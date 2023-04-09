Колос - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Колос (Ковалевка) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 09.04.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между клубами Колос (Ковалевка) та командою Металіст 1925 (Харьков):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та Колос у попередньому футбольному матчі 30.09.2022 закінчилось с такими результатами: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти Металіст - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти СК Дніпро-1 - 02.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
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