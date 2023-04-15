Металіст 1925 - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - ФК Олександрія 15.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 15.04.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Металіст 1925 (Харьков) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 27.02.2023 закінчилось с таким счетом: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Galovskyi, Edmar и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - ФК Олександрія можна подивитися 15.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Предыдущий поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Колос - 09.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Чорноморець - 09.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.