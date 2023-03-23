Італія - Англія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Італія - Англія 23.03.2023, Евро 2024

Поединок між командою Італія та командою Англія проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 23.03.2023

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Італія та командою Англія:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Італія, тоді як команда Англія залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Англія у попередньому футбольному матчі 23.09.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Манчини и Гарет Саутгейт розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Італія

Країна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Прошедший поединок команди Італія був зіграний проти Австрія - 20.11.2022, у рамках турнира Міжнародні товариські матчі 2022 та закінчився перемогою команди Австрія.

Команда гостей

Назва: Англія

Країна: Англия

Тренер: Гарет Саутгейт



Предыдущий матч команди Англія був зіграний проти Франція - 10.12.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Франція.

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