Металіст - Верес онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Металіст (Харьков) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 15.04.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами Металіст (Харьков) та командою Верес (Ровно):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Металіст, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Металіст у попередньому футбольному матчі 07.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Перика Огньенович и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина
Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти Шахтар - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший матч команди Верес був зіграний проти Рух - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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