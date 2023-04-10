Манчестер Сіті - Баварія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Баварія" 11.04.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 11.04.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 25.11.2014 закінчилось с такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Саутгемптон" - 08.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий поединок команди "Баварія" був зіграний проти Фрайбург - 08.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

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