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Манчестер Сіті - Лестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 15 квітня 2023, 19:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Даррен Ингланд
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
3 - 0
Оновити
58'
Лестер Сіті
Лестер
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Хід матчу
5' Джон Стоунз 13' Haaland, Erling 25' Haaland, Erling 45' Silva, Bernardo
46' Kristiansen, Victor Вийшов: Thomas, Luke 46' Джеймі Варді Вийшов: Iheanacho, Kelechi 46' Джон Стоунз Вийшов: Мануель Аканджі 46' Haaland, Erling Вийшов: Alvarez, Julian
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
40%
Нічия
24%
Лестер Сіті
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Leicester City is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 13 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 7 times, there have been 1 draws while Leicester City have won 5 times. The goal difference is 28-23 in favour of Manchester City.
  • During the last 31 meetings, Manchester City have won 17 times, there have been 6 draws while Leicester City have won 8 times. The goal difference is 53-38 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Leicester City (6-3 at home and 1-0 away).
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • In Premier League, Manchester City have 5 successive home wins.
  • Leicester City have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Leicester City scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • Manchester City have a winning streak of 9 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 13 games.
  • Manchester City have won 10 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • Leicester City have lost 3 matches in a row.
  • Leicester City haven't won in their last 9 games.
  • Leicester City haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Leicester City haven't scored in 3 of their 15 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 12-1-1.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 30 goals. Harvey Barnes has scored 10 times for Leicester City.
  • Kevin De Bruyne has assisted the most goals for Manchester City with 14. James Maddison is Leicester City's biggest assister (6).
  • A year ago, Leicester City were number 9 in the table with 41 points. Now they are number 19 with 25 points.
  • Manchester City have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Leicester City have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 51% of their matches, Leicester City in 27% of their matches.
  • Manchester City wins 51% of halftimes, Leicester City wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Leicester City leads 0-1 away, they win in 52% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 75% of their matches.
  • When Leicester City is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Leicester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, Leicester City won 1, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2 goals in a match against Leicester City and Leicester City scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Leicester City is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Leicester City is 0.8.
  • Manchester City scores 3.41 goals when playing at home and Leicester City scores 1.63 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Manchester City scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Erling Haaland has more yellow cards (5) than any other player at Manchester City. James Maddison has collected 8 for Leicester City.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
12
Перемог
20
Ігор
5
Перемог
Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 14:30 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сіті 6 - 3 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Суперкубок Англії 2021/2022
07.08.2021 - 19:15 Лестер Сіті 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Баварія В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Саутгемптон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ліверпуль В
Кубок Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:45 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Бернлі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.03.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 7 - 0 Завершено РБ Лейпциг В
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Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Лестер Сіті 0 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 21:45 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 17:00 Крістал Пелес 2 - 1 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Челсі П
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Головні події
46'
Kristiansen, Victor
Вийшов: Thomas, Luke
46'
Джеймі Варді
Вийшов: Iheanacho, Kelechi
Джон Стоунз
Вийшов: Мануель Аканджі
46'
Haaland, Erling
Вийшов: Alvarez, Julian
46'
Silva, Bernardo
45'
ГООЛ! Haaland, Erling
25'
ГООЛ! Haaland, Erling
13'
ГООЛ! Джон Стоунз
5'
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
40%
Нічия
24%
Лестер Сіті
36%
Склади команд
31
Едерсон
14
Laporte, Aymeric
16
Родрi
4
Рубен Діаш
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
16
Grealish, Jack
20
Silva, Bernardo
17
De Bruyne, Kevin
26
Mahrez, Riyad
9
Haaland, Erling
31
Iversen, Daniel
3
Faes, Wout
4
Soyuncu, Caglar
15
Souttar, Harry
16
Kristiansen, Victor
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
25
Ndidi, Wilfred
8
Юрі Тілеманс
27
Тімоті Кастань
9
Джеймі Варді
10
Maddison, James
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    46 25 13
  • 16
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
    45
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 26
    Mahrez, Riyad
    Півзахисник
  • 14
    Laporte, Aymeric
    Захисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
    46 5
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 9
    Джеймі Варді
    Форвард
    46
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 16
    Kristiansen, Victor
    Захисник
    46
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Півзахисник
  • 25
    Ndidi, Wilfred
    Півзахисник
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 27
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 3
    Faes, Wout
    Захисник
  • 4
    Soyuncu, Caglar
    Захисник
  • 15
    Souttar, Harry
    Захисник
  • 31
    Iversen, Daniel
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Дин Смит
Статистика матчу
75%
Володіння м'ячем
25%
2
Блоковано ударів
2
3
Удари в отвір
4
Штрафні
6
2
Кутові
6
Фоли
3
Офсайди
1
1
ЖК
1
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Лестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
52'
Заміна
Замість Родрі дограватиме Філліпс.
50'
Філліпс у центр поля з'явиться найближчими хвилинами.
48'
Голла біля центральної лінії поклав на газон Родрі.
46'
Заміна
Іхеаначо дограватиме замість Варді.
46'
Заміна
Крістіансена замінив Томас.
46'
Заміна
Голанда поміняли на Альвареса.
46'
Заміна
Стоунза замінив Аканджі.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Узагалі без шансів пройшов перший тайм для Лестера, тож ніяких сподівань на цю команду наразі немає. Сіті знущався над захистом опонентів, Голанд продовжував перегони за Салахом, проте все це зупинилось тоді, коли господарі зрозуміли, що й цієї переваги вистачить.
Свисток
Ідемо на перерву. 3:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Пас на хід Кастаню на правий фланг чужого штрафного пішов за лицьову.
44'
Жовта картка
Перехопили пас на лівий фланг атаки для Сілви, після чого той грубо зіграв проти Меддісона в центральному колі.
41'
Не піймав належним чином на ногу м'яч Голанд, після закидання з глибини поля на лівий фланг штрафного.
38'
Навіс зі штрафного з глибини лівого флангу Суттар скинув до центру штрафного під удар Фасу, але той одразу запустив м'яч над воротами.
36'
Без жодного поспіху Сіті возить м'яч чужою половиною поля.
33'
Бернарду приняв на себе постріл Меддісона зі входу до лівого флангу штрафного з підкруткою.
30'
Передачу під удар викочував Голл із лівого флангу під дальній удар партнеру, але Родрі перехопив.
28'
Навіс від Вокера з правого флангу над штрафним зняв Ндіді.
26'
Інфо
Голанд наздогнав Салаха.
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! Де Брюйне через центральну зону зіграв до штрафного на хід Голанду, а той потім перекинув м'яч над воротами у штрафному!
23'
Сіті трохи відійшов поближче до центральної лінії.
21'
Офсайд
Меддісон загострив передачею до правого флангу штрафного в офсайд на Варді.
20'
Заблокована в центрі штрафного спроба Меддісона завершити простріл Крістіансена з лівого флангу.
19'
Інфо
У Голанда знову більше голів, аніж у Челсі в цьому сезоні АПЛ.
18'
Мареза фолом зупинив на лівому фланзі Тілеманс.
16'
Лестер просто не може вийти з-під тиску суперників на власній половині.
15'
Інфо
Наступним голом Голанд наздожене рекорд Салаха в 32 голи за сезон.
14'
Грілішу дали відмашку в обличчя на лівому фланзі атаки.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Під праву стійку з пенальті поцілив Голанд!
12'
Небезпечний момент
Пенальті! Грав рукою Ндіді.
11'
Буде перегляд VAR!
10'
Небезпечний момент
У руку Ндіді влучив подачею з лівого флангу штрафного з лицьової Гріліш.
9'
Гріліша атакували зі спини на лівому фланзі штрафного, Фас збивав його, але арбітр дав лише кутовий.
8'
Ні віддають гравці Сіті м'яч своїм суперникам.
6'
Гоооол!!!
ГОЛ! Після подачі кутового з правого флангу м'яч стрибав по головах, і в підсумку від Родрі опинився на нозі в Стоунза в пів колі перед штрафним, а той пробив у правий верхній кут!
4'
Небезпечний момент
Голлу вдалось заблокувати завершення від Мареза з дальнього кута воротарського подачі з лівого флангу від Гріліша.
2'
У захисника подав Марез із правого флангу штрафного.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Лестер йде передостаннім із 7 перемогами, 4 нічиїми та 19 поразками — 25 очок.
Інфо
Манчестер Сіті йде другим із 21 перемогою, 4 нічиїми та 4 поразками — 67 очок.
Запасні: Ворд, Амарті, Томас, Менді, Прат, Марсал, Іхеаначо, Дака, Тете.
Лестер: Іверсен — Фас, Сеюнджю, Суттар — Крістіансен, Дьюзбері-Голл, Ндіді, Тілеманс, Кастань — Варді, Меддісон.
Запасні: Ортега, Аке, Аканджі, Льюїс, Філліпс, Гюндоган, Гомес, Палмер, Альварес.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Ляпорт — Стоунз, Родрі — Марез, Б. Сілва, де Брюйне, Гріліш — Голанд.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Даррен Інгленд (Йоркшир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Етіхад (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та Лестер.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Лестер Сіті" 15.04.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Лестер Сіті" (Лестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 15.04.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Лестер Сіті" (Лестер):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Лестер Сіті" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 29.10.2022 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Дин Смит розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Лестер Сіті" можна подивитися 15.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Лестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Баварія" - 11.04.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сити" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий матч команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Борнмут" - 08.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Лестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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