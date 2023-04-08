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Реал - Вільярреал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 08 квітня 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хавьер Альберола Рохас
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
До початку
00 : 00 : 00
Вільярреал
Вильярреаль
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
34%
Нічия
31%
Вільярреал
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Villarreal CF when Real Madrid is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Real Madrid and Villarreal CF is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 22 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 15 times, there have been 6 draws while Villarreal CF have won 1 times. The goal difference is 52-22 in favour of Real Madrid.
  • During the last 46 meetings, Real Madrid have won 25 times, there have been 16 draws while Villarreal CF have won 5 times. The goal difference is 91-47 in favour of Real Madrid.
  • Villarreal CF's last away win against Real Madrid was in 2018.
  • Last season's matches: 0-0 (Real Madrid at home) and 0-0 (Villarreal CF at home).
  • Did you know that Real Madrid scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Villarreal CF scores 41% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Villarreal CF in their last 4 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 13 home matches in LaLiga this season.
  • Villarreal CF haven't scored in 6 of their 14 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 9-4-0.
  • Rodrygo has assisted the most goals for Real Madrid with 7. Samuel Chukwueze is Villarreal CF's biggest assister (5).
  • Vinicius Junior has more yellow cards (8) than any other player at Real Madrid. Alex Baena has collected 10 for Villarreal CF.
  • Real Madrid wins 1st half in 40% of their matches, Villarreal CF in 39% of their matches.
  • Real Madrid wins 40% of halftimes, Villarreal CF wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Villarreal CF leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In LaLiga, Villarreal CF has better performance than Real Madrid.
  • Villarreal CF's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Villarreal CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, Villarreal CF won 1, 2 draws.
  • Real Madrid scores 1.2 goals in a match against Villarreal CF and Villarreal CF scores 1 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Villarreal CF is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Villarreal CF is 0.6.
  • Real Madrid scores 2.34 goals when playing at home and Villarreal CF scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have won 3 home matches in a row.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Villarreal CF's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
8
Перемог
21
Ігор
3
Перемог
Вільярреал
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Вільярреал 2 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.02.2022 - 17:15 Вільярреал 0 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
25.09.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Вільярреал
Останні матчі - Реал
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.04.2023 - 17:15 Реал 6 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.03.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Реал 3 - 1 Завершено Еспаньол В
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Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.04.2023 - 19:30 Вільярреал 2 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 17:15 Осасуна 0 - 3 Завершено Вільярреал В
Ліга конференцій 2022/2023
16.03.2023 - 22:00 Вільярреал 0 - 1 Завершено Андерлехт П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.03.2023 - 19:30 Вільярреал 1 - 1 Завершено Бетіс Н
Ліга конференцій 2022/2023
09.03.2023 - 19:45 Андерлехт 1 - 1 Завершено Вільярреал Н
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Реал
34%
Нічия
31%
Вільярреал
34%
LIVE
Трансляція матчу Реал - Вільярреал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Вільярреал іде шостим із 13 перемогами, 5 нічиїми та 9 поразками — 44 очки.
Інфо
Реал іде другим із 18 перемогами, 5 нічиїми та 4 поразками — 59 очок.
Запасні: Йоргенсен, Феменіа, Куенка, Мохіка, Трігерос, А. Морено, Моралес, Карло, Хессем.
Вільярреал: Рейна — Фойт, Манді, Торрес, Педраса — Ло Чельсо, Терратс, Парехо — Чуквезе, Піно, Баена.
Запасні: Лунін, Лопес, Карвахаль, Мілітао, Вальєхо, Азар, Кроос, Модрич, Камавінга, Вальверде, Одріосола, Діас.
Реал: Куртуа — Васкес, Рюдігер, Алаба, Начо — Асенсіо, Чуамені, Себальйос — Родріго, Бензема, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хав'єр Альберола Рохас (Кастілья-Ла-Манча, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 28-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Вільярреал.
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Анонс матчу Реал - Вільярреал 08.04.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Реал (Мадрид) та командою Вільярреал (Вильярреаль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 08.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Реал (Мадрид) та командою Вільярреал (Вильярреаль):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Вільярреал залишилася з поразкою . Зіткнення Вільярреал та Реал у попередньому футбольному матчі 19.01.2023 закінчилось с таким счетом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Вільярреал можна подивитися 08.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Вільярреал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти "Барселона" - 05.04.2023, у рамках чемпионата Кубок Іспанії 2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Кике Сетьен

Прошедший поединок команди Вільярреал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 02.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Вільярреал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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