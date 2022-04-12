Реал - Челсі онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Реал (Мадрид) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 12.04.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою "Челсі" (Лондон):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 12.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Лэмпард, Фрэнк розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Вільярреал - 08.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вільярреал.
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команди "Челсі" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 08.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .
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