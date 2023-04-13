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Спортинг - Ювентус онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 20 квітня 2023, 22:00 - Эштадиу Жозе Алваладе . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Спортинг
Лиссабон
0 - 1
Оновити
22'
Ювентус
Турин
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Хід матчу
9' Адріен Рабіо
Хто переможе?
56 Користувачів зробило свій вибір
Спортинг
32%
Нічия
36%
Ювентус
32%
Цікаві факти
  • Sporting Lisbon haven't lost in their last 11 games.
  • Sporting Lisbon haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • The result of the first leg: Juventus Turin - Sporting Lisbon 1-0.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Sporting Lisbon wins 1st half in 42% of their matches, Juventus Turin in 36% of their matches.
  • Sporting Lisbon wins 42% of halftimes, Juventus Turin wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Sporting Lisbon leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Sporting Lisbon is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Juventus Turin has better performance than Sporting Lisbon.
  • Sporting Lisbon's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • In the last 4 meetings Sporting Lisbon won 1, Juventus Turin won 2, 1 draws.
  • Sporting Lisbon scores 1 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 1.25 goals against Sporting Lisbon (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sporting Lisbon and Juventus Turin is 2.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sporting Lisbon and Juventus Turin is 1.25.
  • Sporting Lisbon scores 2.43 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.07 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was Juventus Turin.
  • On their last meeting Juventus Turin won by 1 goals.
  • Juventus Turin have lost just 1 of their last 4 games against Sporting Lisbon (in all competitions).
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Спортинг
0
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Ювентус
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Спортинг
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
31.10.2017 - 21:45 Спортинг 1 - 1 Завершено Ювентус
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
18.10.2017 - 21:45 Ювентус 2 - 1 Завершено Спортинг
Останні матчі - Спортинг
Чемпіонат Португалії 2022/2023
16.04.2023 - 22:30 Спортинг 1 - 1 Завершено Арока Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Спортинг П
Чемпіонат Португалії 2022/2023
09.04.2023 - 20:00 Каса Піа 3 - 4 Завершено Спортинг В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
05.04.2023 - 22:15 Жил Вісенте 0 - 0 Завершено Спортинг Н
Чемпіонат Португалії 2022/2023
01.04.2023 - 22:30 Спортинг 3 - 0 Завершено Santa Clara В
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Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.04.2023 - 19:00 Сассуоло 1 - 0 Завершено Ювентус П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 0 Завершено Спортинг В
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.04.2023 - 21:45 Лаціо 2 - 1 Завершено Ювентус П
Кубок Італії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.04.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Еллас Верона В
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Головні події
9'
Адріен Рабіо ГООЛ!
Хто переможе?
56 Користувачів зробило свій вибір
Спортинг
32%
Нічия
36%
Ювентус
32%
Склади команд
1
Антонiо Адан
25
Goncalo Inacio
19
Coates, Sebastian
26
Diomande, Ousmane
11
Santos, Nuno
13
Morita, Hidemasa
25
Ugarte, Manuel
47
Esgaio, Ricardo
17
Trincao, Francisco
10
Edwards, Marcus
28
Goncalves, Pedro
1
Войцех Щенсни
6
Danilo
4
Bremer
12
Алекс Сандро
11
Хуан Куадрадо
47
Miretti, Fabio
5
Мануель Локателлі
25
Адріен Рабіо
7
Chiesa, Federico
22
Анхель Ді Марія
18
Vlahovic, Dusan
Стартовий склад
  • 17
    Trincao, Francisco
    Форвард
  • 10
    Edwards, Marcus
  • 28
    Goncalves, Pedro
    Півзахисник
  • 11
    Santos, Nuno
  • 13
    Morita, Hidemasa
    Півзахисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 47
    Esgaio, Ricardo
    Захисник
  • 25
    Goncalo Inacio
    Захисник
  • 19
    Coates, Sebastian
    Захисник
  • 26
    Diomande, Ousmane
    Захисник
  • 1
    Антонiо Адан
    Воротар
  • 22
    Анхель Ді Марія
    Півзахисник
  • 18
    Vlahovic, Dusan
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Півзахисник
  • 47
    Miretti, Fabio
    Півзахисник
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 7
    Chiesa, Federico
    Півзахисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 4
    Bremer
    Захисник
  • 12
    Алекс Сандро
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Массимилиано Аллегри
Статистика матчу
Удари в отвір
1
2
Удари повз
2
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу "Спортинг" - Ювентус
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
20'
Гоооол!!!
18'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Ювентуса! Рабіо сфолив проти Угарте у межах карного.
18'
Небезпечний момент
Даніло ледь не зрізав м'яч у власні ворота, врятувала штанга! Фортуна на боці гостей у цьому епізоді.
12'
Подача Едвардса закручувалася у напрямку воріт, м'яч під контролем Щенсного пройшов поруч зі штангою.
9'
Гоооол!!!
Ювентус відкриває рахунок! Рабіо першим зорієнтувався на кутовому і спрямував м'яч у відкритий кут. Не можна так грати на стандартах, як це роблять «леви».
4'
У К'єзи була підозра на травму. Зараз усе гаразд, вінгер Юве повернувся на поле.
2'
Сантуш прострілив з лівого флангу, Сандро грудьми скинув м'яч Щенсному.
1'
Ді Марія обікрав Інасіу прямо перед карним, але не зміг як слід розпорядитися м'ячем.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Рефері — Франсуа Летексьє (Франція).
Запасні: Пінту (в), Ізраель (в), Артур, Шерміті, Ешшугу, Рейс, Рошінья, Танлонго, Александропулос, Бельєрін, Нету, Фатаву.
Інфо
Стартовий склад Спортінга (3-4-3): Адан — Інасіу, Коатес (к), Діоманде — Сантуш, Моріта, Угарте, Есгаю — Трінкан, Едвардс, Гонсалвеш. Головний тренер — Рубен Аморім.
Запасні: Перін (в), Пінсольйо (в), Бонуччі, Гатті, Де Шильйо, Костич, Мілік, Паредес, Погба, Ругані, Суле, Фаджолі.
Інфо
Стартовий склад Ювентуса (3-5-2): Щенсний — Сандро, Бремер, Даніло (к) — К'єза, Рабіо, Локателлі, Міретті, Куадрадо — Влахович, Ді Марія. Головний тренер — Массіміліано Аллегрі.
Переможець цієї пари зіграє у півфіналі з Манчестер Юнайтед або Севільєю.
У першому матчі Ювентус мінімально переміг завдяки забитому м'ячу Гатті.
У португальців є всі шанси на камбек. UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи між лісабонським Спортінгом і Ювентусом.
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Анонс матчу "Спортинг" - Ювентус 20.04.2023, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою "Спортинг" (Лиссабон) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Эштадиу Жозе Алваладе.

Дата проведення матчу: 20.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Спортинг" (Лиссабон) та командою Ювентус (Турин):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Ювентус, тоді як команда "Спортинг" залишилася з поразкою . Зіткнення Ювентус та "Спортинг" у попередньому футбольному матчі 13.04.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Массимилиано Аллегри розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Спортинг" - Ювентус можна подивитися 20.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Спортинг" - Ювентус, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Спортинг" (Лиссабон)
Рік заснування "Спортинг" (Лиссабон): 1906
Країна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Прошедший матч команди "Спортинг" був зіграний проти Арока - 16.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Прошедший матч команди Ювентус був зіграний проти Сассуоло - 16.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сассуоло.

Слідкуйте за результатами матчу "Спортинг" - Ювентус онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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