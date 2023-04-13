  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Севілья - Манчестер Юнайтед Дивитися онлайн
У тренді

Севілья - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 20 квітня 2023, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матчу:
Севілья
Севилья
1 - 0
Оновити
22'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
8' En-Nesyri, Youssef
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
32%
Нічия
30%
Манчестер Юнайтед
38%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Sevilla FC have won 3 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 1 times.
  • The result of the first leg: Manchester United - Sevilla FC 2-2.
  • Sevilla FC wins 1st half in 31% of their matches, Manchester United in 42% of their matches.
  • Sevilla FC wins 31% of halftimes, Manchester United wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Sevilla FC.
  • On their last meeting Sevilla FC won by 1 goals.
  • When Sevilla FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Manchester United has better performance than Sevilla FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • Sevilla FC have lost just 0 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sevilla FC won 3, Manchester United won 0, 2 draws.
  • Sevilla FC scores 1.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1 goals against Sevilla FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sevilla FC and Manchester United is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sevilla FC and Manchester United is 1.2.
  • Sevilla FC scores 1.69 goals when playing at home and Manchester United scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
  • Sevilla FC haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Севілья
2
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Севілья
Ліга Європи УЄФА 2021
16.08.2020 - 22:00 Севілья 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
13.03.2018 - 21:45 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Севілья
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
21.02.2018 - 21:45 Севілья 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.04.2023 - 22:00 Валенсія 0 - 2 Завершено Севілья В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.04.2023 - 22:00 Сельта 2 - 2 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Кадіс 0 - 2 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.03.2023 - 19:30 Хетафе 2 - 0 Завершено Севілья П
Показати більше
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2022/2023
02.04.2023 - 18:30 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Показати більше
Новини команд
Головні події
ГООЛ! En-Nesyri, Youssef
8'
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
32%
Нічия
30%
Манчестер Юнайтед
38%
Склади команд
13
Bono
19
Acuna, Marcos
23
Marcao
44
Bade, Loic
16
Хесус Навас
20
Фернандо
8
Неманья Гудель
17
Ерік Ламела
10
Iван Ракiтiч
55
Ocampos, Lucas
19
En-Nesyri, Youssef
1
De Gea, David
29
Wan-Bissaka, Aaron
6
Харрі Магуайр
3
Віктор Нільссон-Лінделеф
20
Dalot, Diogo
14
Крістіан Еріксен
18
Карлос Каземiро
15
Sabitzer, Marcel
21
Santos, Antony
9
Антоні Марсьяль
25
Sancho, Jadon
Стартовий склад
  • 19
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
    8
  • 17
    Ерік Ламела
    Форвард
  • 10
    Iван Ракiтiч
    Півзахисник
  • 55
    Ocampos, Lucas
    Півзахисник
  • 20
    Фернандо
    Півзахисник
  • 8
    Неманья Гудель
    Півзахисник
  • 19
    Acuna, Marcos
    Захисник
  • 23
    Marcao
  • 44
    Bade, Loic
    Захисник
  • 16
    Хесус Навас
    Півзахисник
  • 13
    Bono
    Воротар
  • 21
    Santos, Antony
    Форвард
  • 9
    Антоні Марсьяль
    Форвард
  • 25
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 15
    Sabitzer, Marcel
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 3
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 1
    De Gea, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосе Луис Мендилибар
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
1
Удари в отвір
2
Штрафні
4
Офсайди
1
4
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу "Севілья" - "Манчестер Юнайтед"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
18'
Небезпечний момент
Удар от ворот - ("Манчестер Юнайтед")
17'
Небезпечний момент
Удар от ворот - ("Севілья")
17'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - ("Манчестер Юнайтед")
16'
Штрафной удар - ("Манчестер Юнайтед")
14'
Штрафной удар - ("Севілья")
12'
Штрафной удар - ("Манчестер Юнайтед")
10'
Штрафной удар - ("Манчестер Юнайтед")
10'
Офсайд
Вне игры Антоні Марсьяль - ("Манчестер Юнайтед")
10'
Штрафной удар - ("Севілья")
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! - ("Севілья")
6'
Інфо
Возвращение после травмы - ("Манчестер Юнайтед")
5'
Інфо
Травма - ("Манчестер Юнайтед")
4'
Штрафной удар - ("Манчестер Юнайтед")
3'
Штрафной удар - ("Манчестер Юнайтед")
2'
Небезпечний момент
Удар от ворот - ("Севілья")
1'
Небезпечний момент
Удар от ворот - ("Манчестер Юнайтед")
13'
Санчо намагався пройти лівим флангом, але випустив м'яч за межі поля.
12'
Дальній удар Ракитича залетів у ворота де Хеа, але уже після свистка арбітра. Сфолив хорват у боротьбі з Антоні.
Свисток
Матч начался
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні АЗ АЗ 2 Андерлехт Андерлехт 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Фіорентина Фіорентина 1 Лех Лех 3 Завершено 17:00 - Сьогодні Анкарагюджю Анкарагюджю 3 Гиресунспор Гиресунспор 1 Завершено 05:00 - Сьогодні США США 1 Мексика Мексика 1 Завершено 05:00 - Сьогодні Барселона Барселона 2 Болівар Болівар 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 4500 грн На сайт
2 1500 грн На сайт
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "Севілья" - "Манчестер Юнайтед" 20.04.2023, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою "Севілья" (Севилья) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 20.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Севілья" (Севилья) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 13.04.2023 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Луис Мендилибар и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 20.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Хорхе Сампаоли

Прошедший матч команди "Севілья" був зіграний проти "Валенсія" - 16.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 16.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден