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Саутгемптон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 08 квітня 2023, 19:30 - Сент-Мэри
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Саутгемптон
Саутгемптон
0 - 0
Оновити
38'
Манчестер Сіті
Манчестер
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
31%
Нічия
27%
Манчестер Сіті
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Southampton FC and Manchester City is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 5 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 9 times. The goal difference is 28-19 in favour of Manchester City.
  • During the last 39 meetings, Southampton FC have won 8 times, there have been 9 draws while Manchester City have won 22 times. The goal difference is 75-42 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 1-1 (Southampton FC at home) and 0-0 (Manchester City at home).
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Southampton FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester City have a winning streak of 7 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 11 games.
  • Manchester City have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Manchester City have lost none of their last 6 away matches.
  • Southampton FC haven't scored in 4 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • James Ward Prowse is Southampton FC's top scorer with 7 goals. Erling Haaland has scored 28 times for Manchester City.
  • Che Adams has assisted the most goals for Southampton FC with 3. Kevin De Bruyne is Manchester City's biggest assister (13).
  • Manchester City have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Southampton FC wins 1st half in 22% of their matches, Manchester City in 50% of their matches.
  • Southampton FC wins 22% of halftimes, Manchester City wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Southampton FC.
  • On their last meeting Southampton FC won by 2 goals.
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 44% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 65% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Southampton FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 1, Manchester City won 2, 2 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Southampton FC scores 0.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.8 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and Manchester City is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and Manchester City is 1.4.
  • Southampton FC scores 1.12 goals when playing at home and Manchester City scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • Southampton FC haven't won in their last 4 games.
  • A year ago, Southampton FC were number 11 in the table with 35 points. Now they are number 20 with 23 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Саутгемптон
4
Перемог
23
Ігор
15
Перемог
Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Саутгемптон
Кубок Англії 2021/2022
20.03.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.01.2022 - 19:30 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.04.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 17:00 Саутгемптон 3 - 3 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.03.2023 - 21:30 Саутгемптон 0 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023
12.03.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 19:30 Саутгемптон 1 - 0 Завершено Лестер Сіті В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ліверпуль В
Кубок Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:45 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Бернлі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.03.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 7 - 0 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
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Новини команд
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
31%
Нічия
27%
Манчестер Сіті
42%
Склади команд
31
Bazunu, Gavin
14
Кайл Уокер-Пітерс
37
Bella-Kotchap, Armel
35
Ян Беднарек
3
Maitland-Niles, Ainsley
45
Lavia, Romeo
8
Ward Prowse, James
22
Sulemana, Kamaldeen
26
Alcaraz, Carlos
24
Elyounoussi, Mohamed
32
Тео Уолкот
31
Едерсон
5
Джон Стоунз
25
Мануель Аканджі
4
Рубен Діаш
6
Натан Аке
17
De Bruyne, Kevin
16
Родрi
8
Ілкай Гюндоган
26
Mahrez, Riyad
9
Haaland, Erling
16
Grealish, Jack
Стартовий склад
  • 32
    Тео Уолкот
    Півзахисник
  • 22
    Sulemana, Kamaldeen
    Півзахисник
  • 26
    Alcaraz, Carlos
    Півзахисник
  • 24
    Elyounoussi, Mohamed
    Форвард
  • 45
    Lavia, Romeo
    Півзахисник
  • 8
    Ward Prowse, James
  • 14
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 37
    Bella-Kotchap, Armel
    Захисник
  • 35
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 3
    Maitland-Niles, Ainsley
    Півзахисник
  • 31
    Bazunu, Gavin
    Воротар
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 16
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 8
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Selles, Ruben
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
30%
Володіння м'ячем
70%
2
Штрафні
1
1
Фоли
2
Удари в отвір
1
Кутові
3
1
Сейви
Блоковано ударів
1
Трансляція
25'
Класно через центр поля господарі вийшли з-під пресингу. Однак далі все завершилося неточною передачею Мейтленда-Найлса на Волкотта.
31'
Виконав простріл Гріліш і м'яч влучив у штрафному у руку Ворд-Праусу. Арбітр послухав підказку і вирішив продовжити гру. На повторі видно, що влучання справді було, однак, ймовірно, судді оцінили це як ненавмисну гру рукою.
30'
Непогано Сулемана пройшов Аке на правому фланзі, але прострілив в нікуди.
27'
Голанд з'явився на радарах. Аканджі намагався його запустити вперед довгим пасом, однак Белла-Кочап у захисті зіграв чітко.
24'
Кілька миттєвостей володіння м'ячем від Саутгемптона. Змусили побігати гостей у пресингу.
21'
Алькарасу не вистачило росту, щоби дотягнутися до подачі партнера з флангу.
20'
Знову Сулемана намагався розігнати контратаку. Цього разу Стоунс обрізався в центрі, після чого ганець вривався лівим флангом, однак подати не зміг: Діаш накрив.
17'
Небезпечний момент
Після двох кутових гостей Сулемана перехопив м'яч і вибіг у контрататку. Однак напевно до кінця не знав що робити далі, і під тиском Аке відпустив м'яч занадто далеко від себе. Едерсон вчасно вийшов з воріт і заволодів ним.
14'
Перехопили атаку суперника господарі, однак в контрнаступ не побігли. Перейшли до позиційної атаки, а згодом втратили м'яч.
10'
Марез скинув м'яч де Брюйне, той подав з правого флангу, але Белла-Кочап перервав простріл.
8'
Уже більш обачно діють "святі" під час пресингу. У Сіті тепер більше простору у центрі поля для побудови атак.
6'
Небезпечний момент
Дуже хороший шанс для Ман Сіті. Помилилися з пресингом господарі, завдяки чому підопічні Гвардіоли побігли в контратаку. Її ударом в один дотик завершував Гріліш, але Базуну потягнув удар англійця!
3'
Ворд-Праус навісив зі стандарту, але гравці гостей вибили м'яч.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем Саутгемпптон іде на останньому місці у турнірній таблиці АПЛ, у той час як МС на другій позиції.
Інфо
Головний арбітр: Роберт Джонс.
Манчестер Сіті: Едерсон - Аканджі, Стоунс, Діаш, Аке - Родрі - Марез, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш - Голанд.
Саутгемптон: Базуну - Вокер-Пітерс, Беднарек, Белла-Кочап, Мейтленд-Найлс - Ворд-Праус, Лавія - Ельюнуссі, Алькарас, Сулемана - Волкотт.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстовий онлайн матчу 30-го туру АПЛ, у якому Саутгемптон зіграє проти Манчестер Сіті.
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Анонс матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" 08.04.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Саутгемптон", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 11.01.2023 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Selles, Ruben и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 08.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Предыдущий матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 02.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 01.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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