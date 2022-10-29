Евертон - Фулгем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Евертон - Фулгем 15.04.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 15.04.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Евертон (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Фулгем та Евертон у попередньому футбольному матчі 29.10.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Предыдущий поединок команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 08.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)

Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879

Країна: Англия

Тренер: Марку Силва



Прошедший поединок команди Фулгем був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 08.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

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