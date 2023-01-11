Марсель - Труа онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Марсель (Марсель) та командою Труа (Труа) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Велодром.
Дата проведення матчу: 16.04.2023
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами Марсель (Марсель) та командою Труа (Труа):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Марсель, тоді як команда Труа залишилася з поразкою . Зіткнення Труа та Марсель у попередньому футбольному матчі 11.01.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Kisnorbo, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор
Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти Лор’ян - 09.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Труа (Труа)
Рік заснування Труа (Труа): 1900
Країна: Франция
Тренер: Патрик Киснорбо
Предыдущий матч команди Труа був зіграний проти Клермон - 09.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Клермон.
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