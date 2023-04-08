Саутгемптон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сент-Мэри.
Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между командами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Саутгемптон", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 11.01.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Selles, Ruben и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес
Предыдущий матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 02.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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