Спортинг - Ювентус онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Спортинг" - Ювентус 20.04.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою "Спортинг" (Лиссабон) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эштадиу Жозе Алваладе.

Дата проведення матчу: 20.04.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Спортинг" (Лиссабон) та командою Ювентус (Турин):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Ювентус, тоді як команда "Спортинг" залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та "Спортинг" у попередньому футбольному матчі 13.04.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Спортинг" (Лиссабон)

Рік заснування "Спортинг" (Лиссабон): 1906

Країна: Португалия

Тренер: Жорже Жезуш



Прошедший матч команди "Спортинг" був зіграний проти Арока - 16.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)

Рік заснування Ювентус (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Прошедший матч команди Ювентус був зіграний проти Сассуоло - 16.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сассуоло.

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