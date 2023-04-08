Динамо - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - ФК Минай 08.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Динамо (Киев) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 08.04.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Динамо (Киев) та командою ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Динамо у попередньому футбольному матчі 02.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти ФК Львів - 02.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Інгулець - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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