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Реал - Челсі онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 квітня 2023, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
17'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
9' Fofana, Wesley 11' Camavinga, Eduardo
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Реал
42%
Нічия
26%
Челсі
32%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Real Madrid have won 3 times, there have been 1 draws while Chelsea FC have won 2 times. The goal difference is 11-10 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 1-3 (Real Madrid at home) and 1-3 (Chelsea FC at home).
  • Real Madrid have won 3 home matches in a row.
  • Real Madrid wins 1st half in 38% of their matches, Chelsea FC in 30% of their matches.
  • Real Madrid wins 38% of halftimes, Chelsea FC wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Chelsea FC has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, Chelsea FC won 2, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 4 UEFA Champions League games against Real Madrid.
  • Real Madrid have won just 1 of their last 4 UEFA Champions League games against Chelsea FC.
  • Real Madrid scores 1.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Chelsea FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Chelsea FC is 2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.34 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Chelsea FC haven't won in their last 4 games.
  • Chelsea FC have not managed to score in their last 3 matches.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Реал
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Челсі
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
12.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершено Челсі
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Челсі 1 - 3 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
05.05.2021 - 22:00 Челсі 2 - 0 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершено Вільярреал П
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.04.2023 - 17:15 Реал 6 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 22:00 Барселона 2 - 1 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.03.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Челсі 0 - 2 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:30 Челсі 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Челсі В
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Головні події
Camavinga, Eduardo
11'
9'
Fofana, Wesley
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Реал
42%
Нічия
26%
Челсі
32%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
21
Camavinga, Eduardo
8
Давід Алаба
3
Militao, Eder
20
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
10
Лука Модрiч
15
Федеріко Вальверде
20
Junior, Vinicius
9
Карім Бензема
21
Rodrygo
1
Кепа Аррiзабалага
26
Koulibaly, Kalidou
6
Тьяго Сілва
33
Fofana, Wesley
24
James, Reece
7
Н'Голо Канте
24
Fernandez, Enzo
8
Матео Ковачіч
21
Chilwell, Ben
17
Рахім Стерлінґ
11
Felix, Joao
Стартовий склад
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
  • 21
    Rodrygo
    Форвард
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 21
    Camavinga, Eduardo
    11
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 11
    Felix, Joao
    Форвард
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 7
    Н'Голо Канте
    Півзахисник
  • 24
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 21
    Chilwell, Ben
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 33
    Fofana, Wesley
    9
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Лэмпард, Фрэнк
Статистика матчу
1
ЖК
1
1
Штрафні
Кутові
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Челсі"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
14'
Високу подачу з правого флангу від Карвахаля на ближньому виході забрав Кепа.
12'
Небезпечний момент
Кепа забрав до рук удар Бензема з лівого флангу штрафного з гострого кута.
11'
Сілва блокував спробу дальнього пострілу від Бензема з правого флангу.
10'
Джеймс накидав із правого флангу до центру штрафного, де Стерлінг у боротьбі сфолив проти Мілітао.
8'
Штрафний із правого флангу від Чілвелла пішов кудись над воротами.
7'
Жовта картка
Картку дали Камавінзі за фол проти Стерлінга на лівому фланзі оборони, коли суперник обійшов француза.
5'
Жовта картка
Вінісіуса прокотив на стегні на центральній лінії на правому фланзі захисту Фофана.
4'
Модрич помилився в центрі поля, після чого Канте зіграв до лівого флангу штрафного на Феліша, але той прострілив у ноги Алабі.
3'
Небезпечний момент
Феліш із власної половини побіг на побачення під передачу Стерлінга, проте Мілітао вже в штрафному наздогнав і не дав пробити вільно, а не в Куртуа.
2'
Камавінга з лівого флангу подав на голову супернику.
1'
Утримання м'яча від Реала на чужій половині на старту матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Менді, Пулішич, Чалоба, Мудрик, Закарія, Зієш, Галлагер, Аспілікуета, Гаверц, Кукурелья.
Челсі: Аррісабалага — В. Фофана, Сілва, Кулібалі — Р. Джеймс, Фернандес, Канте, Чілвелл — Ковачич, Стерлінг — Феліш.
Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Рюдігер, Діас.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга — Вальверде, Кроос, Модрич — Родріго, Бензема, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Франсуа Летесьє (Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та лондонський Челсі.
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Анонс матчу Реал - "Челсі" 12.04.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 12.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою "Челсі" (Лондон):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 12.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Челсі" можна подивитися 12.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Вільярреал - 08.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 08.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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