Рома - Феєноорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Феєноорд 20.04.2023, Ліга Європи УЄФА

Противостояние між командою Рома (Рим) та командою Феєноорд (Роттердам) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 20.04.2023

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Рома (Рим) та командою Феєноорд (Роттердам):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Феєноорд , тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Феєноорд та Рома у попередньому футбольному матчі 13.04.2023 закінчилось с таким счетом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Жозе Моуриньо и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Прошедший матч команди Рома був зіграний проти Удінезе - 16.04.2023, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Феєноорд (Роттердам)

Рік заснування Фейеноорд (Роттердам): 1908

Країна: Нидерланды

Тренер: Джованни ван Бронкхорст



Прошедший матч команди Феєноорд був зіграний проти Камбюр - 16.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Нідерландів 2022/2023 та закінчився перемогою команди Феєноорд .

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