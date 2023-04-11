Баварія - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - "Манчестер Сіті" 19.04.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 19.04.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 11.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий матч команди "Баварія" був зіграний проти Хоффенхайм - 15.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 15.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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