Шахтар - Металіст онлайн трансляція матчу

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между командами Шахтар (Донецк) та командою Металіст (Харьков):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Металіст залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст та Шахтар у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:6 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Перика Огньенович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 02.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина
Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти Колос - 01.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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