Ворскла - Інгулець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Інгулець 07.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 07.04.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ворскла (Полтава) та командою Інгулець (Петрово):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та Ворскла у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Олександрія - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти ФК Минай - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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