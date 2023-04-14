Рух - Динамо онлайн трансляція матчу

Матч між командою Рух (Львов) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.
Дата проведення матчу: 14.04.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами Рух (Львов) та командою Динамо (Киев):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Рух у попередньому футбольному матчі 09.10.2022 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Верес - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти ФК Минай - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
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