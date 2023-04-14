Манчестер Сіті - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Узагалі без шансів пройшов перший тайм для Лестера, тож ніяких сподівань на цю команду наразі немає. Сіті знущався над захистом опонентів, Голанд продовжував перегони за Салахом, проте все це зупинилось тоді, коли господарі зрозуміли, що й цієї переваги вистачить.