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Динамо - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 квітня 2023, 13:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
ФК Минай
Минай
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
42%
Нічия
30%
ФК Минай
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and FC Minaj is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • FC Minaj have previously won 5 of 7 matches against FC Dynamo Kiev.
  • During the last 7 meetings, FC Dynamo Kiev have won 7 times, there have been 0 draws while FC Minaj have won 0 times. The goal difference is 17-1 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • Last season FC Dynamo Kiev won both games against FC Minaj (2-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Minaj scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Minaj haven't won any of their last 7 games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 5 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 3 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • Vitaliy Buyalskiy is FC Dynamo Kiev's top scorer with 11 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 3 times for FC Minaj.
  • Serhiy Sydorchuk has more yellow cards (7) than any other player at FC Dynamo Kiev. Oleg Gorin has collected 8 for FC Minaj.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 38% of their matches, FC Minaj in 20% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 38% of halftimes, FC Minaj wins 20%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Minaj.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 5, FC Minaj won 0, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 2.4 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 0 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Minaj is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Minaj is 1.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.24 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.8 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
7
Перемог
7
Ігор
0
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершено ФК Минай
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:03 Динамо 0 - 2 Завершено Інгулець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
26.02.2023 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершено Валмієра Н
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 12:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.03.2023 - 13:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.02.2023 - 15:00 ФК Минай 1 - 4 Завершено Шахтар П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
42%
Нічия
30%
ФК Минай
27%
LIVE
Трансляція матчу Динамо - ФК Минай
play-btn
play sound
В ефірі
2+2
Трансляція
Інфо
15 хвилин до матчу, а склад Миная досі невідомий. В очікуванні.
Інфо
Динамо (старт): Нещерет - Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик - Сидорчук - Лонвейк, Царенко, Шепелєв, Беніто - Ванат.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстовий онлайн матчу 20 туру УПЛ. Динамо у Києві приймає Минай - саме за цією грою ми будемо спостерігати.
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Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Боавішта Боавішта 2 Віторія Віторія 1 Завершено 22:00 - Вчора Ланс Ланс 2 Страсбур Страсбур 1 Завершено 22:00 - Вчора Мілан Мілан 0 Емполі Емполі 0 Завершено 22:00 - Вчора Мідлсбро Мідлсбро 1 Бернлі Бернлі 2 Завершено 22:00 - Вчора Сельта Сельта 2 Севілья Севілья 2

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Анонс матчу Динамо - ФК Минай 08.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Динамо (Киев) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Динамо (Киев) та командою ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Динамо у попередньому футбольному матчі 02.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - ФК Минай можна подивитися 08.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти ФК Львів - 02.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Інгулець - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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