Рух - Верес онлайн трансляція матчу

Гра у першому таймі у нас відверто нудна. Рух більше володів ініціативою, але нічого цікавого не створив. В той же час, наприкінці тайму Верес створив забійний момент, але Шарай не переграв Паньківа. 0:0 у нас за підсумками першого тайму