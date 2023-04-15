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Металіст - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 квітня 2023, 13:00 - Авангард . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
3 - 2
Оновити
37'
Верес
Ровно
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Хід матчу
6' Єгор Картушов 10' Porokh, Bogdan 17' Myzyuk, Oleksandr 18' Андрій Блізніченко 23' Sharay, Vladislav 25' Максим Прядун
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
40%
Нічия
33%
Верес
27%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 6% of their goals between the minutes 76-90? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that Veres Rivne scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 17 games.
  • FC Metalist Kharkiv have played 6 home matches in a row without winning.
  • Veres Rivne haven't won in their last 5 games.
  • FC Metalist Kharkiv have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 4 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 4 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv's home record this season: 1-4-4.
  • Maksym Pryadun is FC Metalist Kharkiv's top scorer with 6 goals. Dmytro Klyots has scored 4 times for Veres Rivne.
  • Maksym Pryadun has assisted the most goals for FC Metalist Kharkiv with 3. Mykola Gayduchyk is Veres Rivne's biggest assister (4).
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 1st half in 16% of their matches, Veres Rivne in 25% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv wins 16% of halftimes, Veres Rivne wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist Kharkiv won by 1 goals.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist Kharkiv has better performance than Veres Rivne.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Metalist Kharkiv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Metalist Kharkiv scores 0.54 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1.21 goals when playing away (on average).
  • FC Metalist Kharkiv have not managed to score in their last 3 matches.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Металіст
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 19:20 Металіст 2 - 1 Завершено Верес
Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 14:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.03.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:02 Інгулець 2 - 1 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:00 Металіст 1 - 2 Завершено Рух П
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершено Кривбас П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2024
25.03.2023 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 15:00 Верес 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:01 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
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Головні події
ГООЛ! Максим Прядун
25'
23'
Sharay, Vladislav ГООЛ!
18'
Андрій Блізніченко ГООЛ!
Myzyuk, Oleksandr
17'
ГООЛ! Porokh, Bogdan
10'
ГООЛ! Єгор Картушов
6'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
40%
Нічия
33%
Верес
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 96
    Ermolov, Daniil
    Воротар
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
    10
  • 33
    Corral, Roberto
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 8
    Сергій Панасенко
    Півзахисник
  • 70
    Chidomere, Aleks
    Форвард
  • 23
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
    6
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 19
    Khondak, Danyil
    Захисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 95
    Василь Курко
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Блізніченко
    Форвард
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Півзахисник
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Перика Огньенович
  • Вирт, Юрий
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
Удари повз
3
2
Штрафні
7
7
Фоли
2
3
Удари в отвір
3
3
Кутові
1
1
Сейви
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Металіст - Верес
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
32'
Інфо
5:1 за кутовими. На користь Металіста. Така ось статистика на цю хвилину
31'
На деяких ділянках поля помітні серйозні калюжі. Хоча м'яч все ще рухається
30'
Злива, здається, трохи вщухає
29'
Небезпечний момент
Гайдучек після розрізного пасу фактично вивалився віч-на-віч, пробив не зближаючись - мимо! Ух який момент!
27'
Газону також важко. Головне, щоб матч остаточно не перетворився на водне поло
26'
Злива, звичайно, робить свою справу. Дуже важко командам, багато помилок
25'
Гоооол!!!
Гооол! Металіст! 3:2! Захисники Вереса привезли, намагаючись вийти з-під пресингу дрібним пасом, Прядун перехопив, і просто дав у дальній кут!
24'
Ще й град розпочався в Ужгороді!
23'
Гоооол!!!
Гооол! 2:2! Отак матч! Затяжна атака Вереса, пас із кута штрафної, весь захист харків'ян провалюється на русі назад, і Шарай кладе точно в кут!
20'
А дощ серйозний, прямо стіна
19'
Жовта картка
А Мізюк жовту ще одержав. Чи за свій фол, чи за суперечки з арбітром
18'
Гоооол!!!
Блізніченко чітко реалізував пенальті! 2:1 у нас у матчі!
17'
Небезпечний момент
Пенальті для Металіста! Мізюк зачепив Гайдучека. Контакт був, але наскільки серйозний?
15'
Кутовий
А ось після кутового харків'ян хоч удар є - прямо в руки Когуту, але все ж
14'
Кутовий
Верес подав кутовий – ну тут без загострень
12'
В Ужгороді дощ починається, грім та гроза до того ж
11'
Гоооол!!!
2:0! Металіст! Ось так! Після навісу з кутового Чідомере пробив головою - Когут тягне! Але на добиванні Порох з метра заштовхав у сітку!
9'
Небезпечний момент
Кутовий для харків'ян. Непоганий навіс, паніка в рядах ворогів Вереса, але ніхто з харків'ян зачепитися за м'яч не зумів. Непогано вийшло, небезпечно
7'
Так ось швидко Металіст почав. Тепер Вересу буде ще важче
6'
Гоооол!!!
Гоооол! Металіст! 1:0! Після навісу з флангу Романюк класно навісив, і м'яч перелетів усіх, де його замкнув самотній Картушов!
4'
Пробує Верес щось намацати в атаці. Але це поки що так, для проформи
2'
А ось і перший удар - Пасіч метрів із 30-ти спробував пробити. Дуже мимо
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Вереса: Ющишин, Протасевич, Тишинінов, Шух, Дахновський, Вадовський, Годя, Шестаков, Коркодим, Поворознюк
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут, Гагун, Хондак, Вовченко, Пасіч, Кльоц, Курко, Блізніченко, Шарай Станіслав, Шарай Владислав, Гайдучик
Інфо
Запасні Металіста: Костик, Шумілов, Чайковський, Демченко, Багачанський, Рязанцев, Наумець, Самуел, Ніколишин, Паті
Інфо
Стартовий склад Металіста: Єрмолов, Романюк, Мізюк, Порох, Коррал, Ралюченко, Панасенко, Чідомере, Бойчук, Картушов, Прядун
Верес також зараз у затяжній кризі й котиться дедалі нижче в турнірній таблиці - 13 місце та 19 очок
Металіст бореться за виживання – перед звітним матчем харків'яни перебувають на 15-му місці у турнірній таблиці з 18 очками
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00. Судитиме поєдинок Олександр Солов'ян
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 21-го туру УПЛ, в якому Металіст прийме Верес.
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Анонс матчу Металіст - Верес 15.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Металіст (Харьков) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 15.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою Верес (Ровно):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Металіст у попередньому футбольному матчі 07.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Перика Огньенович и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - Верес можна подивитися 15.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти Шахтар - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший матч команди Верес був зіграний проти Рух - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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