Вулверхемптон - Челсі онлайн трансляція матчу

Поединок між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Молинью.
Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между клубами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Челсі" (Лондон):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 08.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Хулен Лопетеги
Прошедший поединок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий поединок команди "Челсі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 04.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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