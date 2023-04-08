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Шахтар - Металіст онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 квітня 2023, 14:00 - Авангард . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 0
Оновити
42'
Металіст
Харьков
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Хід матчу
29' Тарас Степаненко 33' Андрій Ралюченко
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
40%
Нічия
23%
Металіст
37%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 6 times, there have been 3 draws while FC Metalist Kharkiv have won 1 times. The goal difference is 28-10 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 26 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 20 times, there have been 5 draws while FC Metalist Kharkiv have won 1 times. The goal difference is 70-20 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Metalist Kharkiv's last away win against FC Shakhtar Donetsk was in 2011.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 20% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 16 games.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won any of their last 6 away matches.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won any of their last 4 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Metalist Kharkiv in their last 3 encounters.
  • FC Metalist Kharkiv have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 7-3-0.
  • Danylo Sikan is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 8 goals. Maksym Pryadun has scored 6 times for FC Metalist Kharkiv.
  • Georgiy Sudakov has assisted the most goals for FC Shakhtar Donetsk with 5. Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's biggest assister (3).
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 19 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 31% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 16% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 31% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 16%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 5 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Metalist Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, FC Metalist Kharkiv won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 4.4 goals in a match against FC Metalist Kharkiv and FC Metalist Kharkiv scores 0.8 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Metalist Kharkiv is 5.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Metalist Kharkiv is 2.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.95 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Metalist Kharkiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 17:15 Металіст 1 - 6 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 2 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Феєноорд 7 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Шахтар В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Феєноорд Н
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Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.03.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:02 Інгулець 2 - 1 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:00 Металіст 1 - 2 Завершено Рух П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
24.02.2023 - 11:30 Металіст 3 - 1 Завершено Дордой В
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Головні події
33'
Андрій Ралюченко
Тарас Степаненко
29'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
40%
Нічия
23%
Металіст
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
    30
  • 20
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 18
    Gocholeishvili, Giorgi
    Захисник
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 18
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
  • 17
    Djurasek, Neven
    Півзахисник
  • 96
    Ermolov, Daniil
    Воротар
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
  • 4
    Ігор Чайковський
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 17
    Єгор Демченко
    Півзахисник
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 33
    Corral, Roberto
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Йовичевич, Игор
  • Перика Огньенович
Статистика матчу
Удари в отвір
1
1
Сейви
55%
Володіння м'ячем
45%
3
Удари повз
2
3
Кутові
1
1
Блоковано ударів
1
Штрафні
4
3
Фоли
1
1
ЖК
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Шахтар - Металіст
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
34'
Сповільнився матч за контролю гостей у центрі поля.
32'
Жовта картка
Ралюченко дістав картку за удар скорпіона в центрі чужого штрафного в голову Ракіцькому.
31'
Судаков збив Бойчука на лівому фланзі захисту.
31'
Небезпечний момент
Порох головою завершував подачу з кутового на правому фланзі на дальньому боці штрафного, але пробив повз ліву стійку.
30'
Контратака через лівий фланг від гостей завершилась подачею Демченка, яку зняв на кутовий Ракіцький.
29'
Був би VAR — була б червона.
28'
Жовта картка
Степаненко отримав відкладену картку за грубу гру проти Прядуна на чужій половині в підкаті під коліно супернику.
26'
Металіст почав більше бути присутнім на чужій половині.
24'
Матвієнко рукою підіграв собі на лівому фланзі під час отримання довгої передачі.
22'
Опускалась подача Ракицького з правого флангу перед воротарським, але Сікан не дістав, а Криськів не пішов.
20'
Бойчук на завершення зміщення з лівого флангу вистрілив здалеку повз ворота.
19'
Так і прокотилась повз дальню стійку передача Джурасека з лівого кута воротарського на завершення дриблінгу.
17'
Єрмолов прочив дальній пас Ракіцького до центру штрафного на Криськіва.
15'
Важке падіння на поперек від Сікана на чужій половині.
13'
Не віддає контроль м'яча суперникам Шахтар.
11'
Невдала передача до лівого флангу штрафного від Бондаренка з глибини атаки.
10'
Бондаренко не втримався на ногах під час отримання передачі в центрі поля.
8'
Тримається м'яч у Шахтаря на чужій половині.
6'
Кутовий
Степаненко завершив подачу кутового з правого флангу на дальній бік штрафного ударом повз ліву стійку.
6'
Небезпечний момент
Штанга! Криськів зіграв із правого флангу до центрального входу на Сікана, а той у два дотики бив у нижній ближній кут, але голкіпер перевів у стійку!
5'
Офсайд
Сікан в офсайді під час закидання з власної половини від Бондаря на правий фланг.
4'
Металіст намагається атакувати широкими флангами.
3'
Бондаренко на правому фланзі захисту почав чіплятись за м'яч та дістав удар по ногах.
1'
Донеччани витягують суперників до власної половини.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі Шахтар переміг із рахунком 6:1.
Інфо
Металіст іде тринадцятим із 4 перемогами, 6 нічиїми та 9 поразками — 18 очок.
Інфо
Шахтар іде першим із 13 перемогами, 4 нічиїми та 1 поразкою — 43 очки.
Запасні: Костик, Панасенко, Багачанський, Рязанцев, Наумець, Самуел, Ніколишин, Шамич, Паті, Чідомере.
Металіст: Єрмолов — Романюк, Порох, Мизюк, Коррал — Чайковський, Ралюченко — Бойчук, Демченко, Картушов — Прядун.
Запасні: Пузанков, Пятов, Тейлор, Конопля, Фарина, Тотовицький, Топалов, Очеретько, Тоіров, Траоре, Келсі, Борячук.
Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Джурасек, Бондаренко, Судаков, Криськів — Сікан.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олександр Шандор (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Ужгород, Україна) зіграють донецький Шахтар та харківський Металіст.
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Анонс матчу Шахтар - Металіст 08.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шахтар (Донецк) та командою Металіст (Харьков):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Металіст залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст та Шахтар у попередньому футбольному матчі 01.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Перика Огньенович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Металіст можна подивитися 08.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти Чорноморець - 02.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти Колос - 01.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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