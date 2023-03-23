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Італія - Англія онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 23 березня 2023, 21:45 - Stadio Diego Armando Maradona . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Срдян Йованович
Рейтинг матчу:
Італія
0 - 0
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11'
Англія
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Хід матчу
Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Італія
31%
Нічия
30%
Англія
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Italy and England is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, Italy have won 4 times, there have been 5 draws while England have won 1 times. The goal difference is 10-7 in favour of Italy.
  • When playing at home, Italy have not lost to England in their last 3 encounters.
  • Italy wins 1st half in 36% of their matches, England in 23% of their matches.
  • Italy wins 36% of halftimes, England wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Italy.
  • On their last meeting Italy won by 1 goals.
  • When Italy leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When England leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Italy is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When England is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • England's performance of the last 5 matches is better than Italy's.
  • Italy have lost just 0 of their last 5 games against England (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Italy won 2, England won 0, 3 draws.
  • Italy scores 0.8 goals in a match against England and England scores 0.6 goals against Italy (on average).
  • Average number of goals in meetings between Italy and England is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Italy and England is 0.6.
  • Both teams lost their last match.
  • Italy scores 0.8 goals when playing at home and England scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Італія
4
Перемог
7
Ігор
0
Перемог
Англія
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Італія 1 - 0 Завершено Англія
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 0 Завершено Італія
Евро 2024 2021
11.07.2021 - 22:00 Італія 4 - 3 Завершено Англія
Контрольные матчи сборной 2017/2018
27.03.2018 - 22:00 Англія 1 - 1 Завершено Італія
Останні матчі - Італія
Міжнародні товариські матчі 2022
20.11.2022 - 21:45 Австрія 2 - 0 Завершено Італія П
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 21:45 Албанія 1 - 3 Завершено Італія В
Лига Наций 2022-2024
26.09.2022 - 21:45 Угорщина 0 - 2 Завершено Італія В
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Італія 1 - 0 Завершено Англія В
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Німеччина 5 - 2 Завершено Італія П
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Останні матчі - Англія
Чемпіонат світу 2022
10.12.2022 - 21:00 Англія 1 - 2 Завершено Франція П
Чемпіонат світу 2022
04.12.2022 - 21:00 Англія 3 - 0 Завершено Сенегал В
Чемпіонат світу 2022
29.11.2022 - 21:00 Уельс 0 - 3 Завершено Англія В
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 21:00 Англія 0 - 0 Завершено США Н
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 15:00 Англія 6 - 2 Завершено Іран В
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Новини команд
Хто переможе?
61 Користувачів зробило свій вибір
Італія
31%
Нічия
30%
Англія
39%
Склади команд
99
Джанлуїджі Доннарумма
37
Леонардо Спінаццола
15
Франческо Ачербі
3
Toloi, Rafael
22
Di Lorenzo, Giovanni
6
Марко Верратті
20
Жоржиньйо
23
Ніколо Барелла
10
Лоренцо Пеллегріні
32
Retegui, Mateo
11
Berardi, Domenico
1
Джордан Пікфорд
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
6
Харрі Магуайр
23
Shaw, Luke
8
Phillips, Kalvin
41
Rice, Declan
22
Bellingham, Jude
7
Saka, Bukayo
10
Kane, Harry
11
Grealish, Jack
Стартовий склад
  • 10
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 32
    Retegui, Mateo
    Форвард
  • 11
    Berardi, Domenico
    Форвард
  • 6
    Марко Верратті
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 3
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 10
    Kane, Harry
  • 11
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 8
    Phillips, Kalvin
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Манчини
  • Гарет Саутгейт
Статистика матчу
1
Удари повз
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Італія - Англія
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
9'
Фол від Толоя на правому фланзі захисту проти Беллінгема.
8'
Небезпечний момент
Сака з боротьби на правому фланзі штрафного низом спрямував м'яч до рук Доннарумми.
7'
Англійці поступово переводять м'яч подалі від воріт.
5'
Кутовий заробив Берарді прострілом із лівого флангу штрафного.
4'
Небезпечний момент
Берарді зі штрафного подав до центру чужих володінь на Ді Лоренцо, який пробив зльоту, але не влучив у ближній кут.
3'
Беллінгем відмахнувся від Барелли на лівому фланзі захисту.
2'
Господарі прогнозовано на чужій половині поля.
1'
Пас до межі штрафного на Ретегі завершився втратою від форварда.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Рамсдейл, Форстер, Тріпп’єр, Гендерсон, Даєр, Чілвелл, Джеймс, Гєї, Галлагер, Фоден, Меддісон, Тоуні.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Магвайр, Шоу — Філліпс, Райс, Беллінгем — Сака, Кейн, Гріліш.
Запасні: Фальконе, Мерет, Дарміан, Ньонто, Скамакка, Пессіна, Емерсон, Скальвіні, Крістанте, Політано, Тоналі, Романьолі.
Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Толой, Ачербі, Спінаццола — Барелла, Жоржиньо, Верратті — Берарді, Ретегі, Пеллегріні.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Срджан Йованович (Белград, Сербія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C. На полі стадіону Дієго Армандо Марадона (Неаполь, Італія) зіграють Італія та Англія.
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Останні матчі
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Анонс матчу Італія - Англія 23.03.2023, Евро 2024

Поединок між командою Італія та командою Англія проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 23.03.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Італія та командою Англія:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Італія, тоді як команда Англія залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Англія у попередньому футбольному матчі 23.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Манчини и Гарет Саутгейт розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Італія - Англія можна подивитися 23.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Італія - Англія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Прошедший поединок команди Італія був зіграний проти Австрія - 20.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Австрія.

Команда гостей

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Предыдущий матч команди Англія був зіграний проти Франція - 10.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.

Слідкуйте за результатами матчу Італія - Англія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Евро 2024 та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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