ФК Минай - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Минай - Кривбас 14.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Минай (Минай) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 14.04.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Минай (Минай) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 09.10.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Динамо - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти Зоря - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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