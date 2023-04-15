Челсі - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

15.04.2023 в 12:24 Мудрик vs Де Дзербі, але є нюанс. Челсі – Брайтон. Анонс та прогноз матчу 31-го туру АПЛ на 15.04.2023 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "синіми" та "чайками" в рамках чемпіонату Англії