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Рух - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 квітня 2023, 15:00 - Арена Львов . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
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Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Рух
30%
Нічия
28%
Динамо
42%
Цікаві факти
  • FC Rukh Lviv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 32% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Rukh Lviv have lost 3 matches in a row.
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 5 matches away from home.
  • FC Dynamo Kiev have lost none of their last 6 away matches.
  • FC Rukh Lviv haven't won any of their last 4 games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 0 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev's away record this season: 6-0-2.
  • Talles is FC Rukh Lviv's top scorer with 6 goals. Vitaliy Buyalskiy has scored 11 times for FC Dynamo Kiev.
  • FC Rukh Lviv have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Rukh Lviv have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 25% of their matches, FC Dynamo Kiev in 38% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 25% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 38%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 3 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Rukh Lviv has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 4 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Rukh Lviv won 0, FC Dynamo Kiev won 4, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Rukh Lviv scores 0 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 2.5 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Dynamo Kiev is 2.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Dynamo Kiev is 1.
  • FC Rukh Lviv scores 1.2 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 24% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Rukh Lviv haven't won in their last 4 games.
  • FC Rukh Lviv have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Rukh Lviv have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
0
Перемог
5
Ігор
4
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Рух 0 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021
17.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Зоря 3 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.03.2023 - 13:00 Металіст 1 - 2 Завершено Рух В
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:03 Динамо 0 - 2 Завершено Інгулець П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Рух
30%
Нічия
28%
Динамо
42%
LIVE
Трансляція матчу Рух - Динамо
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В ефірі
2+2
Трансляція
Інфо
Суддя в полі — Анастасія Романюк.
Запасні: Герета (в), Ледвій (в), Альваренга, Веремієнко, Вінісіус, Карабін, Кітела, Михальчук, Притула, Рунич, Столярчук, Холод.
Інфо
Стартовий склад Руху: Паньків — Лях, Дідик, Слюсар, Роман — Підгурський, Довгий (к), Таллес — Климчук, Мисик, Соломон-Отабор. Головний тренер — Віталій Пономарьов.
Запасні: Моргун (в), Андрієвський, Вівчаренко, Волошин, Гармаш, Малиш, Перріс, Рамадані, Сирота, Царенко, Яцик.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нешерет — Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик — Сидорчук (к), Шепєлєв, Буяльський — Лонвейк, Ванат, Беніто. Головний тренер — Мірча Луческу.
Поєдинок першого кола завершився з рахунком 3:0 на користь киян.
Динамо зараз четверте, до Зорі всього один пункт. Рух опустився до зони вильоту, але має матч у запасі.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 21-го раунду УПЛ між Рухом і Динамо.
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Останні матчі
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Анонс матчу Рух - Динамо 14.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 14.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рух (Львов) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Рух у попередньому футбольному матчі 09.10.2022 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Динамо можна подивитися 14.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Верес - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти ФК Минай - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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