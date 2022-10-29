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Евертон - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 квітня 2023, 17:00 - Гудисон Парк
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
18'
Фулгем
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
25%
Нічия
38%
Фулгем
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Fulham FC when Everton FC is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Fulham FC is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 17 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 15 times, there have been 1 draws while Fulham FC have won 1 times. The goal difference is 38-11 in favour of Everton FC.
  • During the last 35 meetings, Everton FC have won 19 times, there have been 5 draws while Fulham FC have won 11 times. The goal difference is 55-35 in favour of Everton FC.
  • Fulham FC have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Everton FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Fulham FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Fulham FC have lost 5 matches in a row.
  • Fulham FC have lost 3 away matches in a row.
  • Everton FC haven't scored in 4 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Fulham FC haven't scored in 3 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Demarai Gray is Everton FC's top scorer with 4 goals. Aleksandar Mitrovic has scored 11 times for Fulham FC.
  • Alex Iwobi has assisted the most goals for Everton FC with 6. Andreas Pereira is Fulham FC's biggest assister (6).
  • Amadou Onana has more yellow cards (7) than any other player at Everton FC. Joao Palhinha has collected 10 for Fulham FC.
  • Everton FC wins 1st half in 25% of their matches, Fulham FC in 39% of their matches.
  • Everton FC wins 25% of halftimes, Fulham FC wins 39%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Fulham FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • In the last 5 meetings Everton FC won 2, Fulham FC won 2, 1 draws.
  • Everton FC scores 1.2 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 1.2 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Fulham FC is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Fulham FC is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Everton FC scores 1.1 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • Fulham FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Евертон
6
Перемог
10
Ігор
2
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 19:30 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
14.02.2021 - 21:00 Евертон 0 - 2 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2019/2020
22.11.2020 - 13:45 Фулгем 2 - 3 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2018
13.04.2019 - 18:15 Фулгем 2 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.04.2023 - 22:00 Евертон 1 - 1 Завершено Тоттенхем Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.03.2023 - 16:00 Ноттінгем Форест 2 - 2 Завершено Евертон Н
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Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Фулгем 0 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Фулгем П
Кубок Англії 2022/2023
19.03.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Фулгем 0 - 3 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.03.2023 - 22:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Фулгем П
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Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
25%
Нічия
38%
Фулгем
38%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
2
Tarkowski, James
5
Майкл Кін
22
Godfrey, Ben
7
McNeil, Dwight
37
Garner, James
27
Gueye, Idrissa
17
Iwobi, Alex
20
Maupay, Neal
11
Gray, Demarai
17
Бернд Лено
2
Кенні Тете
4
Adarabioyo, Tosin
13
Ream, Tim
33
Robinson, Antonee
6
Харрісон Рід
26
Palhinha, Joao
20
Вілліан
18
Андреас Перейра
8
Wilson, Harry
21
James, Daniel
Стартовий склад
  • 20
    Maupay, Neal
  • 11
    Gray, Demarai
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 37
    Garner, James
  • 27
    Gueye, Idrissa
    Півзахисник
  • 17
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 2
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 22
    Godfrey, Ben
    Форвард
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 21
    James, Daniel
    Півзахисник
  • 20
    Вілліан
    Півзахисник
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
  • 8
    Wilson, Harry
  • 6
    Харрісон Рід
    Півзахисник
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 13
    Ream, Tim
    Захисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 17
    Бернд Лено
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Силва, Марку
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
44%
Володіння м'ячем
56%
Штрафні
2
2
Фоли
Трансляція
15'
Кутовий
Пара стандартів для ірисок – штрафний на фланзі, кутовий. Нічого небезпечного не вичавили господарі
13'
Загалом, досить спокійний у нас початок матчу
10'
Вілліан змістився з флангу і стрільнув з лінії штрафної. Без проблем для Пікфорда, але записуємо як удар у площину
9'
Нелегко обом командам просуватися в останній третині. Суперники максимально наситили центр поля
8'
Миколенко сфолив у центрі поля – вставив ногу супернику. Обійшлося без жовтої
6'
Евертон пробував скористатися помилкою дачників – Грей підхопив м'яч після обрізки, пробив, але Лено на місці
2'
Фулхем пошукав підходи, покрутився... У результаті Тете навісив до рук Пікфорду
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Фулхема: Лено, Тете, Адарабіойо, Рим, Робінсон, Рід, Пальінья, Перейра, Вілліан, Соломон, Вінісіус
Інфо
Українець Віталій Миколенко вийде у старті ірисок!
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд, Годфрі, Кін, Тарковський, Миколенко, Гарнер, Гейє, Онана, Макніл, Айуобі, Грей
Інфо
Матч розпочнеться о 17:00, головний суддя поєдинку – Ентоні Тейлор
Добрий вечір всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 31-го туру АПЛ Евертон - Фулхем
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Анонс матчу Евертон - Фулгем 15.04.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 15.04.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Евертон (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Фулгем та Евертон у попередньому футбольному матчі 29.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Фулгем можна подивитися 15.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 08.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 08.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - Фулгем онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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