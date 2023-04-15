  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Металіст 1925 - ФК Олександрія Дивитися онлайн
У тренді

Металіст 1925 - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 15 квітня 2023, 15:00 - Колос . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Дердо, Александр
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
Оновити
30'
ФК Олександрія
Александрия
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
24%
Нічия
36%
ФК Олександрія
40%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 7 games.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 6 games.
  • FC Oleksandriya haven't won any of their last 6 away matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 4 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 2-4-2.
  • Rostyslav Rusyn is FC Metalist 1925 Kharkiv's top scorer with 4 goals. Maksym Tretyakov has scored 7 times for FC Oleksandriya.
  • Igor Kurylo has assisted the most goals for FC Metalist 1925 Kharkiv with 3. Oleg Kozhushko is FC Oleksandriya's biggest assister (3).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 21% of their matches, FC Oleksandriya in 28% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 21% of halftimes, FC Oleksandriya wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 3 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 0, FC Oleksandriya won 2, 1 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.67 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 3.33 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Oleksandriya is 5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Oleksandriya is 2.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.1 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have not managed to score in their last 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.02.2023 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 3 Завершено Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 14:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
05.11.2021 - 19:30 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Кубок України 2021/2022
26.10.2021 - 19:30 Металіст 1925 2 - 5 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 15:00 Колос 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 14:01 Металіст 1925 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 14:00 Металіст 1925 0 - 7 Завершено Шахтар П
Показати більше
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.03.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 12:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено СК Дніпро-1 Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
24%
Нічия
36%
ФК Олександрія
40%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Денис Сидоренко
    Воротар
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 22
    Dmytrenko, Vladyslav
    Форвард
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 8
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 14
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 66
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Galovskyi, Edmar
  • Руслан Ротань
Статистика матчу
2
Штрафні
2
2
Фоли
2
Удари повз
1
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу Металіст 1925 - ФК Олександрія
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
23'
Невелика паніка в карному Металіста 1925, Євген Ткачук розрядив ситуацію виносом за межі поля.
20'
Ковалець приблизно з 15 метрів пробив по воротах, легкий удар для Сидоренка.
16'
Чудово комбінували гравці Олександрії, але Ковалець загнав себе в кут і влучив у сітку із зовнішньої сторони.
15'
Офсайд
Дмитренко заліз у положення поза грою.
13'
Знову Мірошніченко стріляв уздовж лицьової, м'яч був перехоплений.
9'
Дмитренко був готовий замикати на дальній, але трохи не встиг на навіс Капінуса.
7'
Пас Мірошніченка з правого флангу не знайшов адресата в карному майданчику.
5'
Логінов пробивав по воротах після подачі з кутового, над поперечкою.
3'
Олександрія одразу забрала ініціативу собі, намагаються в позиційних атаках загрожувати воротам суперника.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Олександр Дердо.
Запасні: Ігор Потімков (в), Кияшко (в), Безуглий, Енріке, Коваленко, Мартинюк, Юрій Потімков, Рудавський, Андрій Ткачук, Чирук, Шершень.
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925 (4-3-3): Сидоренко — Капінус, Курило, Євген Ткачук, Жичиков — Габелок (к), Вачіберадзе, Кравченко — Дмитренко, Бичек, Русин. Виконуючий обов'язки головного тренера — Едмар.
Запасні: Горох (в), Єрмаков (в), Бабогло, Волошин, Гунічев, Кожушко, Копина, Матюшенко, Мустафаєв, Савченко, Скорко, Шулянський.
Інфо
Стартовий склад Олександрії (4-3-3): Шевченко — Цуріков, Логінов, Бондаренко, Мірошніченко — Ковалець (к), Михайленко, Сігєєв — Третяков, Кулаков, Калитвинцев. Головний тренер — Руслан Ротань.
Гра першого кола, яка відбулася не так давно, завершилася результативною нічиєю 3-3.
Олександрія з двома матчами у запасі входить до топ-5. Металіст 1925 в одному пункті від зони вильоту.
Едмар проти Ротаня. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 21-го туру УПЛ Металіст 1925 – Олександрія.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:30 - Сьогодні Діназ Діназ 1 Гірник-Спорт Гірник-Спорт 0 Завершено 13:00 - Сьогодні Металург Металург 0 Карпати Карпати 1 Завершено 13:00 - Сьогодні Прикарпаття Прикарпаття 1 Скорук Скорук 1 Завершено 13:00 - Сьогодні Металіст Металіст 5 Верес Верес 5 Завершено 12:30 - Сьогодні Реал Фарма Реал Фарма 2 Нива Нива 3

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Металіст 1925 - ФК Олександрія 15.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 15.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 27.02.2023 закінчилось с таким счетом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Galovskyi, Edmar и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - ФК Олександрія можна подивитися 15.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Колос - 09.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Чорноморець - 09.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден