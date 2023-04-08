Саутгемптон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Після двох кутових гостей Сулемана перехопив м'яч і вибіг у контрататку. Однак напевно до кінця не знав що робити далі, і під тиском Аке відпустив м'яч занадто далеко від себе. Едерсон вчасно вийшов з воріт і заволодів ним.