Мілан - Наполі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Мілан - Наполі 12.04.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Мілан (Милан) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 12.04.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Мілан (Милан) та командою Наполі (Неаполь):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Мілан, тоді як команда Наполі залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та Мілан у попередньому футбольному матчі 02.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Стефано Пиоли и Лучано Спаллетти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)

Рік заснування Мілан (Милан): 1899

Країна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Предыдущий поединок команди Мілан був зіграний проти Емполі - 07.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Лучано Спаллетти



Предыдущий поединок команди Наполі був зіграний проти Лечче - 07.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

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