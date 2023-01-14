Лор’ян - Марсель онлайн трансляція матчу

Матч між командою Лор’ян (Лорьян) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стад Ив Алленма - Ле Мустуар.
Дата проведення матчу: 09.04.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между клубами Лор’ян (Лорьян) та командою Марсель (Марсель):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда Лор’ян залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Лор’ян у попередньому футбольному матчі 14.01.2023 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Le Bris, Regis и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лор’ян (Лорьян)
Рік заснування Лор’ян (Лорьян): 1926
Країна: Франция
Тренер: Режис ле Бри
Предыдущий матч команди Лор’ян був зіграний проти "Лілль" - 02.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лілль".
Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор
Прошедший поединок команди Марсель був зіграний проти Монпельє - 31.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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