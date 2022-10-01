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Ворскла - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 квітня 2023, 15:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
До початку
00 : 00 : 00
Інгулець
Петрово
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
31%
Нічия
31%
Інгулець
37%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 3 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 1-4-3.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 5 in the table with 33 points. Now they are number 9 with 20 points.
  • FC Ingulets Petrove have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 30% of their matches, FC Ingulets Petrove in 28% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 30% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 28%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 4 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Vorskla Poltava won 3, FC Ingulets Petrove won 0, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava scores 2 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0.5 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Ingulets Petrove is 2.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Ingulets Petrove is 0.75.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.25 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1.09 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 4 games.
  • FC Vorskla Poltava has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Ворскла
3
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Інгулець 2 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021
13.09.2020 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:01 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершено Зоря П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 18:30 Ворскла 2 - 2 Завершено Полісся Н
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 12:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:02 Інгулець 2 - 1 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:03 Динамо 0 - 2 Завершено Інгулець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Вєчиста П
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
31%
Нічия
31%
Інгулець
37%
LIVE
Трансляція матчу Ворскла - Інгулець
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
"Інгулець" (запасні): Паламарчук, Павлов, Ченбай, Коробенко, Сидоренко, Козиренко, Резепов, Мельничук, Головкін, Запорожець, Осипенко
Інфо
"Інгулець" (стартовий склад): Білик - Нагієв, Кучеренко, Ковальов, Смоляков, Поспєлов, Клименко, Кухарук, Одарюк, Козак, Марусич
Інфо
"Ворскла" (запасні): Домолега, Крупський, Рамірес, Яворський, Скляр, Феліпе, Кулаковський, Лопес, Олійник
Інфо
"Ворскла" (стартовий склад): Ісенко - Кравець, Пердута, Юрченко, Степанюк, Сефері, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане, Челядін
В 2023 році полтавчани ще не перемагали. У "Інгульця" все йде інакше. Команда Ковальця перемогла у трьох із чотирьох іграх весни, обігравши майже всіх конкурентів у боротьбі за виживання.
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 20-го туру УПЛ між "Ворсклою" та "Інгульцем". Гра розпочнеться в 15:00.
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Останні матчі
Завершено 01:00 - Сьогодні Атлетіко Мінейро Атлетіко Мінейро 0 Club Libertad Club Libertad 1 Завершено 01:00 - Сьогодні Ліверпуль Ліверпуль 0 Corinthians Paulista Corinthians Paulista 3 Завершено 21:45 - Вчора Англія Англія 1 Бразилія Бразилія 1 Завершено 21:45 - Вчора Аннесі Аннесі 1 Тулуза Тулуза 2 Завершено 21:30 - Вчора Гурнік Гурнік 1 Корона Корона 1

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Анонс матчу Ворскла - Інгулець 07.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 07.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ворскла (Полтава) та командою Інгулець (Петрово):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Ворскла у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Інгулець можна подивитися 07.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Олександрія - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти ФК Минай - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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