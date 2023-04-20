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Рома - Феєноорд онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 20 квітня 2023, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
0 - 0
Оновити
22'
Феєноорд
Роттердам
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Хід матчу
12' Hartman, Quilindschy 18' Wieffer, Mats
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Рома
36%
Нічия
30%
Феєноорд
33%
Цікаві факти
  • Feyenoord Rotterdam have lost none of their last 11 away matches.
  • The result of the first leg: Feyenoord Rotterdam - AS Roma 1-0.
  • Feyenoord Rotterdam have scored at least one goal for 29 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 35% of their matches, Feyenoord Rotterdam in 37% of their matches.
  • AS Roma wins 35% of halftimes, Feyenoord Rotterdam wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Feyenoord Rotterdam.
  • On their last meeting Feyenoord Rotterdam won by 1 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Feyenoord Rotterdam leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Feyenoord Rotterdam is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Feyenoord Rotterdam has better performance than AS Roma.
  • Feyenoord Rotterdam's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 4 games against Feyenoord Rotterdam (in all competitions).
  • In the last 4 meetings AS Roma won 2, Feyenoord Rotterdam won 1, 1 draws.
  • AS Roma scores 1 goals in a match against Feyenoord Rotterdam and Feyenoord Rotterdam scores 0.75 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Feyenoord Rotterdam is 1.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Feyenoord Rotterdam is 0.75.
  • AS Roma scores 1.62 goals when playing at home and Feyenoord Rotterdam scores 2 goals when playing away (on average).
  • Feyenoord Rotterdam have a winning streak of 3 matches.
  • Feyenoord Rotterdam have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рома
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Феєноорд
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 19:47 Феєноорд 1 - 0 Завершено Рома
Ліга конференцій 2021/2022
25.05.2022 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Феєноорд
Ліга Європи УЄФА 2014/2015
26.02.2015 - 22:05 Феєноорд 1 - 2 Завершено Рома
Ліга Європи УЄФА 2014/2015
19.02.2015 - 20:00 Рома 1 - 1 Завершено Феєноорд
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
16.04.2023 - 21:45 Рома 3 - 0 Завершено Удінезе В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 19:47 Феєноорд 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Торіно 0 - 1 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2022/2023
02.04.2023 - 19:00 Рома 3 - 0 Завершено Сампдорія В
Чемпіонат Італії 2022/2023
19.03.2023 - 19:00 Лаціо 1 - 0 Завершено Рома П
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Останні матчі - Феєноорд
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
16.04.2023 - 17:45 Камбюр 0 - 3 Завершено Феєноорд В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
13.04.2023 - 19:47 Феєноорд 1 - 0 Завершено Рома В
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
09.04.2023 - 21:00 Феєноорд 5 - 1 Завершено Валвейк В
Кубок Нідерландів 2022/2023
05.04.2023 - 21:00 Феєноорд 1 - 2 Завершено Аякс П
Чемпіонат Нідерландів 2022/2023
02.04.2023 - 15:30 Спарта 1 - 3 Завершено Феєноорд В
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Головні події
18'
Wieffer, Mats
12'
Hartman, Quilindschy
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Рома
36%
Нічия
30%
Феєноорд
33%
Склади команд
1
Руй Патрісіу
59
Нікола Залевський
6
Smalling, Chris
14
Дiего Льоренте
23
Mancini, Gianluca
37
Леонардо Спінаццола
16
Cristante, Bryan
8
Неманья Матіч
25
Wijnaldum, Georginio
7
Лоренцо Пеллегріні
11
Андреа Белотті
1
Bijlow, Justin
4
Geertruida, Lutsharel
33
Hancko, David
23
Trauner, Gernot
5
Hartman, Quilindschy
17
Szymanski, Sebastian
20
Wieffer, Mats
10
Kokcu, Orkun
7
Jahanbakhsh, Alireza
29
Gimenez, Santiago
26
Idrissi, Oussama
Стартовий склад
  • 11
    Андреа Белотті
    Форвард
  • 16
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 8
    Неманья Матіч
    Півзахисник
  • 25
    Wijnaldum, Georginio
    Півзахисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 6
    Smalling, Chris
    Захисник
  • 14
    Дiего Льоренте
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
  • 1
    Руй Патрісіу
    Воротар
  • 7
    Jahanbakhsh, Alireza
  • 29
    Gimenez, Santiago
    Форвард
  • 26
    Idrissi, Oussama
    Форвард
  • 17
    Szymanski, Sebastian
    Півзахисник
  • 20
    Wieffer, Mats
    Півзахисник
  • 10
    Kokcu, Orkun
    Півзахисник
  • 4
    Geertruida, Lutsharel
    Захисник
  • 33
    Hancko, David
    Захисник
  • 23
    Trauner, Gernot
  • 5
    Hartman, Quilindschy
    Захисник
  • 1
    Bijlow, Justin
Запасні гравці
Тренери
  • Жозе Моуриньо
  • Slot, Arne
Статистика матчу
ЖК
1
53%
Володіння м'ячем
47%
1
Удари в отвір
1
1
Удари повз
3
Штрафні
2
1
Кутові
1
Сейви
1
2
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу Рома - Феєноорд
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
22'
Заміна
Вимушена заміна у господарів.Замість травмованого Вейналдума вийшов Ель-Шаараві.
19'
Жовта картка
Попередження за грубий підкат отримав Віффер. Наступний матч від пропустить.
17'
На удар з-за меж штрафної наважився Хартман, але повз ворота. Намагаються при першій можливості гості вибігати в атаку.
15'
Контратаки у нідерландського колективу дуже небезпечні. Захисникам римського клубу варто грати дуже обережно.
12'
Жовта картка
За фол проти Белотті попередження отримує Хартман.
10'
Варто відзначити активний старт зустрічі від господарів. Футболісти "Роми" намагаються розхитати захист суперників за рахунок флангів.
7'
Небезпечний момент
Після розіграшу стандарту в один дотик пробивав у дальній кут Крістанте, але повз ворота.
7'
Обидві команди заряджені на боротьбу. М'яч у центрі поля надовго не затримується.
4'
Небезпечний момент
Перший момент у матчі. Після передачі Белотті у ближній кут пробивав Пеллегріні, але голкіпер зіграв надійно.
3'
На перших хвилинах складно комусь віддати ініціативу. Команди по черзі володіють м'ячем.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Феєнорд" (запасні): Марсіано, Велленройтер, Педерсен, Расмуссен, Перейра, Ділросун, Пайшао, Лопес, Таабуні, Касанвірджо, Бульяуде, Міламбо
Інфо
"Феєнорд" (стартовий склад): Бейлов - Хартман, Траунер, Ганцко, Гертрейда - Кекчю, Віффер, Шиманські - Ідрісі, Хіменес, Джаханбахш
Інфо
"Рома" (запасні): Боєр, Свілар, Ібаньєс, Абрахам, Челік, Камара, Дібала, Кумбула, Бове, Вальпато, Тахірович, Ель-Шаараві
Інфо
"Рома" (стартовий склад): Патрісіу - Спінаццола, Манчіні, Льоренте, Смоллінг, Залевскі - Пеллегріні, Вейналдум, Матич, Крістанте - Белотті
"Рома" виграла десять із 12 останніх матчів на "Олімпіко", у жодному з них не пропустивши. "Фейєноорд" не виграв жодного виїзного матчу в Лізі Європи 2022/23 (дві нічиї, дві поразки).
Запрошуємо вас на текстову трансляцію другого матчу чвертьфіналу Ліги Європи між "Ромою" та "Феєнордом". Гра розпочнеться в 22:00. Тиждень тому переміг !Феєнорд" - 1:0.
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Анонс матчу Рома - Феєноорд 20.04.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Рома (Рим) та командою Феєноорд (Роттердам) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 20.04.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Рома (Рим) та командою Феєноорд (Роттердам):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Феєноорд , тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Феєноорд та Рома у попередньому футбольному матчі 13.04.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Жозе Моуриньо и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Феєноорд можна подивитися 20.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рома - Феєноорд , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший матч команди Рома був зіграний проти Удінезе - 16.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Феєноорд (Роттердам)
Рік заснування Фейеноорд (Роттердам): 1908
Країна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст

Прошедший матч команди Феєноорд був зіграний проти Камбюр - 16.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Феєноорд .

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Феєноорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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