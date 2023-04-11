Інтер - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Інтер" - Бенфіка 19.04.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 19.04.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Інтер" (Милан) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда Бенфіка залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 11.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Бенфіка можна подивитися 19.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Предыдущий матч команди "Інтер" був зіграний проти Монца - 15.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Монца.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Предыдущий матч команди Бенфіка був зіграний проти - 15.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди .

Слідкуйте за результатами матчу "Інтер" - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.