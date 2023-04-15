Челсі - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 15.04.2023
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 29.10.2022 закінчилось с таким счетом: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти Реал - 12.04.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби
Прошедший поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Тоттенхем" - 08.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
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