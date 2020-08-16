Манчестер Юнайтед - Севілья онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.
Дата проведення матчу: 13.04.2023
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Севілья" (Севилья):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Севілья", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 16.08.2020 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Хосе Луис Мендилибар розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Евертон - 08.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".
Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли
Предыдущий матч команди "Севілья" був зіграний проти Сельта - 07.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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