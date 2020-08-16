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Манчестер Юнайтед - Севілья онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 13 квітня 2023, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2 - 0
Оновити
71'
Севілья
Севилья
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Хід матчу
11' Montiel, Gonzalo 14' Sabitzer, Marcel 21' Sabitzer, Marcel 25' Iван Ракiтiч 38' Ерік Ламела 41' Fernandes, Bruno
46' Олiвер Торрес Вийшов: Хесус Навас 46' Рафаель Варан Вийшов: Харрі Магуайр
Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
34%
Нічия
33%
Севілья
33%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Manchester United have won 1 times, there have been 1 draws while Sevilla FC have won 3 times.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 24 home matches.
  • Manchester United wins 1st half in 40% of their matches, Sevilla FC in 33% of their matches.
  • Manchester United wins 40% of halftimes, Sevilla FC wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Sevilla FC.
  • On their last meeting Sevilla FC won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Sevilla FC leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Manchester United has better performance than Sevilla FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • Sevilla FC have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 1, Sevilla FC won 3, 1 draws.
  • Manchester United scores 1.2 goals in a match against Sevilla FC and Sevilla FC scores 1.4 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Sevilla FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Sevilla FC is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester United scores 2.14 goals when playing at home and Sevilla FC scores 1.16 goals when playing away (on average).
  • Manchester United have won 3 home matches in a row.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Севілья
Ліга Європи УЄФА 2021
16.08.2020 - 22:00 Севілья 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
13.03.2018 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Севілья
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
21.02.2018 - 21:45 Севілья 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.04.2023 - 18:30 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Кубок Англії 2022/2023
19.03.2023 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Фулгем В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Бетіс 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
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Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.04.2023 - 22:00 Сельта 2 - 2 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Кадіс 0 - 2 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 19:30 Хетафе 2 - 0 Завершено Севілья П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Фенербахче 1 - 0 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.03.2023 - 17:15 Севілья 2 - 1 Завершено Альмерія В
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Новини команд
Головні події
46'
Олiвер Торрес
Вийшов: Хесус Навас
Рафаель Варан
Вийшов: Харрі Магуайр
46'
Fernandes, Bruno
41'
38'
Ерік Ламела
25'
Iван Ракiтiч
ГООЛ! Sabitzer, Marcel
21'
ГООЛ! Sabitzer, Marcel
14'
11'
Montiel, Gonzalo
Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
34%
Нічия
33%
Севілья
33%
Склади команд
1
De Gea, David
16
Malacia, Tyrell
25
Martinez, Lisandro
19
Рафаель Варан
29
Wan-Bissaka, Aaron
15
Sabitzer, Marcel
18
Карлос Каземiро
25
Sancho, Jadon
8
Fernandes, Bruno
21
Antony
9
Антоні Марсьяль
13
Bono
4
Montiel, Gonzalo
14
Nianzou, Tanguy
23
Marcao
19
Acuna, Marcos
20
Фернандо
8
Неманья Гудель
55
Ocampos, Lucas
10
Iван Ракiтiч
21
Олiвер Торрес
17
Ерік Ламела
Стартовий склад
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
    41
  • 21
    Antony
    Форвард
  • 15
    Sabitzer, Marcel
    21 14
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 16
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 25
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 19
    Рафаель Варан
    Захисник
    46
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
  • 17
    Ерік Ламела
    Форвард
    38
  • 55
    Ocampos, Lucas
    Півзахисник
  • 10
    Iван Ракiтiч
    Півзахисник
    25
  • 21
    Олiвер Торрес
    Півзахисник
    46
  • 20
    Фернандо
    Півзахисник
  • 8
    Неманья Гудель
    Півзахисник
  • 4
    Montiel, Gonzalo
    Захисник
    11
  • 14
    Nianzou, Tanguy
    Захисник
  • 23
    Marcao
  • 19
    Acuna, Marcos
    Захисник
  • 13
    Bono
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Хосе Луис Мендилибар
Статистика матчу
56%
Володіння м'ячем
44%
1
ЖК
4
5
Удари в отвір
1
3
Удари повз
3
3
Блоковано ударів
2
10
Штрафні
10
4
Кутові
3
2
Офсайди
1
1
Сейви
3
8
Фоли
9
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - "Севілья"
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
65'
Жовта картка
Антоні отримав заслужену жовту. Просто вдарив зі злості Акунью по ногах.
64'
Піднімається градус гри. Пішли у сутичку команди вияснювати стосунки.
62'
Заміна
Потрійна заміна від тен Хага. Еріксен, Вегхорст і Еланга замінили Фернандеша, Марсьяля і Санчо.
61'
Небезпечний момент
Ох це момент! Правим флангом атакував Антоні. Бразилець підійшов до штрафного і грав сам на сам проти проти Маркана, посадив його на газон і пробив у ліву дев'ятку. М'яч влучив у стійку!
60'
Гості заробили стандарт на правому фланзі, але Ракитич вирішив дуже щвидко розіграти його. Не чекали навіть його партнери.
Інфо
Третю жовту заробив на собі Каземіро.
58'
Жовта картка
Після подачі Наваса з правого флангу Гудель хоітв пробити через себе, але вперіщив по голові Каземіро. Жовта для серба.
57'
Навіс Фернандеша ліг в руки Буну.
53'
Санчо розганяв атаку лівим флангом, але просто віддав неточну передачу на Маласію на кілька метрів...
47'
Антоні хитнув Маркана і з лінії штрафного пробив лівою повз ліву стійку.
46'
Заміна
По заміні зробили команди. У господарів Магвайр замінив Варана, а у гостей Навас вийшов замість Олівера Торреса.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Дуже впевнено "манкуніанці" виглядали у першому таймі. Вони змогли знайти провали в обороні гостей і забити двічі. Севілья тільки перед перервою прокинулася в атаці, і те, бо МЮ їй дозволив.
Свисток
Перший тайм завершено!
45+3'
Небезпечний момент
Це момент! Ньянзу потужно пробив головою після подачі з кутового, але де Хеа потягнув! М'яч полетів уверх, потім опускався поблизу стрічки воріт, але Варан виніс його.
45'
Інфо
Ще дві хвилини зіграють команди.
43'
Небезпечний момент
З метрів 18-ти бив Ракитич зі стандарту, але м'яч пролетів і вище стінки, і вище воріт.
42'
Жовта картка
Фернандеш отримав жовту. Пішов у підкат під удар Гуделя португалець і зіграв рукою. Дуже емоційно (як і завжди) сприйняв цей момент Бруну.
41'
Інфо
Перевіряли арбітри попередній момент з ВАР на предмет червоної у Ламели, але Фелікс Цваєр не змінив рішення.
39'
Жовта картка
Жовта для Ламели за грубу гру проти Каземіро.
35'
Буну спочатку кулаками виніс подачу Фернандеша з кутового, а у другій фазі атаці забрав м'яч до рук після удару Каземіро.
34'
Марсьяль викотив під удар Каземіро, але він лівою пробив у суперника.
32'
Небезпечний момент
Буну вступив у гру. Голкіпер парирував трохи незграбний удар Фернаденша.
31'
Санчо отримав м'яч на лівому фланзі атаки, зменшив інтенсивність наступу, змістився в центр і пробив у суперника.
27'
У Гуделя удар головою не вдався.
26'
Фернандеш зі стандарту з лівого флангу хотів чи то закрутити на дальню стійку, чи то пробити у дев'ятку. У підсумку м'яч покинув межі поля.
25'
Жовта картка
Ракитич не за правилами підкотився під Каземіро і отримав жовту. Колись вони так грали у Ель-Класіко.
24'
Захисник у підкаті перервав простріл Антоні шведою. МЮ і далі тисне.
Інфо
Перший дубль за МЮ для Забітцера.
21'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Тут Забітцер забиває! Марсьяль класно віддав на Марселя, він вийшов сам на сам з голкіпером і переграв його. Чудова гра у першу чергу від француза, а потім від австрійця.
18'
Подача Забітцера з правого флангу ледь не залетіла у ворота.
17'
Відібрали м'яч поблизу чужих воріт гості, але Окампос невдало прострілив у центр. Трохи йому потрібно було зачекати партнера, котрий був перед порожніми воротами.
15'
Гоооол!!!
ГОООООООЛ! Фернандеш віддав у штрафну на Забітцера, той прийняв м'яч і пробив у ворота. Рикошет від захисника трохи допоміг.
11'
Жовта картка
Монтьєль отримав жовту картку.
8'
Неточно закинув м'яч вперед Ракитич.
6'
Гудель отримав м'яч у чужому штрафному, але з точки пенальті пробив дуже високо над воротами. Поїхала нога у серба.
3'
Антоні віддав пас у штрафну на Марсьяля, але простріл француза був заблокований.
Свисток
Матч розпочався!
Севілья: Буну - Монтьєль, Ньянзу, Маркан, Акунья - Фернандо, Гудель - Окампос, Ракитич, Торрес - Ламела.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Маласія - Каземіро, Забітцер - Антоні, Фернандеш, Санчо - Марсьяль.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Свисток
Головний арбітр цього поєдинку: Фелікс Цваєр (Німеччина).
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстовий онлайн першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у якому Манчестер Юнайтед зіграє проти Севільї.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - "Севілья" 13.04.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 13.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою "Севілья" (Севилья):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь "Севілья", тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 16.08.2020 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Хосе Луис Мендилибар розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Севілья" можна подивитися 13.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - "Севілья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Евертон - 08.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли

Предыдущий матч команди "Севілья" був зіграний проти Сельта - 07.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - "Севілья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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