Ібраїма Конате
32
Жоель Матіп
21
Tsimikas, Kostas
17
Jones, Curtis
3
Фабiньо
14
Джордан Хендерсон
21
Jota, Diogo
9
Роберто Фiрмiно
27
Nunez, Darwin
Стартовий склад
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 7
    Н'Голо Канте
    Півзахисник
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 33
    Fofana, Wesley
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 21
    Jota, Diogo
  • 9
    Роберто Фiрмiно
    Форвард
  • 27
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 17
    Jones, Curtis
  • 3
    Фабiньо
    Захисник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Півзахисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 13
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 32
    Жоель Матіп
    Півзахисник
  • 21
    Tsimikas, Kostas
    Захисник
  • 1
    Alisson
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Бруно
  • Юрген Клопп
Статистика матчу
2
Штрафні
Фоли
2
44%
Володіння м'ячем
56%
1
Удари повз
2
Блоковано ударів
Трансляція
12'
Небезпечний момент
Аліссон тягне удар Гаверца впритул! Чілвелл усе зробив красиво, але його партнер не переграв голкіпера.
11'
Чудово навішував Цімікас і Фірміно був готовий замикати, але Кепа вийшов і перехопив м'яч.
5'
Небезпечний момент
Ще один момент біля воріт гостей! Ковачич підхопив м'яч після невдалого виносу Конате, обіграв воротаря та покотив у порожні, однак усе той же Конате встиг врятувати свою команду, постелившись у підкаті.
4'
Небезпечний момент
Фелікс, здавалося, вже прибрав Матіпа і проб'є у ближній, але в останній момент Жоель вибив м'яч з-під ніг суперника.
2'
Гарну подачу зі штрафного виконав Джеймс, Аліссону довелося вийти з воріт і зіграти кулаком.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Ентоні Тейлор.
Інфо
Стартовий склад Челсі (3-5-2): Аррісабалага — Кукурелья, Кулібалі, Фофана — Чілвелл, Фернандес, Канте (к), Ковачич, Джеймс — Гаверц, Фелікс. Виконуючий обов'язки головного тренера — Бруно Сальтор.
Запасні: Менді (в), Бадьяшиль, Мудрик, Лофтус-Чік, Галлагер, Стерлінг, Пулішич, Маунт, Мадуеке.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Аліссон — Цімікас, Матіп, Конате, Гомес — Хендерсон (к), Фабіньо, Джонс — Нуньєс, Фірміно, Жота. Головний тренер — Юрген Клопп.
Запасні: Келлехер (в), Александер-Арнольд, Робертсон, Філліпс, Мілнер, Карвалью, Артур, Салах, Гакпо.
Поєдинок другого кола, який було зіграно раніше, закінчився нульовою нічиєю.
Ліверпуль посідає восьме місце у турнірній таблиці, Челсі — одинадцяте.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію перенесеного матчу восьмого раунду АПЛ між Челсі та Ліверпулем.
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Анонс матчу "Челсі" - "Ліверпуль" 04.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 04.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 21.01.2023 закінчилось с таким счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Бруно и Юрген Клопп розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Ліверпуль" можна подивитися 04.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Прошедший поединок команди "Челсі" був зіграний проти "Астон Вілла" - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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