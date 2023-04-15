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Челсі - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 квітня 2023, 17:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
1 - 0
Оновити
18'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
Хід матчу
4' Veltman, Joel
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
46%
Нічия
38%
Брайтон енд Хоув Альбіон
17%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Brighton & Hove Albion is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 3 times, there have been 2 draws while Brighton & Hove Albion have won 0 times. The goal difference is 8-1 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 13 meetings, Chelsea FC have won 6 times, there have been 5 draws while Brighton & Hove Albion have won 2 times. The goal difference is 22-13 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 1-1 (Chelsea FC at home) and 1-1 (Brighton & Hove Albion at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Brighton & Hove Albion in their last 5 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 6 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 1 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Kai Havertz is Chelsea FC's top scorer with 7 goals. Alexis Mac Allister has scored 8 times for Brighton & Hove Albion.
  • Mateo Kovacic has more yellow cards (7) than any other player at Chelsea FC. Moises Caicedo has collected 8 for Brighton & Hove Albion.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 28% of their matches, Brighton & Hove Albion in 41% of their matches.
  • Chelsea FC wins 28% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 3 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, Brighton & Hove Albion has better performance than Chelsea FC.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 1, Brighton & Hove Albion won 1, 3 draws.
  • Chelsea FC scores 1.2 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1.4 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Brighton & Hove Albion is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Brighton & Hove Albion is 1.2.
  • Chelsea FC scores 1.31 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 2 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC haven't won in their last 5 games.
  • A year ago, Chelsea FC were number 3 in the table with 60 points. Now they are number 11 with 39 points.
  • Chelsea FC have not managed to score in their last 4 matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
5
Перемог
10
Ігор
1
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
18.01.2022 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
29.12.2021 - 21:30 Челсі 1 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2020/2021
20.04.2021 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Челсі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
12.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Челсі 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 21:45 Борнмут 0 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 3 Завершено Брентфорд Н
Кубок Англії 2022/2023
19.03.2023 - 16:15 Брайтон енд Хоув Альбіон 5 - 0 Завершено Грімсбі Таун В
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.03.2023 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Показати більше
Головні події
4'
Veltman, Joel
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
46%
Нічия
38%
Брайтон енд Хоув Альбіон
17%
Склади команд
1
Кепа Аррiзабалага
21
Chilwell, Ben
4
Badiashile, Benoit
33
Fofana, Wesley
14
Трево Чалоба
23
Gallagher, Conor
5
Fernandez, Enzo
20
Деніс Закарія
10
Крістіан Пулішич
17
Рахім Стерлінґ
15
Mudryk, Mykhailo
1
Sanchez, Robert
34
Veltman, Joel
5
Dunk, Lewis
4
Webster, Adam
30
Estupinan, Pervis
13
Паскаль Гросс
25
Caicedo, Moises
7
March, Solly
10
Mac Allister, Alexis
22
Mitoma, Kaoru
28
Ferguson, Evan
Стартовий склад
  • 10
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 15
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 5
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 20
    Деніс Закарія
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 4
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 33
    Fofana, Wesley
  • 14
    Трево Чалоба
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 28
    Ferguson, Evan
    Форвард
  • 7
    March, Solly
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
    4
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 4
    Webster, Adam
    Захисник
  • 30
    Estupinan, Pervis
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матчу
3
Штрафні
1
1
Фоли
3
ЖК
1
1
Удари повз
3
1
Кутові
22%
Володіння м'ячем
78%
1
Удари в отвір
Трансляція
18'
16'
13'
Гоооол!!!
Челсі відкриває рахунок! Мудрик протягнув м'яч на декілька десятків метрів і віддав на Галлагера, який і відзначився у воротах Санчеса. Не без допомоги рикошету, слід визнати.
9'
Небезпечний момент
Фергюсон ледь не шокував Кепу дальнім ударом! Кіпера Челсі врятував каркас воріт.
8'
Мітома знищив Чалобу на фланзі і віддав під удар Фергюсону. Ірландець цілив у дальній кут, але безуспішно.
8'
Взяв гру на себе Мудрик і пробив з-за меж карного. Непоганий удар, але точності все ж не вистачило.
7'
Мудрик чудово віддавав у центр карного на Стерлінга, Вебстер в останній момент вибив м'яч.
4'
Жовта картка
3'
Небезпечний момент
Макаллістер міг забивати з прострілу Еступіньяна! Кепа не встигав зреагувати, але аргентинець не влучив у площину.
2'
Брайтон активно розпочав. Високо зустрічають суперника та намагаються відправити м'яч до карного якомога швидше.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Головний арбітр — Роберт Джонс.
Запасні: Менді (в), Аспілікуета, Джеймс, Фелікс, Зієш, Ковачич, Кукурелья, Маунт, Обамеянг.
Інфо
Стартовий склад Челсі (4-3-3): Аррісабалага (к) — Чілвелл, Бадьяшиль, Фофана, Чалоба — Закарія, Фернандес, Галлагер — Мудрик, Стерлінг, Пулішич. Головний тренер — Френк Лампард.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Брайтона (4-2-3-1): Санчес — Еступіньян, Вебстер, Данк, Велтман — Кайседо, Гросс — Мітома, Макаллістер — Фергюсон. Головний тренер — Роберто де Дзербі.
Востаннє лондонці перемагали свого сьогоднішнього суперника ще у 2020-му році. З того часу було зафіксовано три нічиїх і одна розгромна перемога Брайтона.
Челсі посідає одинадцяту позицію в турнірній таблиці. Брайтон же йде сьомим з двома матчами в запасі.
«Пенсіонери» спробують перервати свою серію без перемог. UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 31-го раунду АПЛ між Челсі та Брайтоном.
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Анонс матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон 15.04.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 15.04.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Челсі" (Лондон) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 29.10.2022 закінчилось с таким счетом: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Лэмпард, Фрэнк и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 15.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Предыдущий матч команди "Челсі" був зіграний проти Реал - 12.04.2023, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Тоттенхем" - 08.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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