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Манчестер Юнайтед - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 квітня 2023, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Брентфорд
Брентфорд
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
36%
Нічия
32%
Брентфорд
32%
Цікаві факти
  • Last season Manchester United won both games against Brentford FC (3-0 at home and 3-1 away).
  • Did you know that Manchester United scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Brentford FC scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 22 home matches.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 4 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Manchester United's home record this season: 9-3-1.
  • Brentford FC's away record this season: 3-6-4.
  • Marcus Rashford is Manchester United's top scorer with 14 goals. Ivan Toney has scored 17 times for Brentford FC.
  • Manchester United wins 1st half in 38% of their matches, Brentford FC in 38% of their matches.
  • Manchester United wins 38% of halftimes, Brentford FC wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Brentford FC.
  • On their last meeting Brentford FC won by 4 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 4 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Manchester United won 2, Brentford FC won 1, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 3 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 3 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 1.75 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Brentford FC is 3.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Brentford FC is 1.75.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United scores 2.18 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than Manchester United.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
2
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Брентфорд 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.05.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.01.2022 - 22:00 Брентфорд 1 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.04.2023 - 18:30 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2022/2023
19.03.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Фулгем В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Бетіс 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023
12.03.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Саутгемптон Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Бетіс В
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 3 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.03.2023 - 21:30 Саутгемптон 0 - 2 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.03.2023 - 22:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Фулгем В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
36%
Нічия
32%
Брентфорд
32%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Будь-який зароблений заліковий бал поверне МЮ у зону Ліги чемпіонів.
Інфо
Перед цим матчем Манчестер Юнайтед іде на п'ятій позиції, а Брентфорд посідає дев'яте місце. Між командами розрив у сім очок.
Брентфорд: Рая - Расмуссен, Янссон, Піннок, Мі, Генрі - Дамсгорд, Норгорд, Єнсен - Мбемо, Тоні.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Варан, Мартінес, Шоу - Мактоміней, Забітцер - Антоні, Фернандеш, Санчо - Рашфорд.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн транслцію матчу перенесеного 25-го туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Брентфорда.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд 05.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 05.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Брентфорд, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Брентфорд та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 13.08.2022 закінчилось с таким счетом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд можна подивитися 05.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Ньюкасл" - 02.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший матч команди Брентфорд був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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