  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Кривбас - Зоря Дивитися онлайн
У тренді

Кривбас - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 квітня 2023, 13:00 - Стадион Металлург
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
33%
Нічия
23%
Зоря
43%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Zorya Lugansk is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 6 times, there have been 0 draws while FC Zorya Lugansk have won 2 times. The goal difference is 19-6 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • During the last 16 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 9 times, there have been 1 draws while FC Zorya Lugansk have won 6 times. The goal difference is 27-16 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 4 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 5 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 16% of their matches, FC Zorya Lugansk in 26% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 16% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 3, FC Zorya Lugansk won 1, 1 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.6 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Zorya Lugansk is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Zorya Lugansk is 1.4.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.75 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.54 goals when playing away (on average).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Denys Ustymenko has more yellow cards (5) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Maksym Imerekov has collected 6 for FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:02 ФК Львів 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
12.02.2023 - 14:00 Кривбас 1 - 2 Завершено Петрокуб П
Показати більше
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Зоря 3 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:00 Зоря 3 - 1 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:05 Ворскла 2 - 3 Завершено Зоря В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
17.02.2023 - 16:30 Зоря 2 - 4 Завершено Рига П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
33%
Нічия
23%
Зоря
43%
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
  • 2
    В'ячеслав Рябов
    Півзахисник
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 6
    Prykhodko, Klim
    Захисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 8
    Kapic, Rifet
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 74
    Snurnitsyn, Ihor
    Захисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 22
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Van Leeuwen, Patrick
Трансляція
Інфо
Суддя в полі — Микола Балакін.
Інфо
Стартовий склад Кривбасу (4-2-3-1): Кліщук — Дібанго, Бескоровайний, Рябов (к), Якимець — Приходько, Банада — Задерака, Капич, Микитишин — Татарков. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
Запасні: Сарнавський (в), Хома (в), Опанасенко, Понєдєльнік, Стецьков, Шевченко, Луньов, Кораблін, Карпусь.
Інфо
Стартовий склад Зорі (4-2-3-1): Сапутін — Снурніцин, Батагов, Імереков (к), Бутко — Бражко, Дришлюк — Антюх, Булеца, Русин — Мишньов. Головний тренер — Патрік ван Леувен.
Запасні: Кучерук (в), Турбаєвський (в), Бурда, Вантух, Мороховець, Полегенько, Гулько, Хахльов, Шахов, Нагнойний, Погорілий.
Гра першого кола закінчилася з рахунком 2:2. За Зорю двічі відзначився Кирюханцев, за Кривбас забили Хобленко та Волошин.
Луганці йдуть третіми, а підопічні Вернидуба розташувалися на шостому рядку.
UA-Футбол представляє текстову онлайн-трансляцію матчу 20-го раунду УПЛ між Кривбасом і Зорею.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Боавішта Боавішта 2 Віторія Віторія 1 Завершено 22:00 - Вчора Ланс Ланс 2 Страсбур Страсбур 1 Завершено 22:00 - Вчора Мілан Мілан 0 Емполі Емполі 0 Завершено 22:00 - Вчора Мідлсбро Мідлсбро 1 Бернлі Бернлі 2 Завершено 22:00 - Вчора Сельта Сельта 2 Севілья Севілья 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн Грати
2 1500 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Кривбас - Зоря 08.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та Кривбас у попередньому футбольному матчі 02.10.2022 закінчилось с таким счетом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Зоря можна подивитися 08.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти Верес - 01.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команди Зоря був зіграний проти Рух - 02.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден