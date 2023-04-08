Динамо - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Динамо (Киев) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами Динамо (Киев) та командою ФК Минай (Минай):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Динамо у попередньому футбольному матчі 02.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти ФК Львів - 02.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Інгулець - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.
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