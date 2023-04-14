Рух - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рух - Динамо 14.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 14.04.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Рух (Львов) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Рух у попередньому футбольному матчі 09.10.2022 закінчилось с таким счетом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Верес - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти ФК Минай - 08.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

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