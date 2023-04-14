Інгулець - Колос онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Інгулець (Петрово) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Ингулец.
Дата проведення матчу: 14.04.2023
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между командами Інгулець (Петрово) та командою Колос (Ковалевка):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Інгулець у попередньому футбольному матчі 07.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Kovalets, Sergiy Ivanovych и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти Ворскла - 07.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Металіст 1925 - 09.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.
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