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Мілан - Наполі онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 12 квітня 2023, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
0 - 0
Оновити
17'
Наполі
Неаполь
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Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
31%
Нічия
34%
Наполі
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and SSC Napoli when AC Milan is playing at home is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AC Milan and SSC Napoli is 0-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 23 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 8 times, there have been 9 draws while SSC Napoli have won 6 times. The goal difference is 26-20 in favour of AC Milan.
  • During the last 45 meetings, AC Milan have won 14 times, there have been 16 draws while SSC Napoli have won 15 times. The goal difference is 54-53 in favour of AC Milan.
  • SSC Napoli have a winning streak of 8 matches away from home.
  • AC Milan wins 1st half in 38% of their matches, SSC Napoli in 59% of their matches.
  • AC Milan wins 38% of halftimes, SSC Napoli wins 59%.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 4 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 66% of their matches.
  • In UEFA Champions League, SSC Napoli has better performance than AC Milan.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
  • In the last 5 meetings AC Milan won 2, SSC Napoli won 3, 0 draws.
  • AC Milan scores 1.2 goals in a match against SSC Napoli and SSC Napoli scores 0.8 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and SSC Napoli is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and SSC Napoli is 0.6.
  • AC Milan scores 1.92 goals when playing at home and SSC Napoli scores 2.3 goals when playing away (on average).
  • AC Milan haven't lost in any of their last 5 home matches.
Особисті зустрічі
Мілан
5
Перемог
28
Ігор
12
Перемог
Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.04.2023 - 21:45 Наполі 0 - 4 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 21:45 Мілан 1 - 2 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
06.03.2022 - 21:45 Наполі 0 - 1 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2021/2022
19.12.2021 - 21:45 Мілан 0 - 1 Завершено Наполі
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.04.2023 - 22:00 Мілан 0 - 0 Завершено Емполі Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.04.2023 - 21:45 Наполі 0 - 4 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.03.2023 - 21:45 Удінезе 3 - 1 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.03.2023 - 21:45 Мілан 1 - 1 Завершено Салернітана Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
08.03.2023 - 22:10 Тоттенхем 0 - 0 Завершено Мілан Н
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Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.04.2023 - 20:00 Лечче 1 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.04.2023 - 21:45 Наполі 0 - 4 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 16:00 Торіно 0 - 4 Завершено Наполі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.03.2023 - 22:00 Наполі 3 - 0 Завершено Айнтрахт В
Чемпіонат Італії 2022/2023
11.03.2023 - 19:00 Наполі 2 - 0 Завершено Аталанта В
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
31%
Нічия
34%
Наполі
34%
Склади команд
16
Maignan, Mike
22
Hernandez, Theo
23
Tomori, Fikayo
24
Kjaer, Simon
2
Давіде Калабрія
20
Tonali, Sandro
33
Krunic, Rade
17
Leao, Rafael
22
Bennacer, Ismael
10
Diaz, Brahim
9
Олів'є Жиру
22
Meret, Alex
22
Di Lorenzo, Giovanni
13
Амір Ррахмані
4
Kim, Min-jae
6
Rui, Mario
99
Zambo Anguissa, Andre
68
Lobotka, Stanislav
20
Пьотр Зеліньский
22
Ірвінг Лосано
22
Elmas, Eljif
77
Kvaratskhelia, Khvicha
Стартовий склад
  • 9
    Олів'є Жиру
    Форвард
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 22
    Bennacer, Ismael
    Півзахисник
  • 10
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 20
    Tonali, Sandro
  • 33
    Krunic, Rade
    Півзахисник
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 24
    Kjaer, Simon
    Захисник
  • 2
    Давіде Калабрія
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 22
    Ірвінг Лосано
    Півзахисник
  • 22
    Elmas, Eljif
    Півзахисник
  • 77
    Kvaratskhelia, Khvicha
    Півзахисник
  • 99
    Zambo Anguissa, Andre
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 13
    Амір Ррахмані
    Захисник
  • 4
    Kim, Min-jae
    Захисник
  • 6
    Rui, Mario
    Захисник
  • 22
    Meret, Alex
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Стефано Пиоли
  • Лучано Спаллетти
Статистика матчу
Удари в отвір
1
Удари повз
1
2
Штрафні
Кутові
1
1
Сейви
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу Мілан - Наполі
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
8'
Тоналі непогано пройшов на фланзі та наблизився до володінь Мерета. Слідувала подача в центр, але її перехопив захист.
5'
Ді Лоренцо у воротарському майданчику високо вистрибнув назустріч навісній передачі, але головою відправив м'яч високо над поперечиною.
1'
Свисток
Пролунав стартовий свисток! Наш матч розпочато!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Мілан: Меньян, Беннасер, Діас, Ернандес, Жиру, Калабрія, К‘єр, Круніч, Леау, Томорі, Тоналі. Наполі: Мерет, Ангісса, Ді Лоренцо, Елмас, Зелінскі, Хвіча, Чже, Лоботка, Лосано, Ррахмані, Руй.
Доброго вечора, шановні читачі. Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги чемпіонів Мілан - Наполі.
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Останні матчі
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Анонс матчу Мілан - Наполі 12.04.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Мілан (Милан) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 12.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Мілан (Милан) та командою Наполі (Неаполь):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Мілан, тоді як команда Наполі залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та Мілан у попередньому футбольному матчі 02.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - Наполі можна подивитися 12.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Мілан - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команди Мілан був зіграний проти Емполі - 07.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Предыдущий поединок команди Наполі був зіграний проти Лечче - 07.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

Слідкуйте за результатами матчу Мілан - Наполі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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