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Феєноорд - Рома онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 13 квітня 2023, 19:47 - Де Куип . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Феєноорд
Роттердам
1 - 0
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73'
Рома
Рим
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Хід матчу
18' Wieffer, Mats 26' Пауло Дібала Вийшов: El Shaarawy, Stephan 35' Szymanski, Sebastian
46' Лоренцо Пеллегріні Вийшов: Wijnaldum, Georginio 53' Wieffer, Mats 58' Abraham, Tammy Вийшов: Андреа Белотті
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Феєноорд
33%
Нічия
32%
Рома
35%
Цікаві факти
  • AS Roma haven't won any of their last 6 away matches.
  • Feyenoord Rotterdam have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Feyenoord Rotterdam have scored at least one goal for 27 consecutive matches.
  • Feyenoord Rotterdam wins 1st half in 36% of their matches, AS Roma in 35% of their matches.
  • Feyenoord Rotterdam wins 36% of halftimes, AS Roma wins 35%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 1 goals.
  • When Feyenoord Rotterdam leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Feyenoord Rotterdam is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In UEFA Europa League, AS Roma has better performance than Feyenoord Rotterdam.
  • Feyenoord Rotterdam's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 3 games against Feyenoord Rotterdam (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Feyenoord Rotterdam won 0, AS Roma won 2, 1 draws.
  • Feyenoord Rotterdam scores 0.67 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.33 goals against Feyenoord Rotterdam (on average).
  • Average number of goals in meetings between Feyenoord Rotterdam and AS Roma is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Feyenoord Rotterdam and AS Roma is 1.
  • Feyenoord Rotterdam scores 2.41 goals when playing at home and AS Roma scores 1.18 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Феєноорд
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Рома
Ліга конференцій 2021/2022
25.05.2022 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Феєноорд
Ліга Європи УЄФА 2014/2015
26.02.2015 - 22:05 Феєноорд 1 - 2 Завершено Рома
Ліга Європи УЄФА 2014/2015
19.02.2015 - 20:00 Рома 1 - 1 Завершено Феєноорд
Останні матчі - Феєноорд
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
09.04.2023 - 21:00 Феєноорд 5 - 1 Завершено Валвейк В
Кубок Нідерландів 2022/2023
05.04.2023 - 21:00 Феєноорд 1 - 2 Завершено Аякс П
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
02.04.2023 - 15:30 Спарта 1 - 3 Завершено Феєноорд В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
19.03.2023 - 15:30 Феєноорд 2 - 3 Завершено Аякс П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Феєноорд 7 - 1 Завершено Шахтар В
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Торіно 0 - 1 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.04.2023 - 19:00 Рома 3 - 0 Завершено Сампдорія В
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 19:00 Лаціо 1 - 0 Завершено Рома П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 0 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
12.03.2023 - 19:00 Рома 3 - 4 Завершено Сассуоло П
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Головні події
58'
Abraham, Tammy
Вийшов: Андреа Белотті
ГООЛ! Wieffer, Mats
53'
46'
Лоренцо Пеллегріні
Вийшов: Wijnaldum, Georginio
Szymanski, Sebastian
35'
26'
Пауло Дібала
Вийшов: El Shaarawy, Stephan
Wieffer, Mats
18'
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Феєноорд
33%
Нічия
32%
Рома
35%
Склади команд
1
Bijlow, Justin
5
Hartman, Quilindschy
33
Hancko, David
23
Trauner, Gernot
4
Geertruida, Lutsharel
17
Szymanski, Sebastian
20
Wieffer, Mats
10
Kokcu, Orkun
26
Idrissi, Oussama
29
Gimenez, Santiago
7
Jahanbakhsh, Alireza
1
Руй Патрісіу
59
Нікола Залевський
23
Mancini, Gianluca
6
Smalling, Chris
14
Рожер Ібаньєс
21
Пауло Дібала
16
Cristante, Bryan
7
Лоренцо Пеллегріні
8
Неманья Матіч
37
Леонардо Спінаццола
9
Abraham, Tammy
Стартовий склад
  • 26
    Idrissi, Oussama
    Форвард
  • 29
    Gimenez, Santiago
    Форвард
  • 7
    Jahanbakhsh, Alireza
  • 17
    Szymanski, Sebastian
    Півзахисник
    35
  • 20
    Wieffer, Mats
    Півзахисник
    53 18
  • 10
    Kokcu, Orkun
    Півзахисник
  • 5
    Hartman, Quilindschy
    Захисник
  • 33
    Hancko, David
    Захисник
  • 23
    Trauner, Gernot
  • 4
    Geertruida, Lutsharel
    Захисник
  • 1
    Bijlow, Justin
  • 9
    Abraham, Tammy
    Форвард
    58
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
    26
  • 16
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
    46
  • 8
    Неманья Матіч
    Півзахисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 6
    Smalling, Chris
    Захисник
  • 14
    Рожер Ібаньєс
    Захисник
  • 1
    Руй Патрісіу
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Жозе Моуриньо
Статистика матчу
4
Блоковано ударів
2
5
Кутові
2
1
Удари в отвір
1
3
Штрафні
8
1
Сейви
8
Фоли
2
2
ЖК
3
Удари повз
1
Офсайди
1
64%
Володіння м'ячем
36%
LIVE
Трансляція матчу Феєноорд - Рома
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
69'
Кекчю наважився на удар зі штрафного, але м'яч пролетів вище воріт.
66'
Гості у ці хвилини максимально активізувалися. Варто бути уважними захисникам нідерландської команди.
64'
Заміна
Замість Ідріссі виходить Пайшао.
62'
Небезпечний момент
Ось і момент у "Роми". Після удару Ібаньєса м'яч влучив у поперечину. Пощастило господарям.
60'
Дуже непросто перейти на чужу половину поля футболістам "Роми". Пресинг підопічних Слота приносить свої плоди.
58'
Заміна
Белотті виходить замість травмованого Абрахама.
57'
З огляду на перебіг подій на полі господарі заслужено вийшли вперед. Розмова з тренером пішла на користь футболістам "Феєнорда".
54'
Гоооол!!!
Віффер реабілітувався! Захисник наважився на удар з-за меж штрафної і влучив в один дотик в дальній кут.
51'
Гості у ці хвилини не можуть вийти із захисту в атаку. Традиційний пресинг підопічних Слота працює.
48'
Дуже активний початок другого тайму від господарів. Захисникам "Роми" зараз дуже непросто.
46'
Заміна
Заміна у "Роми". Вейналдум виходить замість Пеллегріні.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Активніше до перерви грали господарі, але роботи у голкіпера не було. А ось найкращий момент створили саме гості... Проте, Пеллегріні не зміг реалізувати одинадцятиметровий. Жвавий футбол був у першому таймі.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:0!
Інфо
Арбітр компенсував дві хвилини.
43'
Незабитий пенальті
Пеллегріні не реалізував одинадцятиметровий. Хавбек "Роми" влучив у стійку.
42'
Небезпечний момент
Пенальті для гостей. Після подачі з кутового зіграв рукою Віффер.
39'
Варто також відзначити гру захисників "Феєнорда", які не дають вільних зон для нападника суперників Абрахама.
36'
Жовта картка
Попередження для Шиманскі.
35'
Багато пауз у нашому матчі, які дещо впливають на темп протистояння після середини тайму.
33'
Небезпечний момент
Хороша атака господарів. Гертрейда увірвався у штрафну, але пробив дещо вище воріт.
31'
Шиманський відірвався від захисника, але пробив повз ворота. Тривожний момент для гостей.
28'
Небезпечний момент
Пеллегріні подавав з правого флангу, але Ель-Шаараві не зміг дотягнутися до м'яча. У ці хвилини активніше грають гості.
26'
Заміна
Замість Дібали виходить Ель-Шаараві.
25'
Зараз буде вимушена заміна у гостей. Дібала через травму не зможе продовжити гру.
23'
Гольових моментів у нашому матчі поки що не було, але команди грають жваво. Цікавий футбол.
20'
Дібала з вигідної позиції пробив вище воріт. Перспективний стандарт завершився нічим.
18'
Жовта картка
Проти Дібали грубо зіграв Віффер. Перше попередження у матчі.
16'
Варто також відзначити активний пресинг італійської команди, який не дає супернику спокійно виходити в атаку.
14'
В позиційних атаках поки що мало шансів у господарів. Підопічні Моуріньо організовано обороняються.
11'
Ідріссі проривався правим флангом, але арбітр зафіксував порушення правил. Перспективна атака завершилася нічим.
9'
Після подачі зі стандарту Крістанте пробив прямо в руки голкіперу. Перший удар у площину воріт.
7'
Ібаньєс тактичним фолом зривав атаку, але попередження все ж не отримав. Пощастило захиснику італійського клуба.
5'
Традиційно дуже активно розпочинають зустріч футболісти "Феєнорда", але "Рома" це не та команда, яку можна злякати.
2'
Господарі на перших хвилинах намагаються намацати слабі сторони в захисті суперника, але поки що без ударів.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Рома" (запасні): Боєр, Свілар, Белотті, Льоренте, Челік, Камара, Кумбула, Вейналдум, Бове, Вольпато, Тахіровіч, Ель-Шаараві
Інфо
"Рома" (стартовий склад): Патрісіу - Залевські, Манчіні, Смолінг, Ібаньєс - Спінаццола, Крістанте, Пеллегріні, Матіч, Дібала - Абрахам
Інфо
"Феєнорд" (запасні): Марсіано, Велленройтер, Педерсен, Расмусен, Перейра, Ділросун, Пайшао, Лопес, Таабуні, Касанвирджа, Бульяуде, Міламбо
Інфо
"Феєнорд" (стартовий склад): Бейлов - Гертрейда, Траунер, Ганцко, Хартман - Кекчю, Віффер, Шиманські - Джаханбахш, Хіменес, Ідріссі
Інфо
У 2015 році "Рома" вже проходила нідерландців у плей-оф (1:1 вдома, 2:1 у Роттердамі). А у травні 2022-го італійці перемогли у фіналі Ліги конференцій.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи між "Феєнордом" та "Ромою". Гра розпочнеться в 19:45.
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Мілан Мілан 1 Наполі Наполі 0 Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 2 Челсі Челсі 0 Завершено 14:02 - Вчора ФК Львів ФК Львів 1 Шахтар Шахтар 2 Завершено 22:00 - 11.04.2023 Манчестер Сіті Манчестер Сіті 3 Баварія Баварія 0 Завершено 22:00 - 11.04.2023 Бенфіка Бенфіка 0 Інтер Інтер 2

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Анонс матчу Феєноорд - Рома 13.04.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Феєноорд (Роттердам) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Де Куип.

Дата проведення матчу: 13.04.2023
Час початку матчу: 19:47

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Феєноорд (Роттердам) та командою Рома (Рим):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Феєноорд залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Феєноорд у попередньому футбольному матчі 25.05.2022 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Феєноорд - Рома можна подивитися 13.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Феєноорд - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Феєноорд (Роттердам)
Рік заснування Феєноорд (Роттердам): 1908
Країна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст

Прошедший поединок команди Феєноорд був зіграний проти Валвейк - 09.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Феєноорд .

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команди Рома був зіграний проти Торіно - 08.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу Феєноорд - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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