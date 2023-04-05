Манчестер Юнайтед - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд 05.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 05.04.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Брентфорд, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 13.08.2022 закінчилось с таким счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ньюкасл" - 02.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)

Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889

Країна: Англия

Тренер: Томас Франк



Прошедший матч команди Брентфорд був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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