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ФК Минай - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 квітня 2023, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Денис Шурман
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
1 - 0
Оновити
90'+5
Кривбас
Кривой Рог
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Хід матчу
4' Vyshnevskyi, Oleg 23' Vorobchak, Nazariy Вийшов: Ghecev, Mihail 45' Beskorovainyi, Danylo
46' Melnyk, Oleksandr Вийшов: Chuiev, Bohdan 46' Prykhodko, Klim Вийшов: Mykytyshyn, Artur 54' Vyshnevskyi, Oleg 58' Buleza, Andrii 60' Buleza, Andrii Вийшов: Валерій Рогозинський 62' Tverdokhlib, Yegor 63' Андрій Понєдєльнік 68' Максим Задерака Вийшов: Lunov, Maksym 74' Kapic, Rifet 77' Tatarkov, Mykyta 83' Gorin, Oleg Вийшов: Сергій Петько
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
33%
Нічия
29%
Кривбас
38%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Minaj scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost none of their last 4 away matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Minaj haven't scored in 3 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 3 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's home record this season: 1-3-5.
  • Yegor Tverdokhlib is FC Minaj's top scorer with 3 goals. Roman Debelko has scored 4 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Minaj wins 1st half in 19% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 16% of their matches.
  • FC Minaj wins 19% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 16%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Minaj.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Minaj scores 0.7 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.25 goals when playing away (on average).
  • Oleg Gorin has more yellow cards (9) than any other player at FC Minaj. Yevhen Banada has collected 5 for FC Kryvbas Kriviy Rih.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 12:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.03.2023 - 13:00 ФК Львів 1 - 0 Завершено ФК Минай П
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:02 ФК Львів 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос В
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Головні події
Gorin, Oleg
Вийшов: Сергій Петько
83'
77'
Tatarkov, Mykyta
74'
Kapic, Rifet
68'
Максим Задерака
Вийшов: Lunov, Maksym
63'
Андрій Понєдєльнік
Tverdokhlib, Yegor
62'
Buleza, Andrii
Вийшов: Валерій Рогозинський
60'
Buleza, Andrii
58'
Vyshnevskyi, Oleg
54'
Melnyk, Oleksandr
Вийшов: Chuiev, Bohdan
46'
46'
Prykhodko, Klim
Вийшов: Mykytyshyn, Artur
45'
Beskorovainyi, Danylo
Vorobchak, Nazariy
Вийшов: Ghecev, Mihail
23'
ГООЛ! Vyshnevskyi, Oleg
4'
Хто переможе?
55 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
33%
Нічия
29%
Кривбас
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 5
    Юрій Кравчук
    Захисник
  • 73
    Melnyk, Oleksandr
    Захисник
    46
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
    83
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
    62
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
    23
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
    54 4
  • 18
    Buleza, Andrii
    Захисник
    60 58
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
    63
  • 2
    В'ячеслав Рябов
    Півзахисник
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
    45
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 6
    Prykhodko, Klim
    Захисник
    46
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
    77
  • 8
    Kapic, Rifet
    74
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
    68
  • 18
    Ustymenko, Denys
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
2
Удари в отвір
1
4
Удари повз
4
Блоковано ударів
3
1
Кутові
9
15
Штрафні
16
Офсайди
1
16
Фоли
14
3
ЖК
4
2
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу ФК Минай - Кривбас
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
90+1'
Не виходить у Кривбасу сьогодні в атаці. Зовсім нічого не виходить
90'
Інфо
4 хвилини компенсовано до другого тайму
88'
Жовта картка
Луньов відверто прихопив Вишневського за футболку. Жовта
86'
Кутовий
Поміняли виконавця кутових криворіжці, але краще від цього не стало. Луньов кудись дуже вже далеко навісив м'яч
85'
Жовта картка
Вернидуб жовту одержав. Дуже вже активно обурюється суддівськими рішеннями тренер Кривбасу
83'
Заміна
Петько замість Горіна вийшов у Миная. Заміна за позицією, в опорну зону
81'
Інфо
5 ударів у Кривбасу на цю хвилину. 6 у Миная
80'
А Сарнавський на трибуні погладжує бороду. Може, як Старий Хоттабич, зробить диво для Кривбасу?
78'
Твердохліб розрядив ситуацію дальнім ударом – набагато вище. Але атаку потрібно було завершити ударом
77'
Заміна
Кораблін замість Татаркова вийшов у Кривбаса
75'
Жовта картка
А дав Капичу жовту арбітр за шалені протести. Ще жовту й комусь із помічників Вернидубу виписав
74'
Кравчук руками підштовхнув Микитишина. Гравець Кривбасу з радістю завалився на газон, але суддя пенальті не дав
72'
Устименко пофінтив, пробив. Бандура стрибнув, накрив м'яч. Зіграв для фотокорів голкіпер Миная
70'
Зараз Кривбас начебто і возить м'яч, але в останню третину пробитися гостям важко
68'
Заміна
Луньов змінив Задераку у гостей
67'
Небезпечний момент
Ой ой! Гончар протягнув майже все поле флангом, вирізав знову ідеально на Вишневського, але Олег банально не влучив по м'ячу!
64'
Немчанінов розрядив гармату метрів із 30-ти - дуже неточно
63'
Жовта картка
Понєдєльник дав по ногах Вишневському – ще жовта у нас
62'
Жовта картка
Твердохліб догрався. Пнув м'яч вже після свистка. Отримав за це жовту
60'
Заміна
Рогозинський замість Булези вийшов у Миная
58'
А у Капича сьогодні зовсім не йдуть навіси. Ні з кутових, ні зі штрафних. Але Рефат наполегливо продовжує вішати
57'
Жовта картка
Булеза наступив на ногу Татаркова – ще одна жовта у нас
54'
Жовта картка
Вишневський впав у чужій штрафній. Дочекався свистка таки форвард Миная, але отримав лише жовту за симуляцію. По справі, причому
52'
А ось непогана атака криворіжців. Устименко вивалився на ударну, пробив, але після рикошету Бандура спокійно забрав м'яч, який втратив швидкість
50'
Кутовий
І знову кутовий для Кривбасу. Скільки вже їх було. І знову нічого небезпечного
48'
Кутовий
І знову кутовий для Кривбасу. Бескоровайний після навісу виграв повітря, але пробив кудись у бік кутового прапорця
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
46'
Заміна
Микитишин замість Приходька вийшов у Кривбасу
46'
Заміна
Чуєв замість Мельника у перерві вийшов у Миная
Минай активно розпочав матч і забив уже на 4-й хвилині – взяття воріт організували Гончар та Вишневський. Після цього закарпатці дещо остудили свій запал. А ось у Кривбасу попереду поки що нічого немає. Захисники господарів спокійно знешкоджують кутові, навіси та інші закидушки. Придумати щось гостре та цікаве за весь тайм криворіжці біля чужих воріт за перший тайм так і не змогли
45+3'
Свисток
Все, свисток на перерву! 1:0 на користь Миная після першого тайму!
45+2'
Безкоровайний зачепив Гечева, зірвав контру – перша жовта у матчі
45'
Інфо
2 хвилини компенсовано до першого тайму
45'
А ось цікаво! Татарков класно вирізав у штрафну, але ніхто з партнерів на цей пас не встиг
43'
Немчанінов у найкращих британських традиціях з ауту закинув м'яч у чужу штрафну. Відбилися криворіжці
41'
Нуднувата гра зараз. Нічого особливо цікавого на полі не відбувається
39'
Бульоза на газоні. Неприємно йому в підборіддя м'ячем прилетіло
36'
Ох як! До Вишневського дійшов таки м'яч у штрафній Кривбасу, виглядало перспективно, але удар у форварда з розвороту не вийшов
33'
Устименко ось вирішив стріляти з досить з гострого кута - мимо. Ну, за такою грою хоч якийсь шанс у Кривбаса
32'
Татарков у штрафної Миная отримав м'яч, але в оточенні захисників не зміг виконати фінт Зідана
31'
Справді, багатенько у нас зараз дрібних фолів, зупинок
30'
Пара фолів від гостей. Шаран незадоволений, Гечев незадоволений і спілкується з арбітром
27'
Ось Кривбас організував комбінацію з навісом із флангу, але знову захисники Миная перекусили подачу
25'
Зараз темп гри впав. Здебільшого йде боротьба у центрі поля
23'
Заміна
Гечев виходить замість Воробчака у Миная
22'
У Миная після стику травму отримав Воробчак. Здається, буде заміна. Виносять на ношах Назарія
21'
А Шаран активно розповідає своїм підопічним, щоби вони не поспішали. Справді, поспішати Минаю нікуди
18'
Кутовий
Вже п'ятий кутовий продали гості, але поки що все це без загострень
16'
Кутовий
Кутовий для Кривбасу – Капич навісив, Банада головою виграв другий поверх, але Бандура потім на виході спокійно забирає.
13'
Капич мало не привіз – віддавав назад так, що Кліщуку довелося у боротьбі з гравцем господарів виносити м'яч
12'
А ось у Кривбасу гра в атаці поки що зовсім не клеїться
10'
Кліщук рвонув на вихід, але до м'яча не дістався. Пощастило криворіжцям, що Вишневський після цього під нульовий кут заліз і не зміг віддати нормальну передачу
8'
Минай тим часом не планує віддавати ініціативу. Пробують у контроль грати господарі
5'
Минай активно почав, і це принесло плоди – забили закарпатці швидкий гол
4'
Гоооол!!!
Гооол! Минай! 1:0! Ось так так! Гончар чудово протягнув, змістився з флангу, витяг на себе захисників і скинув на Вишневського, котрий і розстріляв ворота!
2'
Мінай одразу ж організував атаку - після подачі з флангу Булеза пробив із відскоку. Сильно, але неточно
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
У Кривбасу 6-е місце з 28 балами в активі
Зазначимо, що перед цим матчем Минай знаходиться на 14-му місці у турнірній таблиці – 18 очок
Інфо
Запасні Кривбасу: Сарнавський, Хома, Опанасенко, Стецьков, Шевченко, Луньов, Кораблін, Карпусь, Микитишин, Семотюк
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук, Понєдєльник, Рябов, Бескоровайний, Дібанго, Банада, Приходько, Татарков, Капич, Задерака, Устименко
Інфо
Запасні Миная: Кемкін, Трубочкін, Чуєв, Гечев, Дмитрук, Колісник, Коломоєць, Паламар, Байдал, Рогозинський, Петько, Шишка
Інфо
Стартовий склад Миная: Бандура, Гончар, Нємчанінов, Кравчук, Мельник, Вітенчук, Горін, Твердохліб, Воробчак, Вишневський, Булеза
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00. Головний суддя поєдинку – Денис Шурман
Добрий день всім! Календар 21-го туру УПЛ відкриває матч, у якому Мінай прийме Кривбас. Цей поєдинок як текстовий онлайн і пропонує вашій увазі UA-Футбол.
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Анонс матчу ФК Минай - Кривбас 14.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Минай (Минай) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 14.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Минай (Минай) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 09.10.2022 закінчилось со счетом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Кривбас можна подивитися 14.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Динамо - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти Зоря - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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