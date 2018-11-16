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Франція - Нідерланди онлайн трансляція матчу

Евро 2024 - 24 березня 2023, 21:45 - Стад-де-Франс . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Маурицио Мариани
Рейтинг матчу:
Франція
3 - 0
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63'
Нідерланди
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Хід матчу
2' Антуан Грiзманн 8' Upamecano, Dayot 21' Кіліан Мбаппе 33' Taylor, Kenneth Вийшов: Weghorst, Wout 45' Адріен Рабіо
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Франція
41%
Нічия
32%
Нідерланди
27%
Цікаві факти
  • During the last 10 meetings, France have won 5 times, there have been 2 draws while Netherlands have won 3 times. The goal difference is 15-12 in favour of France.
  • Netherlands have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Netherlands have lost none of their last 7 away matches.
  • When playing at home, France have not lost to Netherlands in their last 3 encounters.
  • Netherlands have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • France wins 1st half in 33% of their matches, Netherlands in 53% of their matches.
  • France wins 33% of halftimes, Netherlands wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Netherlands.
  • On their last meeting Netherlands won by 2 goals.
  • When France leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Netherlands leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When France is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • In European Championship Qualification, Netherlands has better performance than France.
  • Netherlands's performance of the last 5 matches is better than France's.
  • France have lost just 1 of their last 5 games against Netherlands (in all competitions).
  • In the last 5 meetings France won 4, Netherlands won 1, 0 draws.
  • France scores 2 goals in a match against Netherlands and Netherlands scores 1 goals against France (on average).
  • Average number of goals in meetings between France and Netherlands is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between France and Netherlands is 1.2.
  • Both teams lost their last match.
  • France scores 2.33 goals when playing at home and Netherlands scores 2.5 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Франція
4
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Нідерланди
Лига Наций 2018/2019
16.11.2018 - 21:45 Нідерланди 2 - 0 Завершено Франція
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
31.08.2017 - 21:45 Франція 4 - 0 Завершено Нідерланди
Чемпионат мира FIFA 2016/2017
10.10.2016 - 21:45 Нідерланди 0 - 1 Завершено Франція
Контрольные матчи сборной 2015/2016
25.03.2016 - 21:45 Нідерланди 2 - 3 Завершено Франція
Останні матчі - Франція
Чемпіонат світу 2022
18.12.2022 - 17:00 Аргентина 4 - 3 Завершено Франція П
Чемпіонат світу 2022
14.12.2022 - 21:00 Франція 2 - 0 Завершено Марокко В
Чемпіонат світу 2022
10.12.2022 - 21:00 Англія 1 - 2 Завершено Франція В
Чемпіонат світу 2022
04.12.2022 - 17:00 Франція 3 - 1 Завершено Польща В
Чемпіонат світу 2022
30.11.2022 - 17:00 Туніс 1 - 0 Завершено Франція П
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Останні матчі - Нідерланди
Чемпіонат світу 2022
09.12.2022 - 21:00 Нідерланди 2 - 3 Завершено Аргентина П
Чемпіонат світу 2022
03.12.2022 - 17:00 Нідерланди 3 - 1 Завершено США В
Чемпіонат світу 2022
29.11.2022 - 17:00 Нідерланди 2 - 0 Завершено Катар В
Чемпіонат світу 2022
25.11.2022 - 18:00 Нідерланди 1 - 1 Завершено Еквадор Н
Чемпіонат світу 2022
21.11.2022 - 18:00 Сенегал 0 - 2 Завершено Нідерланди В
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Новини команд
Головні події
Адріен Рабіо
45'
33'
Taylor, Kenneth
Вийшов: Weghorst, Wout
ГООЛ! Кіліан Мбаппе
21'
ГООЛ! Upamecano, Dayot
8'
ГООЛ! Антуан Грiзманн
2'
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Франція
41%
Нічия
32%
Нідерланди
27%
Склади команд
16
Maignan, Mike
22
Hernandez, Theo
4
Upamecano, Dayot
13
Ібраїма Конате
23
Kounde, Jules
25
Адріен Рабіо
8
Антуан Грiзманн
18
Tchouameni, Aurelien
10
Кіліан Мбаппе
12
Kolo Muani, Randal
20
Кінгслі Коман
22
Cillessen, Jasper
2
Timber, Jurrien
4
Geertruida, Lutsharel
4
Вірджил ван Дейк
6
Натан Аке
15
De Roon, Marten
25
Wijnaldum, Georginio
22
Taylor, Kenneth
23
Berghuis, Steven
10
Мемфіс Депай
12
Simons, Xavi
Стартовий склад
  • 10
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
    21
  • 12
    Kolo Muani, Randal
    Форвард
  • 20
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
    45
  • 8
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
    2
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 22
    Hernandez, Theo
  • 4
    Upamecano, Dayot
    Захисник
    8
  • 13
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 23
    Berghuis, Steven
    Форвард
  • 10
    Мемфіс Депай
    Форвард
  • 12
    Simons, Xavi
    Півзахисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 25
    Wijnaldum, Georginio
    Півзахисник
  • 22
    Taylor, Kenneth
    Півзахисник
    33
  • 2
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 4
    Geertruida, Lutsharel
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 22
    Cillessen, Jasper
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дидье Дешам
  • Рональд Куман
Статистика матчу
44%
Володіння м'ячем
56%
5
Удари в отвір
2
2
Удари повз
2
9
Штрафні
5
2
Кутові
2
2
Сейви
2
5
Фоли
9
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Франція - Нідерланди
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
57'
55'
Початок другого тайму дуже спокійний, особливо якщо порівнювати зі стартом першого.
52'
Не вийшов удар у Мбаппе, м'яч прийшов у руки Сіллесену.
47'
Мбаппе хотів на мінімальному просторі накрутити трьох, це вже занадто. Втратив м'яч капітан збірної Франції.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Рахунок говорить сам за себе. Мабуть, гол престижу — максимум, на що сьогодні можуть розраховувати «помаранчеві».
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано одну хвилину.
45'
Жовта картка
Рабіо необережно зіграв, високо піднявши ногу та вдаривши де Рона по голові.
40'
Господарі взяли м'яч під свій контроль і трохи запокоїли гру.
37'
Коло Муані та Тімбер боролися у карному. Усе в рамках правил, ніякого пенальті не буде.
36'
Небезпечний момент
Сіллессен витягнув м'яч з-під самої стійки після удару головою у виконанні Конате.
33'
Заміна
Тейлор не зможе продовжити зустріч через пошкодження. Вегхорст вийде на поле.
32'
Небезпечний момент
Зобов'язаний був замикати простріл Сімонса Депай, однак спрямував м'яч повз ворота.
30'
Кунде м'яко прострілив і першим на м'ячі опинився Мбаппе. Пробити вийшло, але вкрай неточно.
27'
Небезпечний момент
Ернандес без будь-якого супротиву пробіг через увесь фланг і навісив, ледь не влучивши у ворота. Сіллессен в останній момент змахнув м'яч на кутовий.
25'
І знову та ж картина. Нідерланди намагаються вести гру, але в них нічого не виходить.
21'
Гоооол!!!
А ось і розгром! Мбаппе вивалився на Сіллессена та переграв його ніби на тренуванні. Коло Муані шедеврально пропустив м'яч, всі подумали, що буде зафіксовано офсайд.
20'
Меньян легко забрав м'яч після удару Вейналдума по центру воріт.
18'
Небезпечний момент
Тейлор знайшов на лінії воротарського Вейналдума, але той навіть не влучив по м'ячу. А позиція була відмінна…
17'
Небезпечний момент
Коло Муані знищив опонента на фланзі й точно прострілив точно на Комана. Якби не ідеальний підкат Аке, м'яч утретє опинився би у воротах гостей.
15'
Депай отримав м'яч у карному, але часу на удар йому не дали.
13'
Перепасовуються на своїй половині поля нідерландці, так само як перед першим пропущеним.
10'
Бергейс міг вискакувати віч-на-віч, але Ернандес був набагато різкішим і перекрив вільну зону.
8'
Гоооол!!!
Подвоюють перевагу французи! Грізманн подав зі штрафного, Сіллессен жахливо зіграв на виході і подарував Упамекано можливість занести м'яч у порожні ворота. Оце так початок!
4'
Скромна спроба дальнього удару від Сімонса, Меньяну навіть не довелося вступати у гру.
2'
Гоооол!!!
Довго чекати не довелося! Франція відкрила рахунок. Грізманн відібрав м'яч у центрі поля й одразу ж зробив ривок до карного. Пас від Мбаппе, удар у дотик і Сіллессен виймає шкіряного з сітки.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі — Мауріціо Маріані (Італія).
Запасні: Ареоля (в), Самба (в), Верету, Діабі, Дісасі, Жиру, Камавінга, Павар, Тодібо, Кефрен Тюрам, Маркус Тюрам, Фофана.
Інфо
Стартовий склад Франції (4-3-3): Меньян — Ернандес, Упамекано, Конате, Кунде — Рабіо, Грізманн, Чуамені — Мбаппе (к), Коло Муані, Коман. Головний тренер — Дідьє Дешам.
Запасні: Схерпен (в), Флеккен (в), Блінд, Броббі, Вегхорст, Віффер, Гравенберх, де Врей, Классен, Маласія, Мален.
Інфо
Стартовий склад Нідерландів: Сіллессен — Аке, ван Дейк (к), Гертрейда, Тімбер — Тейлор, Вейналдум, де Рон — Сімонс, Депай, Бергейс. Головний тренер — Рональд Куман.
Також у групі В опинилися збірні Греції, Ірландії і Гібралтару.
Зустріч фаворитів уже в першому раунді. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро 2024 Франція – Нідерланди.
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Анонс матчу Франція - Нідерланди 24.03.2023, Евро 2024

Противостояние між командою Франція та командою Нідерланди проходитиме в рамках турнира по футболу: Евро 2024 2024 , матч состоится на стадіоні Стад-де-Франс.

Дата проведення матчу: 24.03.2023
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Франція та командою Нідерланди:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Нідерланди, тоді як команда Франція залишилася з поразкою . Зіткнення Нідерланди та Франція у попередньому футбольному матчі 16.11.2018 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дидье Дешам и Рональд Куман розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Франція - Нідерланди можна подивитися 24.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Евро 2024. Текстову трансляцію матчу Франція - Нідерланди, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Прошедший поединок команди Франція був зіграний проти Аргентина - 18.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Команда гостей

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Прошедший матч команди Нідерланди був зіграний проти Аргентина - 09.12.2022, у рамках турнира Чемпіонат світу 2022 та закінчився перемогою команди Аргентина.

Слідкуйте за результатами матчу Франція - Нідерланди онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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