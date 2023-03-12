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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 12 березня 2023, 16:00
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Матч завершено
Саутгемптон
Саутгемптон
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
45%
Нічия
28%
Саутгемптон
28%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
11
Перемог
23
Ігор
2
Перемог
Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2023
12.03.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 14:30 Саутгемптон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
12.02.2022 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.08.2021 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023
12.03.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Саутгемптон Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Англії 2023
05.03.2023 - 18:30 Ліверпуль 7 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Кубок англійської ліги 2022/2023
26.02.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Ньюкасл В
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Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2023
12.03.2023 - 16:00 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 19:30 Саутгемптон 1 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Кубок Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:15 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Грімсбі Таун П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.02.2023 - 17:00 Лідс Юнайтед 1 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Саутгемптон В
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Новини команд
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
45%
Нічия
28%
Саутгемптон
28%
Трансляція
90+6'
Свисток
Фінальний свисток дає Тейлор. Другий тайм пройшов у режимі "хвиля на хвилю", ніхто нікого так і не дотиснув. Обидві сторони, враховуючи обставини (червону Каземіро), мають бути задоволені.
90+5'
Жовта картка
Жовта для Шоу.
90+3'
Травма у Белла-Котчапа. Або лежить, тягне час.
90+1'
Чотири хвилини накинув Тейлор.
90'
Заміна
Заміни у "МЮ". Магуайр замість Мартінеса, Фред змінює Гарначо, все-таки талант господарів зазнав пошкодження.
88'
"Саутгемптон" зіпсував свою контратаку. Як і "МЮ" потім. Ризикнули команди піти за трьома очками?
86'
Два простріли "МЮ" поспіль нейтралізовані гостями.
85'
Заміна
До слова, Гарначо вже в порядку, він на полі. Заміна у "Саутгемптона": Онуачу замість Волкотта.
83'
Удар Ван-Біссаки заблоковано.
82'
Медики "МЮ" на полі, дісталося Гарначо, тримається за гомілкостоп.
81'
Вокер-Пітерс вибив м'яч з-під ніг Гарначо. 49-й номер "МЮ" на газоні, страждає.
79'
"Саутгемптон" володіє м'ячем.
77'
Заміна
Тепер у гостей заміни: Сулемана і Адамс йдуть, Мара і А. Армстронг з'являються.
76'
Удар Лавії з-за меж штрафного. Дуже погано.
76'
Рашфорд відверто симулював, упав у гонитві за м'ячем, хоча Базуну його не чіпав.
74'
Заміна
Санчо й Антоні пішли, Пеллістрі та Гарначо вийшли.
72'
Де Хеа забирає м'яч після удару Армстронга. До слова, Армстронг трохи раніше замінив Алькараса.
70'
Небезпечний момент
Вокер-Пітерс приклався до м'яча, штанга! Баш на баш!
Інфо
Перевів кіпер "святих" м'яч у стійку воріт після удару Бруну.
68'
Небезпечний момент
Фернандеш! Базуну!!! Штанга!!!
67'
"МЮ" відбив штурм "Саутгемптона".
64'
Небезпечний момент
Удар Шоу заблокував Вокер-Пітерс, у відповідь "Саутгемптон" ледь не вийшов уперед на контратаці. Ван-Біссака помилився, Волкотт вирвався 1 в 1 на Де Хеа, але Давід не схибив і дотягнувся до м'яча.
63'
Поки що дуже дивний футбол спостерігаємо. У "МЮ" не вистачає гравця, щоб провести акцентовану атаку, а в "Саутгемптона" - завзяття.
60'
Тепер уже Сулеману зупинили майже біля воротарського Де Хеа.
59'
"МЮ" через довге закидання на Рашфорда на кілька хвилин затримався біля штрафного майданчика "Саутгемптона". Звідти гості господарів легко відтіснили.
57'
Мартінес випередив суперника. "МЮ" дуже важко.
54'
Небезпечний момент
Ворд-Прауз у поперечину влучив!
52'
Штрафний для "Саутгемптона", фол Фернандеша перед володіннями "МЮ".
48'
Ледь автогол не стався, Мактоміней невдало ногу підставив, але Ван-Біссака вибив снаряд.
45'
Свисток
Другий тайм, поїхали.
45+1'
Свисток
Одну хвилину Тейлор компенсував, хоча, здалося, що можна було й більше. 10 гравців "МЮ" та 11 футболістів "Саутгемптона" йдуть на перерву. Тен Хагу потрібно придумати, як грати в другому таймі вдесятьох проти активних гостей.
44'
Заміна
Заміна у "МЮ", Вегхорст іде, Мактоміней виходить.
43'
Знову вимагає "МЮ" пенальті, господарі кажуть Тейлору, що м'яч влучив у руку Белла-Котчапу.
42'
А, стривайте, це ж англійські судді. Тейлор у полі, Маррінер на VAR. Вони вирішили, що нічого не було.
41'
Вимагають пенальті гравці "МЮ". Фернандеша збив Вокер-Пітерс у штрафному. Так, цілком імовірно, це 11-метровий має бути.
38'
Небезпечний момент
Стандарт подавав Фернандеш у "МЮ", Базуну виручив "Саутгемптон"! На дальній штанзі Варан вискочив і в дотик пробив, голкіпер зреагував.
35'
Небезпечний момент
М'яч після удару Ворда-Прауза полетів за несподіваною для Де Хеа траєкторією, рикошет був від гравця зі стінки. Снаряд вилетів на корнер, який нічим цікавим для "святих" не завершився.
Інфо
Арбітр переглянув епізод, скасував жовту і показав Каземіро червону.
33'
Червона картка
Тейлор пішов дивитися повтор на предмет червоної для бразильця, Каземіро дуже грубо зіграв. Так, це вилучення.
32'
Жовта картка
Вегхорсту завадили акцентовано пробити головою. Белла-Котчап підредагував подачу, а далі вже Базуну був готовий. А тепер буде стандарт у напрямку воріт "МЮ", жовта для Каземіро за фол на Алькарасі. Де Хеа - приготуватися.
31'
Господарі трохи відсунули гру від своїх воріт, перекочують м'яч.
28'
Варан заблокував удар Камалдіна. Даремно бив, там Волкотт набігав, потрібно було віддавати передачу.
27'
Зате "МЮ" може контратаку провести. М'яч після удару Фернандеша летить на трибуни.
26'
Черга гостей трохи поатакувати. Точніше, потусити на половині поля "МЮ".
24'
Небезпечний момент
ДЕ ХЕА! Волкотт бив головою, він випередив Люка Шоу, але Давід чудовий!
23'
Крутий Базуну, сміливо зіграв і випередив гравця "МЮ" на подачі господарів із глибини.
22'
"МЮ" у своїй атаці заробив корнер, перший у матчі. "Святі" впоралися з подачею.
20'
Старається "Саутгемптон", у міру своїх сил, звичайно ж. Пресингує, чіпляється, намагається бути сконцентрованим.
17'
Тепер Маркуса запустили до воріт "Саутгемптона", але той трохи не встиг, кіпер перший на м'ячі.
17'
Небезпечний момент
Рашфорд пробив з гострого кута - Базуну тягне!
14'
Ще один навіс "МЮ" ні до чого не привів. Вегхорст не дотягнувся, Антоні поступився в боротьбі.
13'
Фернандеш прострілював у штрафний "Саутгемптона", гості відбилися.
11'
Удар по воротах! Вокер-Пітерс перевіряє Де Хеа, Давід не спить.
10'
Жовта картка
Жовта для Мартінеса, збив він суперника.
9'
Нічого "Саутгемптон" не організував після обрізки Каземіро.
8'
"МЮ" трохи поконтролював снаряд і помилився в центрі поля. Тепер "Саутгемптон" загубив м'яч на фланзі. Темп не найвищий поки що у зустрічі.
6'
М'яч після прострілу Ван-Біссаки зрикошетив у руки Базуну.
5'
Перехоплення від Ворда-Прауза, не дав він господарям розігнати атаку.
4'
Фол в атаці від "МЮ".
3'
Поки що спостерігаємо боротьбу за ініціативу.
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
Команди скоро вийдуть із підтрибунного приміщення, до початку матчу - 4 хвилини.
Інфо
"Саутгемптон": 31. Базуну, 2. Вокер-Пітерс, 35. Беднарек, 37. Белла-Котчап, 15. Перро, 45. Лавія, 8. Ворд-Прауз, 26. Алькарас, 32. Волкотт, 20. Камалдін, 10. Адамс
Інфо
"МЮ": 1. Де Хеа, 6. Мартінес, 8. Фернандеш (К), 10. Рашфорд, 18. Каземіро, 19. Варан, 21. Антоні, 23. Шоу, 25. Санчо, 27. Вегхорст, 29. Ван-Біссака
Інфо
Добрий день! Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 12.03.2023, Чемпіонат Англії

між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023 .

Дата проведення матчу: 12.03.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 12.03.2023 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" можна подивитися 12.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Саутгемптон" - 12.03.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Натан Джонс

команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 12.03.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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