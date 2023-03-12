Манчестер Юнайтед - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Свисток

Одну хвилину Тейлор компенсував, хоча, здалося, що можна було й більше. 10 гравців "МЮ" та 11 футболістів "Саутгемптона" йдуть на перерву. Тен Хагу потрібно придумати, як грати в другому таймі вдесятьох проти активних гостей.