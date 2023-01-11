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Марсель - Труа онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Франції - 16 квітня 2023, 21:45 - Стадион Велодром . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Бенуа Мийо
Рейтинг матчу:
Марсель
Марсель
3 - 0
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86'
Труа
Труа
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Хід матчу
2' Carvalho, Vítor 40' Under, Cengiz
46' Salmier, Yoann Вийшов: Porozo, Jackson 55' Agoume, Lucien 60' Kouame, Romenique 64' Carvalho, Vítor 69' Аділь Рамі 69' Lopes, Rony Вийшов: Ugbo, Ike 70' Odobert, Wilson Вийшов: Palaversa, Ante 76' Сеад Колашінац Вийшов: Bailly, Eric 76' Алексіс Санчес Вийшов: Руслан Малиновський 77' Kouame, Romenique Вийшов: Жефф Рен-Аделед
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
48%
Нічия
24%
Труа
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Olympique Marseille and ESTAC Troyes when Olympique Marseille is playing at home is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with Olympique Marseille playing at home, Olympique Marseille have won 9 times, there have been 1 draws while ESTAC Troyes have won 1 times. The goal difference is 25-7 in favour of Olympique Marseille.
  • During the last 22 meetings, Olympique Marseille have won 13 times, there have been 6 draws while ESTAC Troyes have won 3 times. The goal difference is 37-16 in favour of Olympique Marseille.
  • ESTAC Troyes's last away win against Olympique Marseille was in 2001.
  • Last season's matches: 1-0 (Olympique Marseille at home) and 1-1 (ESTAC Troyes at home).
  • In Ligue 1, ESTAC Troyes have lost their last 6 away matches.
  • Did you know that Olympique Marseille scores 30% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that ESTAC Troyes scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Olympique Marseille haven't lost in their last 5 games.
  • Olympique Marseille have played 4 home matches in a row without winning.
  • ESTAC Troyes haven't won in their last 14 games.
  • ESTAC Troyes have lost 7 away matches in a row.
  • When playing at home, Olympique Marseille have not lost to ESTAC Troyes in their last 8 encounters.
  • Olympique Marseille haven't scored in 2 of their 15 home matches in Ligue 1 this season.
  • ESTAC Troyes haven't scored in 4 of their 15 away matches in Ligue 1 this season.
  • ESTAC Troyes's away record this season: 3-0-12.
  • Alexis Sanchez is Olympique Marseille's top scorer with 12 goals. Mama Balde has scored 10 times for ESTAC Troyes.
  • Jonathan Clauss has assisted the most goals for Olympique Marseille with 8. Rony Lopes is ESTAC Troyes's biggest assister (5).
  • Valentin Rongier has more yellow cards (6) than any other player at Olympique Marseille. Yoann Salmier has collected 6 for ESTAC Troyes.
  • ESTAC Troyes have conceded a goal in each of their last 15 matches.
  • Olympique Marseille wins 1st half in 33% of their matches, ESTAC Troyes in 29% of their matches.
  • Olympique Marseille wins 33% of halftimes, ESTAC Troyes wins 29%.
  • The winner of their last meeting was Olympique Marseille.
  • On their last meeting Olympique Marseille won by 2 goals.
  • When Olympique Marseille leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When ESTAC Troyes leads 0-1 away, they win in 20% of their matches.
  • When Olympique Marseille is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When ESTAC Troyes is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Ligue 1, Olympique Marseille has better performance than ESTAC Troyes.
  • Olympique Marseille's performance of the last 5 matches is better than ESTAC Troyes's.
  • ESTAC Troyes has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 games against ESTAC Troyes (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Olympique Marseille won 4, ESTAC Troyes won 0, 1 draws.
  • Olympique Marseille have lost just 0 of their last 5 Ligue 1 games against ESTAC Troyes.
  • ESTAC Troyes have won just 0 of their last 5 Ligue 1 games against Olympique Marseille.
  • Olympique Marseille scores 2 goals in a match against ESTAC Troyes and ESTAC Troyes scores 0.8 goals against Olympique Marseille (on average).
  • Average number of goals in meetings between Olympique Marseille and ESTAC Troyes is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Olympique Marseille and ESTAC Troyes is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Ligue 1.
  • Olympique Marseille scores 1.59 goals when playing at home and ESTAC Troyes scores 1.24 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Марсель
6
Перемог
9
Ігор
1
Перемог
Труа
Чемпіонат Франції 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Труа 0 - 2 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
27.02.2022 - 18:05 Труа 1 - 1 Завершено Марсель
Чемпіонат Франції 2021/2022
28.11.2021 - 21:45 Марсель 1 - 0 Завершено Труа
Чемпіонат Франції 2017/2018
15.04.2018 - 18:00 Труа 2 - 3 Завершено Марсель
Останні матчі - Марсель
Чемпіонат Франції 2022/2023
09.04.2023 - 21:45 Лор’ян 0 - 0 Завершено Марсель Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
31.03.2023 - 22:08 Марсель 1 - 1 Завершено Монпельє Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.03.2023 - 21:45 Реймс 1 - 2 Завершено Марсель В
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.03.2023 - 21:45 Марсель 2 - 2 Завершено Страсбур Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.03.2023 - 21:45 Ренн 0 - 1 Завершено Марсель В
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Останні матчі - Труа
Чемпіонат Франції 2022/2023
09.04.2023 - 16:00 Труа 0 - 2 Завершено Клермон П
Чемпіонат Франції 2022/2023
01.04.2023 - 18:00 Осер 1 - 0 Завершено Труа П
Чемпіонат Франції 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Труа 2 - 2 Завершено Брест Н
Чемпіонат Франції 2022/2023
12.03.2023 - 16:00 Лор’ян 2 - 0 Завершено Труа П
Чемпіонат Франції 2022/2023
05.03.2023 - 14:00 Труа 2 - 2 Завершено Монако Н
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Новини команд
Головні події
77'
Kouame, Romenique
Вийшов: Жефф Рен-Аделед
Сеад Колашінац
Вийшов: Bailly, Eric
76'
Алексіс Санчес
Вийшов: Руслан Малиновський
76'
70'
Odobert, Wilson
Вийшов: Palaversa, Ante
69'
Аділь Рамі
69'
Lopes, Rony
Вийшов: Ugbo, Ike
ГООЛ! Carvalho, Vítor
64'
60'
Kouame, Romenique
55'
Agoume, Lucien
46'
Salmier, Yoann
Вийшов: Porozo, Jackson
ГООЛ! Under, Cengiz
40'
ГООЛ! Carvalho, Vítor
2'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Марсель
48%
Нічия
24%
Труа
28%
Склади команд
Стартовий склад
  • 9
    Carvalho, Vítor
    Форвард
    64 2
  • 70
    Алексіс Санчес
    Форвард
  • 17
    Under, Cengiz
    Півзахисник
    40
  • 29
    Kabore, Issa
    Захисник
  • 27
    Жордан Верету
  • 21
    Валентін Ронжьє
    Півзахисник
  • 7
    Clauss, Jonathan
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 4
    Gigot, Samuel
    Захисник
  • 99
    Mbemba, Chancel
    Захисник
  • 16
    Пау Лопес
    Воротар
  • 7
    Balde, Mama
    Півзахисник
  • 11
    Lopes, Rony
    69
  • 29
    Odobert, Wilson
    Форвард
    70
  • 18
    Balde, Thierno
    Захисник
  • 6
    Kouame, Romenique
    Півзахисник
    60
  • 24
    Chavalerin, Xavier
    Півзахисник
  • 8
    Agoume, Lucien
    55
  • 39
    Larouci, Yasser
  • 4
    Palmer-Brown, Erik
  • 23
    Аділь Рамі
    Захисник
    69
  • 17
    Salmier, Yoann
    Захисник
    46
  • 30
    Gallon, Gauthier
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Тудор, Игор
  • Kisnorbo, Patrick
Статистика матчу
9
Удари в отвір
1
6
Штрафні
9
1
Сейви
6
8
Фоли
6
10
Удари повз
6
Кутові
1
71%
Володіння м'ячем
29%
3
Блоковано ударів
1
Офсайди
ЖК
2
LIVE
Трансляція матчу Марсель - Труа
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В ефірі
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Трансляція
71'
Заміна
Пішли заміни в Труа. Угбо, Зукру та Палаверса виходять замість Рамі, Лопеша та Одоберта.
69'
Марсель володіє м'ячем, але значного просування вперед немає - Труа зараз досить грамотно діє в обороні.
65'
Гоооол!!!
А ось і третій гол Марселя - можна ставити крапку. Вітінья опиннився в потрібному місці у штрафному, де отримав пас з флангу та пробив чітко під поперечку. Без шансів для воротаря.
64'
Небезпечний момент
Який же момент! Сеад Колашинац високо вистрибнув під час розіграшу кутового і спробував головою пробити повз воротаря, але влучив у ліву стійку!
63'
Ундер виконав кутовий, надіславши м'яч у штрафний майданчик, але захист суперника був готовий до цієї подачі і з легкістю вибив.
59'
Гоооол!!!
І ще одна жовта картка в нас. Н'Гессан її отримує за відверто грубий фол. Така собі тенденція на попередження в останні хвилини.
55'
Жовта картка
Гірчичник для Агума. Справедливе покарання від рефері за грубе порушення правил.
53'
Той же Вітінья знайшов трохи вільного простору та замкнув вдалу подачу зі штрафного, з району одинадцятиметрової позначки спробувавши забити ударом головою. Повз ворота.
49'
Небезпечний момент
Який же шанс забити мав Вітінья! Він підхопив точну передачу в штрафному майданчику та завдав удару по воротах, після якого м'яч пролетів поруч із лівою стійкою.
46'
Свисток
Другий тайм зустрічі щойно розпочався.
45+2'
Свисток
А ось і свисток судді! Перший тайм зустрічі завершений - Марсель закономірно йде попереду.
43'
Знову Ундер. Він довгу передачу віддав у штрафний, але там нікого не опинилося з партнерів.
40'
Гоооол!!!
2:0 на табло! Прийнявши ефектний пас з флангу, Дженгіз Ундер спокійно завдав ідеального удару низом, і м'яч влетів у сітку рикошетом від лівої стійки.
38'
Знову Каборе в центрі уваги. Він не зміг знайти жодного з партнерів по команді у штрафному майданчику - передачу заблоковано.
34'
Небезпечний момент
Каборе на дриблінгу пройшов у штрафний майданчик, але Галлон швидко вийшов з лінії воріт і зупинив його.
30'
Каборе непогано закинув черпачком до воріт противника. Там не зміг нічого вдіяти партнер по команді - запресингували його.
26'
Санчес виконав небезпечний пас у штрафний майданчик і спробував вивести партнера по команді на зручну для удару позицію, але його передачу перехоплено.
22'
Тепер вже у Клаусса момент! Він обіграв захисника та пробував завдати удару з 20 метрів - оборона блокує цю спробу. Не вистачає на полі Маліновського з його ударом.
18'
Небезпечний момент
Після вдалих обводок Ундер вийшов на оперативний простір на межі карного майданчика та спробував закрутити м'яч у сітку, але той просвистів поруч із правою стійкою.
15'
Небезпечний момент
Санчес завдав удару в один дотик з меж штрафного майданчика, але шкіряний пролетів над поперечиною. Знову змарновано класний момент.
11'
Колашинац прийняв передачу та пробив по воротах здалеку, але голкіперу навіть не довелося реагувати, адже м'яч полетів далеко вбік від правої стійки.
7'
Небезпечний момент
Ще один момент у Вітіньї! Він мав чудову нагоду забити з меж воротарського майданчика та пробив у правий кут воріт, але Галлон видав класний сейв.
3'
Гоооол!!!
Вітінья! Відкриває рахунок Марсель! Дуже непогано зміг забити нападник. Він отримав круглого в штрафному і, довго не думаючи, поцілив у дальню дев'ятку.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч розпочато.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Марсель: Лопес, Колашинац, Жиго, Мбемба, Каборе, Ронж'є, Верету, Клаусс, Санчес, Ундер, Вітінья. Труа: Галлон, Салм'єр, Рамі, Палмер-Браун, Н'Гессан, Чавалерін, Лярусі, Одоберт, Лопеш, Бальде.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги 1 Марсель - Труа.
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Анонс матчу Марсель - Труа 16.04.2023, Чемпіонат Франції

Противостояние між командою Марсель (Марсель) та командою Труа (Труа) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Франції 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Велодром.

Дата проведення матчу: 16.04.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Марсель (Марсель) та командою Труа (Труа):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Марсель, тоді як команда Труа залишилася з поразкою . Зіткнення Труа та Марсель у попередньому футбольному матчі 11.01.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Тудор, Игор и Kisnorbo, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Марсель - Труа можна подивитися 16.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Франції. Текстову трансляцію матчу Марсель - Труа, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Марсель (Марсель)
Рік заснування Марсель (Марсель): 1899
Країна: Франция
Тренер: Игор Тудор

Предыдущий матч команди Марсель був зіграний проти Лор’ян - 09.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Труа (Труа)
Рік заснування Труа (Труа): 1900
Країна: Франция
Тренер: Патрик Киснорбо

Предыдущий матч команди Труа був зіграний проти Клермон - 09.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Франції 2022/2023 та закінчився перемогою команди Клермон.

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