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Рух - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 квітня 2023, 15:00 - Арена Львов . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 0
Оновити
79'
Верес
Ровно
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Хід матчу
2' Karabin, Yaroslav
46' Karabin, Yaroslav Вийшов: Runic, Vasyl 58' Мар'ян Мисик Вийшов: Edson Fernando 60' Slyubyk, Bogdan 64' Олександр Лебеденко 68' Slyusar, Denys Valentynovych Вийшов: Prytula, Ostap 70' Runic, Vasyl 71' Олександр Лебеденко
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Рух
35%
Нічия
42%
Верес
23%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 2-1 (FC Rukh Lviv at home) and 1-1 (Veres Rivne at home).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 32% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Veres Rivne scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 3 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Talles is FC Rukh Lviv's top scorer with 6 goals. Dmytro Klyots has scored 4 times for Veres Rivne.
  • FC Rukh Lviv have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 26% of their matches, Veres Rivne in 26% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 26% of halftimes, Veres Rivne wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than Veres Rivne.
  • FC Rukh Lviv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 4 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Rukh Lviv won 2, Veres Rivne won 0, 2 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 0 of their last 3 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv scores 1.75 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 1.25 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and Veres Rivne is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and Veres Rivne is 2.25.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Rukh Lviv scores 1.33 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1.31 goals when playing away (on average).
  • Veres Rivne haven't won in their last 4 games.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Rukh Lviv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Rukh Lviv have lost 3 matches in a row.
  • FC Rukh Lviv have not managed to score in their last 3 matches.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
4
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 13:30 Верес 2 - 2 Завершено Рух
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021/2022
07.08.2021 - 17:00 Рух 2 - 1 Завершено Верес
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Зоря 3 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:00 Металіст 1 - 2 Завершено Рух В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
04.02.2023 - 12:00 Рух 2 - 3 Завершено Домжале П
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершено Кривбас П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024
25.03.2023 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 15:00 Верес 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:01 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершено Чорноморець П
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Головні події
71'
Олександр Лебеденко
Runic, Vasyl
70'
Slyusar, Denys Valentynovych
Вийшов: Prytula, Ostap
68'
64'
Олександр Лебеденко
Slyubyk, Bogdan
60'
Мар'ян Мисик
Вийшов: Edson Fernando
58'
Karabin, Yaroslav
Вийшов: Runic, Vasyl
46'
Karabin, Yaroslav
2'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Рух
35%
Нічия
42%
Верес
23%
Склади команд
Стартовий склад
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 6
    Олексій Довгий
    Півзахисник
  • 22
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
    46 2
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 17
    Мар'ян Мисик
    Півзахисник
    58
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
    60
  • 96
    Slyusar, Denys Valentynovych
    Форвард
    68
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 7
    Андрій Блізніченко
    Форвард
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
    71 64
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Вирт, Юрий
Статистика матчу
3
ЖК
1
51%
Володіння м'ячем
49%
3
Удари в отвір
3
7
Удари повз
3
11
Штрафні
13
3
Сейви
3
11
Фоли
11
2
Офсайди
Блоковано ударів
5
2
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Рух - Верес
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
77'
Не можна сказати, що Рух домінує. Просто у Вереса зовсім немає варіантів
74'
Климчук підстеріг помилку захисника Вереса, але на ударну позицію вискочити не зміг
71'
Друга жовта
Так ось! Вилучення у Вереса! Лебеденко зачепив Клімчука, який втікав! Друга жовта, видалення!
70'
Жовта картка
Руніч наступив на ногу Пасиічу - жовта
68'
Заміна
Притула замість Слюсара вийшов у Руха
64'
Жовта картка
Лебеденко підкотився і перервав прохід Едсона – жовта
63'
Кутовий
Голкіпер та захисник Вереса привезли собі кутовий. Але з навісу Рух нічого цікавого не придумав
61'
Шарай стрільнув метрів із 20-ти. Не дуже сильно і без особливих проблем для Паньківа
60'
Жовта картка
Слюбик фолить на фланзі - підштовхнув суперника. Жовта
58'
Заміна
Едсон замість Мисика вийшов у Руха
55'
Небезпечний момент
Після обрізки Руніч дав у ближній кут! Момент непоганий, але мимо все пішло!
52'
Соломон на газоні. Але, здається, без травми. Все в порядку
50'
Штрафний для Вереса на фланзі – і знову навіс не дуже вдалий. Але розпочав тайм Верес активно
47'
Кутовий
Кутовий заробив Верес, але з подачі нічого не вичавив
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
46'
Заміна
Руніч замість Карабіна виходить у перерві у Руху
Гра у першому таймі у нас відверто нудна. Рух більше володів ініціативою, але нічого цікавого не створив. В той же час, наприкінці тайму Верес створив забійний момент, але Шарай не переграв Паньківа. 0:0 у нас за підсумками першого тайму
45+1'
Свисток
Все, свисток на перерву. 0:0 після першого тайму.
45'
Інфо
1 хвилину компенсував арбітр
44'
Небезпечний момент
Охохо!! Момент Вереса! І який! У штрафній метушня після пасу з глибини - Шарай вивалився на удар, пробивав метрів із 10-ти, але Паньків тягне!
43'
Мисик навісив з флангу на Довгого – той пробив головою, але вище. Не вийшов удар
41'
Мирон Маркевич на трибунах. Цікаво, наскільки йому подобається матч
40'
А ось після штрафного з флангу Лебеденко пробив головою – застряг м'яч у захисниках. Ну, хоч такий момент у Вереса
38'
Пішки ходять команди. Це сумно, але типово для УПЛ
34'
І знову все у нас спокійно. Катають центр поля команди
31'
Краще Рух виглядає. Звісно, без особливих моментів, але львів'яни більше на атаку намагаються грати
29'
Соломон активний у Руху, і Мисик. Це ті гравці, яких можна виділити за півгодини гри
27'
Соломон із флангу увірвався у штрафну, але наткнувся на захисника Вереса - імпульсивний момент, але без гостроти
26'
І знову все спокійно у нас у центрі поля
22'
Небезпечний момент
А це цікаво! Штрафний для Руху ну куті штрафної! Мисик дав у ближній кут, але Когут кулаками виносить! Ну хоч такий умовний момент!
21'
Травмований Таллес на трибунах в оточенні чотирьох дівчат. Це найцікавіша картинка за останні хвилини
19'
Класно Слюсар закинув у штрафну, м'яко і точно. Ось тільки Роман не встиг висмикнутися вчасно
16'
Спокійно все. Гра йде вперед, тільки команди не поспішають
13'
Досить повільна гра поки що... Начебто й по парі підходів команди мали, але якось усе пішки
11'
Мисик знову на вістрі - після прострілу від Соломона пробив у ближній кут, але Когут на місці
9'
А ось після навісу з флангу Гагуна Шарай пробив головою вище воріт - така відповідь Вереса.
7'
Штрафний для Руха. Метрів 40 до воріт. Усі чекали навісу, але Мисик дав силу! І майже влучив! Вище, але цікавий варіант!
4'
Пасич з флангу або так вішав, або бив. Сильно, і в нікуди
3'
Жовта картка
Такий початок – Карабін у боротьбі дав ліктем супернику. Жовта відразу ж
1'
Свисток
Матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Виконувачем обов'язків головного тренера на цей матч буде Олександр Зотов – асистент Вірта
Інфо
Наставника Вереса Юрія Вірта не буде на матчі. Як повідомляє прес-служба рівнян, у нього дискваліфікація через перебір жовтих карток. Оскільки тренер ще й захворів, він вирішив й зовсім не їхати на поєдинок
Інфо
Запасні Вереса: Ющишин, Протасевич, Хондак, Квасний, Тишинінов, Шух, Вадовський, Шестаков, Коркодим, Савчук, Поворознюк
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Пасіч, Кльоц, Лебеденко, Блізніченко, Шарай, Дахновський, Гайдучик
Інфо
Запасні Руху: Ледвій, Герета, Руніч, Джефферсон, Веремієнко, Холод, Кітела, Підгурський, Притула, Едсон, Сапуга, Альваренга
Інфо
Стартовий склад Руху: Паньків, Роман, Слюбик, Дідик, Лях, Слюсар, Клімчук, Довгий, Мисик, Соломон, Карабін
Обидві команди перебувають у підвалі турнірної таблиці – Рух на 15 місці, Верес на 14-му. Тож битва обіцяє бути епічною.
Інфо
Матч розпочнеться о 15:00 та пройде на Арені Львів. Головний суддя поєдинку – Дмитро Бондаренко
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу Рух - Верес!
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Анонс матчу Рух - Верес 08.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Рух (Львов) та командою Верес (Ровно):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та Рух у попередньому футбольному матчі 30.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Верес можна подивитися 08.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший поединок команди Рух був зіграний проти Зоря - 02.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти Кривбас - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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