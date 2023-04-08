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Вулверхемптон - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 квітня 2023, 17:00 - Молинью
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
1 - 0
Оновити
69'
Челсі
Лондон
Хід матчу
31' Nunes, Matheus 39' Маріо Леміна
49' Cucurella, Marc
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
32%
Нічия
29%
Челсі
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Chelsea FC is 0-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 3 times, there have been 1 draws while Chelsea FC have won 5 times. The goal difference is 18-8 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 19 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 3 times, there have been 4 draws while Chelsea FC have won 12 times. The goal difference is 46-13 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-0 (Wolverhampton Wanderers at home) and 2-2 (Chelsea FC at home).
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 22% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Chelsea FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
  • Wolverhampton Wanderers have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 6 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 5 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 22% of their matches, Chelsea FC in 32% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 22% of halftimes, Chelsea FC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 3 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 1, Chelsea FC won 1, 3 draws.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.2 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Chelsea FC is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Chelsea FC is 0.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.9 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 8 in the table with 46 points. Now they are number 14 with 28 points.
  • Daniel Podence is Wolverhampton Wanderers's top scorer with 6 goals. Kai Havertz has scored 7 times for Chelsea FC.
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 9% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • A year ago, Chelsea FC were number 3 in the table with 57 points. Now they are number 11 with 39 points.
  • Chelsea FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
2
Перемог
12
Ігор
5
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Челсі 3 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Челсі 2 - 2 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Вулверхемптон 0 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2020/2021
27.01.2021 - 20:00 Челсі 0 - 0 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 4 Завершено Лідс Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 18:30 Ньюкасл 2 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Вулверхемптон П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Челсі 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Челсі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.03.2023 - 22:10 Челсі 2 - 0 Завершено Боруссія В
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Головні події
49'
Cucurella, Marc
Маріо Леміна
39'
ГООЛ! Nunes, Matheus
31'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
32%
Нічия
29%
Челсі
39%
Склади команд
1
Sa, Jose
24
Gomes, Toti
23
Kilman, Max
15
Dawson, Craig
22
Semedo, Nelson
27
Nunes, Matheus
35
Gomes, Joao
5
Маріо Леміна
10
Даніель Поденсе
12
Cunha, Matheus
29
Costa, Diego
1
Кепа Аррiзабалага
24
James, Reece
33
Fofana, Wesley
26
Koulibaly, Kalidou
32
Cucurella, Marc
23
Gallagher, Conor
24
Fernandez, Enzo
8
Матео Ковачіч
29
Havertz, Kai
11
Felix, Joao
17
Рахім Стерлінґ
Стартовий склад
  • 12
    Cunha, Matheus
    Форвард
  • 29
    Costa, Diego
    Форвард
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
    31
  • 35
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 5
    Маріо Леміна
    Півзахисник
    39
  • 10
    Даніель Поденсе
    Форвард
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
  • 23
    Kilman, Max
  • 15
    Dawson, Craig
  • 22
    Semedo, Nelson
  • 1
    Sa, Jose
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 33
    Fofana, Wesley
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
    49
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хулен Лопетеги
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
6
Штрафні
10
8
Фоли
5
4
Удари в отвір
2
1
Блоковано ударів
1
7
Кутові
6
2
Офсайди
1
2
Сейви
3
46%
Володіння м'ячем
54%
1
ЖК
1
1
Удари повз
Трансляція
63'
Жовта картка
Жовта для Стерлінга. Дуже невдало вінгер лондонців пішов у підкат.
62'
Заміна
Заміна в складі Челсі. Пулішич з'явиться замість Гаверца.
60'
Джеймс не зміг реалізувати штрафний удар з межі карного майданчика. М'яч після його спроби полетів на трибуни.
58'
Жовта картка
Для Гомеса гірчичник. Півзахисник порушував правила в боротьбі з гравцем Челсі.
55'
Гаверц виконав навісну передачу з правого флангу. Там нічого створити не вдалося - захист відводить небезпеку.
52'
Доусон пробив з межі карного майданчика після непоганої подачі зі штрафного. Удару бракувало влучності - м'яч полетів високо над поперечиною.
49'
Жовта картка
Кукурелья отримує гірчичник за фол в боротьбі. Суддя дав його трохи відкладено.
46'
Свисток
Другий тайм зустрічі розпочато!
45+2'
Свисток
Завершився перший тайм зустрічі. Господарі ведуть з мінімальною перевагою.
45'
Одну хвилину додано до основного часу першого тайму.
43'
Фелікс намагався пробити після якісного пасу на нього. По центру воріт летить м'яч - голкіпер без питань нівелює небезпеку.
40'
Жовта картка
Гірчичник для Леміни. Півзахисник грубо зіграв у боротьбі з суперником.
38'
Нуньє намагався пройти до штрафного, але Челсі непогано пресингує. Гравець спробував пробити з 20 метрів - по горобцях.
34'
Галлахер пробував прорватися до воріт та віддав короткий пас в штрафний. Там Са забирає ігровий снаряд - ніякої небезпеки.
31'
Гоооол!!!
Який же м'яч забиває Вулвергемптон!! Матеуш Нуньєш відкриває рахунок у матчі. Фернандес програв верхову боротьбу Дієго Кості на своїй половині поля, Поденсе зовнішньою стороною стопи вирізав подачу в центр штрафного майданчика, звідки м'яч був вибитий на правий край. Там Матеуш Нуньєш у дотик пробив у дальню дев'ятку!
27'
Який удар від Леміни! Хавбек пробивав на силу, підхопивши ігровий снаряд після боротьби в штрафному. Рикошет - і на кутовий.
23'
Гомес впав у штрафному майданчику в боротьбі із суперником! Однак суддя вказує, що жодного порушення не було - гра продовжується.
20'
Тоті міг відзначитися. Після високої подачі захисник спробував замкнути головою в ворота, але нормально влучити по м'ячу не вдалося.
17'
Стерлінг побачив відкритого партнера і спробував низом передати йому м'яч. Однак один із суперників розгадав його задум та перехопив.
13'
Поденсе побачив у штрафному Кунью та вирізав на нього непоганий пас. Знову оборона Челсі блокує без проблем.
10'
Кукурелья розігнався на фланзі та виконав якісну передачу в штрафний майданчик. Там нікому з партнерів не вдалося зачепитися за круглого.
7'
Коста здійснив індивідуальний прохід, але його спробу загострити заблокував один із гравців суперника. Буде кутовий.
3'
Джеймс виконав небезпечну навісну передачу в штрафний майданчик, але її перехоплено одним із захисників.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Вулвз: Са, Тоті, Кілман, Доусон, Семеду, Матеус, Гомес, Леміна, Поденсе, Кунья, Коста. Челсі: Кепа, Фофана, Кулібалі, Кукурелья, Джеймс, Галлахер, Фернандес, Ковачіч, Фелікс, Стерлінг, Гаверц.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу АПЛ Вулвз - Челсі.
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Анонс матчу "Вулверхемптон" - "Челсі" 08.04.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Челсі" (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 08.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Челсі" можна подивитися 08.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший поединок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 04.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Вулверхемптон" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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