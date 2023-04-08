Рух - Верес онлайн трансляція матчу

Матч між командою Рух (Львов) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между клубами Рух (Львов) та командою Верес (Ровно):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та Рух у попередньому футбольному матчі 30.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Прошедший поединок команди Рух був зіграний проти Зоря - 02.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Кривбас - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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