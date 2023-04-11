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Інтер - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 19 квітня 2023, 22:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
До початку
00 : 00 : 00
Бенфіка
Лиссабон
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Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
34%
Нічия
31%
Бенфіка
34%
Цікаві факти
  • Benfica Lisbon have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Benfica Lisbon haven't won any of their last 3 games against Inter Milano.
  • The result of the first leg: Benfica Lisbon - Inter Milano 0-2.
  • Inter Milano wins 1st half in 40% of their matches, Benfica Lisbon in 50% of their matches.
  • Inter Milano wins 40% of halftimes, Benfica Lisbon wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 2 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Benfica Lisbon leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Benfica Lisbon has better performance than Inter Milano.
  • Benfica Lisbon's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • Inter Milano have lost just 0 of their last 4 games against Benfica Lisbon (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Inter Milano won 3, Benfica Lisbon won 0, 1 draws.
  • Inter Milano scores 1.5 goals in a match against Benfica Lisbon and Benfica Lisbon scores 0.75 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and Benfica Lisbon is 2.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and Benfica Lisbon is 0.5.
  • Inter Milano scores 2.1 goals when playing at home and Benfica Lisbon scores 1.9 goals when playing away (on average).
  • Benfica Lisbon have lost 3 matches in a row.
  • Benfica Lisbon has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Inter Milano have a losing streak of 3 matches at home.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Інтер
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 2 Завершено Інтер
Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.04.2023 - 21:45 Інтер 0 - 1 Завершено Монца П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
07.04.2023 - 18:00 Салернітана 1 - 1 Завершено Інтер Н
Кубок Італії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.04.2023 - 19:00 Інтер 0 - 1 Завершено Фіорентина П
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Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2022/2023
15.04.2023 - 20:00 Chaves 1 - 0 Завершено Бенфіка П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Бенфіка 0 - 2 Завершено Інтер П
Чемпіонат Португалії 2022/2023
07.04.2023 - 20:00 Бенфіка 1 - 2 Завершено Порту П
Чемпіонат Португалії 2022/2023
02.04.2023 - 20:00 Rio Ave 0 - 1 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
18.03.2023 - 20:00 Бенфіка 5 - 1 Завершено Віторія В
Показати більше
Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
34%
Нічия
31%
Бенфіка
34%
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - Бенфіка
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Головний арбітр: Карлос дель Серро Гранде (Іспанія)
Інфо
У першому матчі Бенфіка зазнала домашньої поразки від Інтера з рахунком 0:2. Голи забивали Барелла та Лукаку.
Запасні гостей: Гомеш, Соареш, Гуедеш, Муса, Морату, Невес, Нерес, Веріссіму, Рістич, Шельдеруп, Тенгстедт, Ндур.
Бенфіка: Влаходімос - Жілберту, Антоніо Сілва, Отаменді, Грімальдо - Флорентіну, Шикінью - Рафа Сілва, Жоау Маріу, Аурснес - Рамуш.
Запасні господарів: Ханданович, Кордаз, Асллані, Белланова, Карбоні, Госенс, Д'Амброзіо, Гальярдіні, де Врей, Чалханоглу, Корреа, Лукаку.
Інтер: Онана - Дарміан, Ачербі, Бастоні - Дюмфріс, Барелла, Брозович, Мхітарян, Дімарко - Лаутаро, Джеко.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів, у якому Інтер зіграє проти Бенфіки.
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Анонс матчу "Інтер" - Бенфіка 19.04.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 19.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Інтер" (Милан) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 11.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Бенфіка можна подивитися 19.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Предыдущий матч команди "Інтер" був зіграний проти Монца - 15.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монца.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий матч команди Бенфіка був зіграний проти - 15.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди .

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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