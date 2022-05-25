Феєноорд - Рома онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Феєноорд (Роттердам) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Де Куип.
Дата проведення матчу: 13.04.2023
Час початку матчу: 19:47
Історія протистоянь между командами Феєноорд (Роттердам) та командою Рома (Рим):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Рома, тоді як команда Феєноорд залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Феєноорд у попередньому футбольному матчі 25.05.2022 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Жозе Моуриньо розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Феєноорд (Роттердам)
Рік заснування Феєноорд (Роттердам): 1908
Країна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст
Прошедший поединок команди Феєноорд був зіграний проти Валвейк - 09.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Феєноорд .
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо
Прошедший матч команди Рома був зіграний проти Торіно - 08.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.
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