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Баварія - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 19 квітня 2023, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
43%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Manchester City is 2-3. 3 matches have ended with this result.
  • Bayern Munich have previously won 7 of 11 matches against Manchester City.
  • During the last 5 meetings with Bayern Munich playing at home, Bayern Munich have won 4 times, there have been 0 draws while Manchester City have won 1 times. The goal difference is 8-4 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 11 meetings, Bayern Munich have won 5 times, there have been 0 draws while Manchester City have won 6 times. The goal difference is 17-15 in favour of Manchester City.
  • Manchester City have a winning streak of 10 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 14 games.
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Manchester City have lost none of their last 7 away matches.
  • Bayern Munich haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • The result of the first leg: Manchester City - Bayern Munich 3-0.
  • Manchester City have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 69% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • Bayern Munich wins 69% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than Manchester City.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Bayern Munich (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • Bayern Munich scores 1 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Manchester City is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Manchester City is 1.6.
  • Bayern Munich scores 2.83 goals when playing at home and Manchester City scores 1.89 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Баварія
2
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
25.11.2014 - 21:45 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
17.09.2014 - 21:45 Баварія 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2013/2014
10.12.2013 - 21:45 Баварія 2 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
15.04.2023 - 16:30 Баварія 1 - 1 Завершено Хоффенхайм Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Баварія П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
08.04.2023 - 16:30 Фрайбург 0 - 1 Завершено Баварія В
Кубок Німеччини 2022/2023
04.04.2023 - 21:45 Баварія 1 - 2 Завершено Фрайбург П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Баварія 4 - 2 Завершено Боруссія В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 19:30 Манчестер Сіті 3 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
11.04.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Баварія В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Саутгемптон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ліверпуль В
Кубок Англії 2022/2023
18.03.2023 - 19:45 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Бернлі В
Показати більше
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
43%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
25%
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - "Манчестер Сіті"
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play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Рефері — Клеман Тюрпен (Франція).
Запасні: Ульрайх (в), Ібрагімович, Блінд, Гнабрі, Гравенберх, Девіс, Мазраві, Мане, Мюллер, Сарр, Станішич, Тел.
Інфо
Стартовий склад Баварії (4-2–3-1): Зоммер — Канселу, де Лігт, Упамекано, Павар — Горецка, Кімміх (к) — Коман, Мусіала, Сане — Чупо-Мотінг. Головний тренер — Томас Тухель.
Запасні: Карсон (в), Ортега (в), Альварес, Вокер, Гомес, Льюїс, Ляпорт, Марез, Палмер, Перроне, Філліпс, Фоден.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (3-2-4-1): Едерсон — Аке, Діаш, Аканджі — Родрі, Стоунс — Гріліш, Гюндоган (к), де Брюйне, Сілва — Голанд. Головний тренер — Пеп Гвардіола.
Переможець цієї пари зіграє у фіналі з мадридським Реалом.
Перший матч завершився перемогою Манчестер Сіті з рахунком 3:0. Голами відзначилися Родрі, Сілва та Голанд.
Мюнхенці спробують зробити неможливе. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Баварія – Манчестер Сіті.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Баварія" - "Манчестер Сіті" 19.04.2023, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 19.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Баварія" (Мюнхен) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 11.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 19.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команди "Баварія" був зіграний проти Хоффенхайм - 15.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 15.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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