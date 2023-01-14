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Лор’ян - Марсель онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 09 квітня 2023, 21:45 - Стад Ив Алленма - Ле Мустуар . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Делажо, Вилли
Рейтинг матчу:
Лор’ян
Лорьян
0 - 0
Оновити
65'
Марсель
Марсель
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Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Лор’ян
25%
Нічия
33%
Марсель
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Lorient and Olympique Marseille when FC Lorient is playing at home is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with FC Lorient playing at home, FC Lorient have won 2 times, there have been 4 draws while Olympique Marseille have won 9 times. The goal difference is 28-15 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 31 meetings, FC Lorient have won 6 times, there have been 7 draws while Olympique Marseille have won 18 times. The goal difference is 59-37 in favour of Olympique Marseille.
  • FC Lorient's last home win against Olympique Marseille was in 2012.
  • Last season Olympique Marseille won both games against FC Lorient (4-1 at home and 3-0 away).
  • Did you know that FC Lorient scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that FC Lorient scores 7% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • Olympique Marseille haven't lost in their last 4 games.
  • Olympique Marseille have a winning streak of 7 matches away from home.
  • FC Lorient haven't won any of their last 7 games against Olympique Marseille.
  • FC Lorient haven't scored in 4 of their 14 home matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille haven't scored in 1 of their 14 away matches in Ligue 1 this season.
  • Olympique Marseille's away record this season: 11-2-1.
  • Enzo Le Fee has assisted the most goals for FC Lorient with 5. Jonathan Clauss is Olympique Marseille's biggest assister (8).
  • A year ago, FC Lorient were number 16 in the table with 28 points. Now they are number 9 with 44 points.
  • Olympique Marseille have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Lorient wins 1st half in 28% of their matches, Olympique Marseille in 36% of their matches.
  • FC Lorient wins 28% of halftimes, Olympique Marseille wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 2 goals.
  • When FC Lorient leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Olympique Marseille leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When FC Lorient is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than FC Lorient.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than FC Lorient's.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 games against FC Lorient (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Lorient won 0, Olympique Marseille won 5, 0 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against FC Lorient.
  • FC Lorient have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • FC Lorient scores 0.8 goals in a match against Olympique Marseille and Olympique Marseille scores 2.8 goals against FC Lorient (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Lorient and Olympique Marseille is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Lorient and Olympique Marseille is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Ligue 1.
  • FC Lorient scores 1.36 goals when playing at home and Olympique Marseille scores 1.63 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Лор’ян
3
Перемог
18
Ігор
11
Перемог
Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
14.01.2023 - 20:00 Марсель 3 - 1 Завершено Лор’ян
Чемпіонат Франції 2021/2022
08.05.2022 - 18:05 Лор’ян 0 - 3 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
17.10.2021 - 21:45 Марсель 4 - 1 Завершено Лор’ян
Чемпіонат Франції 2020/2021
17.04.2021 - 18:00 Марсель 3 - 2 Завершено Лор’ян
Останні матчі - Лор’ян
Чемпіонат Франції 2022/2023
02.04.2023 - 14:00 Лілль 3 - 1 Завершено Лор’ян П
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Ніцца 1 - 1 Завершено Лор’ян Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Лор’ян 2 - 0 Завершено Труа В
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.03.2023 - 18:05 Ліон 0 - 0 Завершено Лор’ян Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
26.02.2023 - 14:00 Лор’ян 0 - 1 Завершено Осер П
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Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
31.03.2023 - 22:08 Марсель 1 - 1 Завершено Монпельє Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Реймс 1 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.03.2023 - 21:45 Марсель 2 - 2 Завершено Страсбур Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.03.2023 - 21:45 Ренн 0 - 1 Завершено Марсель В
Кубок Франції 2022/2023
01.03.2023 - 22:00 Марсель 2 - 3 Завершено Аннесі П
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Лор’ян
25%
Нічия
33%
Марсель
42%
Склади команд
1
Віто Манноне
25
Le Goff, Vincent
3
Talbi, Montassar
37
Meite, Bamo
12
Yongwa, Darline
21
Ponceau, Julien
22
Cathline, Yoann
17
Makengo, Jean-Victor
10
Aouchiche, Adil
15
Faivre, Romain
20
Dieng, Bamba
16
Пау Лопес
4
Gigot, Samuel
5
Balerdi, Leonardo
23
Сеад Колашінац
7
Clauss, Jonathan
21
Валентін Ронжьє
27
Жордан Верету
30
Tavares, Nuno
17
Under, Cengiz
6
Guendouzi, Matteo
70
Алексіс Санчес
Стартовий склад
  • 20
    Dieng, Bamba
    Форвард
  • 22
    Cathline, Yoann
    Форвард
  • 17
    Makengo, Jean-Victor
    Півзахисник
  • 10
    Aouchiche, Adil
    Півзахисник
  • 15
    Faivre, Romain
    Півзахисник
  • 21
    Ponceau, Julien
    Півзахисник
  • 25
    Le Goff, Vincent
    Захисник
  • 3
    Talbi, Montassar
    Захисник
  • 37
    Meite, Bamo
    Півзахисник
  • 12
    Yongwa, Darline
    Захисник
  • 1
    Віто Манноне
    Воротар
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
  • 6
    Guendouzi, Matteo
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 27
    Жордан Верету
  • 30
    Tavares, Nuno
    Захисник
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 5
    Balerdi, Leonardo
    Захисник
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Le Bris, Regis
  • Тудор, Игор
Статистика матчу
33%
Володіння м'ячем
67%
3
Удари в отвір
1
7
Штрафні
8
1
Кутові
2
1
Сейви
3
8
Фоли
7
1
Удари повз
3
1
Блоковано ударів
3
LIVE
Трансляція матчу Лор’ян - Марсель
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
52'
Аушиш виборов трохи вільного простору та пробив з межі штрафного майданчика, але м'яч пролетів поруч із лівою стійкою.
48'
Небезпечний момент
Ундер виявився відкритим на межі штрафного майданчика, але м'яч після його удару пролетів поруч із правою стійкою.
46'
Свисток
Другий тайм матчу розпочато!
45+1'
Свисток
А ось і завершення першого тайму поєдинку! Ні Лор'ян, ні Марсель не змогли нічого досягти у першій 45-хвилинці. Отож, чекаємо, що буде в таймі номер два.
43'
Нічого небезпечного зараз не відбувається. Обидві команди почергово перепасовуються та чекають завершення тайму.
40'
Балерді знайшов вільний простір у штрафному майданчику та пробив, але його удар зупинив один із гравців оборони.
37'
Небезпечний момент
Як небезпечно! Ундер розрядив гармату з межі карного майданчика, і м'яч пройшов у кількох сантиметрах над перекладиною воріт.
34'
Ронж'є грубо порушує правила в центрі поля. Суддя, здавалося, тягнувся до кишені, але вреші-решт вирішує пожаліти гравця.
31'
Нічого гострого на полі зараз не відбувається. Команди почергово володіють м'ячем і не можуть просунутися до воріт.
27'
Бамба Дьєнг пробиває з дуже перспективної позиції з-за меж штрафного майданчика, але удар в падінні блокує захисник.
23'
Ле Гофф віддав розрізну передачу, але вона виявилась надто сильною. М'яч вийшов за межі поля - удар від воріт.
19'
Жиго вийшов та зустрів Дьєнга, який пробував пройти захист на дриблінгу. М'яч тепер перейшов до гостей.
15'
Небезпечний момент
Аушиш отримав точну передачу в штрафному майданчику і низом сильно пробив у напрямку правої стійки воріт, але голкіпер парирує.
12'
Володіють ініціативою господарі, але чи надовго це? Зараз Дьєнг пробував вирватися вперед, але в захисті Марселя все зацементовано.
8'
Ундер виконав перспективний простріл у карний майданчик з флангу, але захист суперника перехоплює м'яч і відводить небезпеку.
5'
Марсель володіє м'ячем, гравці перепасовують його один одному. Поки що без загострення.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Лор'ян: Манноне, Ле Голф, Маїте, Талбі, Йонгва, Катлін, Понго, Макенго, Аушиш, Фавр, Дьєнг. Марсель: Лопес, Жиго, Балерді, Колашинац, Клаусс, Тавареш, Верету, Ронж'є, Гендузі, Ундер, Санчес.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 Лор'ян - Марсель.
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Анонс матчу Лор’ян - Марсель 09.04.2023, Чемпіонат Франції

Матч між командою Лор’ян (Лорьян) та командою Марсель (Марсель) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стад Ив Алленма - Ле Мустуар.

Дата проведення матчу: 09.04.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Лор’ян (Лорьян) та командою Марсель (Марсель):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Марсель, тоді як команда Лор’ян залишилася з поразкою . Зіткнення Марсель та Лор’ян у попередньому футбольному матчі 14.01.2023 закінчилось со счетом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Le Bris, Regis и Тудор, Игор розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лор’ян - Марсель можна подивитися 09.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Лор’ян - Марсель, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лор’ян (Лорьян)
Рік заснування Лор’ян (Лорьян): 1926
Країна: Франция
Тренер: Режис ле Бри

Предыдущий матч команди Лор’ян був зіграний проти "Лілль" - 02.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Лілль".

Команда гостей

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Прошедший поединок команди Марсель був зіграний проти Монпельє - 31.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Лор’ян - Марсель онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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