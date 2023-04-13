Севілья - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Севілья" - "Манчестер Юнайтед" 20.04.2023, Ліга Європи УЄФА

Матч між командою "Севілья" (Севилья) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 20.04.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Севілья" (Севилья) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 13.04.2023 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Луис Мендилибар и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)

Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905

Країна: Испания

Тренер: Хорхе Сампаоли



Прошедший матч команди "Севілья" був зіграний проти "Валенсія" - 16.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Прошедший поединок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 16.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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