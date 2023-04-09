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Колос - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 квітня 2023, 15:00 - Колос
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
2 - 0
Оновити
48'
Металіст 1925
Харьков
Хід матчу
3' Павло Оріховський
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Колос
37%
Нічия
37%
Металіст 1925
26%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Kolos Kovalivka have won 2 times, there have been 2 draws while FC Metalist 1925 Kharkiv have won 1 times. The goal difference is 2-2 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Last season Kolos Kovalivka won both games against FC Metalist 1925 Kharkiv (1-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 40% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 6 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost none of their last 7 away matches.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 2 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 5 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 1-7-1.
  • Pavlo Orikhovsky is Kolos Kovalivka's top scorer with 5 goals. Rostyslav Rusyn has scored 4 times for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • Andrii Bogdanov has assisted the most goals for Kolos Kovalivka with 2. Igor Kurylo is FC Metalist 1925 Kharkiv's biggest assister (3).
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 14% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 22% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 14% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist 1925 Kharkiv won by 2 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 2, FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, 2 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 3 Premier League games against FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have won just 1 of their last 3 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka scores 0.4 goals in a match against FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.4 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Metalist 1925 Kharkiv is 0.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Metalist 1925 Kharkiv is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Kolos Kovalivka scores 1.1 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.8 goals when playing away (on average).
  • Denys Bezborodko has more yellow cards (7) than any other player at Kolos Kovalivka. Yaroslav Martinyuk has collected 6 for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • If Kostiantyn Bychek receives a yellow card in today's match, he will be suspended after collecting 4 yellow cards so far this season.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
2
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 17:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершено Металіст 1925
Первая лига Украины 2018
26.04.2019 - 19:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
13.02.2023 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Актобе Н
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 14:01 Металіст 1925 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 14:00 Металіст 1925 0 - 7 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.02.2023 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 3 Завершено Металіст 1925 Н
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Головні події
ГООЛ! Павло Оріховський
3'
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Колос
37%
Нічия
37%
Металіст 1925
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 17
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
    3
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 7
    Володимир Лисенко
    Форвард
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 5
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 79
    Chyruk, Andrii Yuriiovych
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Galovskyi, Edmar
Статистика матчу
3
Удари в отвір
7
Штрафні
8
6
Фоли
7
3
Удари повз
1
2
Офсайди
3
Кутові
2
1
Блоковано ударів
2
Сейви
1
Трансляція
Перший тайм повністю за Колосом, але на останній компенсованій хвилині Металіст 1925 дав надію на більш конкурентний футбол у другій половині зустрічі.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+2'
Небезпечний момент
Відмінну комбінацію розіграли футболісти Металіста 1925, але завершальний удар Габелка блокували одразу троє захисників. Хотілося б бачити побільше таких атак.
45+1'
Інфо
До першого тайму додано дві хвилини.
44'
Капінус обіграв кількох суперників, але пробити по воротах йому вже не дозволили.
41'
Небезпечний момент
Лисенко з гарної позиції пробивав головою, не вистачило точності. Відзначимо також класний пас Мякушка.
41'
Навіс Мякушка виявився зависоким для Ільїна.
38'
Мозіль помилився на виході, але Мілько цим не скористався. Жахливий удар, а був же час, щоб підготувати якісний.
35'
Гоооол!!!
Подвоює перевагу Колос! Оріховський підхопив м'яч після заблокованого удару Лисенка та з розвороту вразив дальній кут. Мозіль міг зіграти краще.
32'
Тепер Колос подав декілька кутових поспіль, також безуспішно.
30'
Жичиков подав прямо в руки голкіперу.
28'
Серію стандартів виконали гості, без загрози воротам Волинця.
25'
Офсайд
Лисенко забив, але з офсайду. Повтор показав, що положення поза грою дійсно було.
24'
Харків'яни продовжують перекочувати м'яч на своїй половині поля і це повністю влаштовує Колос. Вони своє вже забили.
19'
Небезпечний момент
Бичек чудово підключився до карного та міг забивати з подачі Ременюка, але не дотягнувся до м'яча.
18'
Багато боротьби на полі й мало осмислених комбінацій, що, в принципі, очікувано.
14'
Небезпечний момент
Чирук впав у карному після контакту з Гончаренком. Складний епізод, арбітр вирішив не давати пенальті.
13'
Усе гаразд із Ременюком, він повернувся до гри.
11'
Ременюк лежить на газоні, знадобиться допомога медиків. Як би не довелося робити заміну…
8'
Металіст 1925 забрав м'яч собі і намагається організовувати позиційні атаки. Колос компактно обороняється і робить швидкі випади.
3'
Інфо
Це вже шостий гол Оріховського в сезоні, але тільки другий з гри.
3'
Гоооол!!!
Колос відкриває рахунок уже на третій хвилині! Мякушко ввійшов до карного лівим флангом і віддав на Оріховського, який ударом злету відправив м'яч у сітку.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Роман Блавацький.
Запасні: Маханьков (в), Фесюн (в), Зозуля, Золотов, Новак, Криворучко, Смирний, Болбат, Велетень, Попов, Безбородько, Ісаєнко.
Інфо
Стартовий склад Колоса (4-2-3-1): Волинець — Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко — Мілько (к), Богданов — Мякушко, Оріховський, Ільїн — Лисенко. Головний тренер — Ярослав Вишняк.
Запасні: Сидоренко (в), Кияшко (в), Євген Ткачук, Шершень, Рудавський, Коваленко, Андрій Ткачук, Юрій Потімков, Вачіберадзе, Абдуллаєв, Дмитренко, Ногейра.
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925 (4-1-4-1): Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк — Бичек, Габелок (к), Кравченко, Ременюк — Чирук. Виконуючий обов'язки головного тренера — Едмар.
У першому колі харків'яни перемогли з рахунком 2:0. Голи в активі Мартинюка та Русина.
Колос посідає сьоме місце в турнірній таблиці, Металіст 1925 — одинадцятий.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 20-го раунду УПЛ між Колосом і Металістом 1925.
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Анонс матчу Колос - Металіст 1925 09.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Колос (Ковалевка) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 09.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Колос (Ковалевка) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Колос у попередньому футбольному матчі 30.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Металіст 1925 можна подивитися 09.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти Металіст - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти СК Дніпро-1 - 02.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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