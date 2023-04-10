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Манчестер Сіті - Баварія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 11 квітня 2023, 22:00 - Этихад . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Баварія
Мюнхен
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Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
59%
Нічия
21%
Баварія
21%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Bayern Munich is 3-2. 3 matches have ended with this result.
  • Bayern Munich have previously won 7 of 10 matches against Manchester City.
  • During the last 10 meetings, Manchester City have won 5 times, there have been 0 draws while Bayern Munich have won 5 times. The goal difference is 15-14 in favour of Bayern Munich.
  • Manchester City have a winning streak of 8 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 12 games.
  • Manchester City have won 9 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 30 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 50% of their matches, Bayern Munich in 69% of their matches.
  • Manchester City wins 50% of halftimes, Bayern Munich wins 69%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 75% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than Manchester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Bayern Munich won 2, 0 draws.
  • Manchester City scores 1.4 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 1.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Bayern Munich is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Bayern Munich is 1.4.
  • Manchester City scores 3.42 goals when playing at home and Bayern Munich scores 2.88 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
3
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
25.11.2014 - 21:45 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
17.09.2014 - 21:45 Баварія 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
10.12.2013 - 21:45 Баварія 2 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
02.10.2013 - 21:45 Манчестер Сіті 1 - 3 Завершено Баварія
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Саутгемптон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ліверпуль В
Кубок Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:45 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Бернлі В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.03.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 7 - 0 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
08.04.2023 - 16:30 Фрайбург 0 - 1 Завершено Баварія В
Кубок Німеччини 2022/2023
04.04.2023 - 21:45 Баварія 1 - 2 Завершено Фрайбург П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Баварія 4 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
19.03.2023 - 18:30 Байєр 2 - 1 Завершено Баварія П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
11.03.2023 - 16:30 Баварія 5 - 3 Завершено Аугсбург В
Показати більше
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
59%
Нічия
21%
Баварія
21%
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Баварія"
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Суддя в полі — Хесус Хіль Мансано (Іспанія).
Запасні: Карсон (в), Ортега (в), Альварес, Вокер, Гомес, Льюїс, Ляпорт, Марез, Палмер, Перроне, Філліпс.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (3-2-4-1): Едерсон — Аке, Діаш, Аканджі — Родрі, Стоунс — Гріліш, Гюндоган (к), де Брюйне, Сілва — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Запасні: Ульрайх (в), Шенк (в), Тел, Блінд, Гравенберх, Канселу, Мазраві, Мане, Мюллер, Сарр, Станішич.
Інфо
Стартовий склад Баварії (4-2-3-1): Зоммер — Девіс, де Лігт, Упамекано, Павар — Кімміх (к), Горецка — Сане, Мусіала, Коман — Гнабрі. Головний тренер — Томас Тухель.
Сіті посів перше місце у квартеті з Копенгагеном, Севільєю та дортмундською Боруссією. У плей-оф із загальним рахунком 8:1 був розгромлений Лейпциг.
У Баварії стовідсотковий результат у цьому розіграші ЛЧ. У групі тоді ще команда Нагельсманна перемогла Вікторію, Барселону та Інтер, а на стадії 1/8 фіналу двічі виявилася сильнішою за ПСЖ.
Прихований фінал? До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Баварія, який відбудеться на Етіхад Стедіум у Манчестері.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Баварія" 11.04.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 11.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 25.11.2014 закінчилось с такими результатами: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Баварія" можна подивитися 11.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Саутгемптон" - 08.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команди "Баварія" був зіграний проти Фрайбург - 08.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

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