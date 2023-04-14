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Інгулець - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 14 квітня 2023, 14:00 - Стадион Ингулец
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
0 - 1
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перерыв
Колос
Ковалевка
Хід матчу
41' Milko, Vadym
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
37%
Нічия
29%
Колос
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Ingulets Petrove and Kolos Kovalivka is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with FC Ingulets Petrove playing at home, FC Ingulets Petrove have won 2 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 2 times. The goal difference is 5-3 in favour of FC Ingulets Petrove.
  • During the last 11 meetings, FC Ingulets Petrove have won 2 times, there have been 6 draws while Kolos Kovalivka have won 3 times. The goal difference is 7-6 in favour of FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove's last home win against Kolos Kovalivka was in 2018.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 40% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove's home record this season: 4-0-5.
  • Vladyslav Klymenko has assisted the most goals for FC Ingulets Petrove with 3. Andrii Bogdanov is Kolos Kovalivka's biggest assister (2).
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 27% of their matches, Kolos Kovalivka in 18% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 27% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 18%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 0, Kolos Kovalivka won 2, 3 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 4 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • FC Ingulets Petrove scores 0 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.6 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and Kolos Kovalivka is 0.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and Kolos Kovalivka is 0.4.
  • FC Ingulets Petrove scores 1 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.55 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
3
Перемог
12
Ігор
3
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Інгулець 0 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021
27.09.2020 - 19:30 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.04.2023 - 15:05 Ворскла 1 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 12:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:02 Інгулець 2 - 1 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:03 Динамо 0 - 2 Завершено Інгулець В
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 15:00 Колос 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Колос П
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Головні події
41'
Milko, Vadym ГООЛ!
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
37%
Нічия
29%
Колос
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 26
    Sydorenko, Vladyslav
    Захисник
  • 21
    Chenbay, Sergey Dmitrovich
    Захисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Захисник
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 27
    Kozyrenko, Yuriy
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Півзахисник
  • 14
    Kravchuk, Danylo
    Форвард
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 17
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 9
    Євген Смірний
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 7
    Володимир Лисенко
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
2
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
1
2
Штрафні
6
2
Кутові
3
Офсайди
1
6
Фоли
1
Удари в отвір
4
3
Сейви
Трансляція
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Утримує м'яч Колос за центральною лінією під завісу тайму.
43'
Головкін отримав відмашку від Мякушка на правому фланзі атаки.
41'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мілько опинився перед порожніми воротами за підсумком скидання головою від Лисенка подачі кутового з лівого флангу від Мякушка!
40'
Смирний із лівого флангу штрафного зробив простріл у ноги супернику.
37'
Захисники блокували на кутовий спробу Ільїна з правого флангу зміститись до штрафного з дальнім пострілом на завершення.
34'
Відскочив м'яч від прострілу з правого флангу на ближній стійці для Лисенка, але пробити належним чином він так і не зміг.
32'
Команди грають довгими передачами, від яких користі для атаки майже немає.
30'
Дуже болісний момент для Кравчука, на руку якого наступив суперник, після падіння гравця Інгульця на лівому фланзі чужого штрафного.
27'
Лисенко був збитий Поспєловим на лівому фланзі атаки.
25'
Поспєлов запустив передачу правим флангом атаки, за яку зачепився Кравчук та заробив аут.
23'
Небезпечний момент
Нирнув повз ліву стійку заблокований удар із пів кола перед штрафним від Головкіна.
21'
У Інгульця перестало вдаватись виходити з власної половини, тож помітна перевага за Колосом.
18'
Подача від Мякушка з лівого флангу пішла на ближню стійку, де кволий удар головою вдався Оріховському.
15'
Мякушко подачею з лівого флангу спрямував м'яч до рук Паламарчука.
12'
За високу передачу до правого флангу атаки вчергове не зачепився Кравчук.
10'
Колос спокійно возиться з м'ячем на власній половині.
8'
Кравчук відштовхнув Гончаренка від м'яча під час закидання до правого флангу атаки.
6'
Багато утримання м'яча від Інгульця на початку зустрічі.
4'
Простріл від Кравчука з правого флангу штрафного завершувати було нікому.
2'
Кухарук запустив передачу до лівого флангу атаки, але її не наздогнав Смоляков.
1'
Заміна
Ковальцю довелось випускати Кучеренка з перших хвилин. Замість Ченбая.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Інгулець іде дев'ятим із 6 перемогами, 4 нічиїми та 9 поразками — 22 очки.
Інфо
Колос іде сьомим із 7 перемогами, 6 нічиїми та 7 поразками — 27 очок.
Запасні: Маханьков, Фесюн, Зозуля, Золотов, Новак, Криворучко, Болбат, Велетень, Ісаєнко, Попов, Безбородько.
Колос: Волинець – Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець – Мілько – Ільїн, Оріховський, Смирний, Мякушко – Лисенко.
Запасні: Білик, Павлов, Кучеренко, Коробенко, Нагієв, Одарюк, Резепов, Мельничук, Запорожець, Марусич, Осипенко.
Інгулець: Паламарчук – Сидоренко, Ковальов, Поспєлов, Смоляков, Ченбай – Головкін, Козиренко, Кухарук, Клименко – Кравчук.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Володимир Новохатний (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону НТК ім. В. Баннікова (Київ, Україна) зіграють петровський Інгулець та ковалівський Колос.
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Анонс матчу Інгулець - Колос 14.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Інгулець (Петрово) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 14.04.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Інгулець (Петрово) та командою Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Інгулець у попередньому футбольному матчі 07.10.2022 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Kovalets, Sergiy Ivanovych и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - Колос можна подивитися 14.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти Ворскла - 07.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Металіст 1925 - 09.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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