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Україна - Данія онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 24 березня 2023, 15:33 . Трансляція: UA-Футбол
Рейтинг матчу:
Україна
1 - 0
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27'
Данія
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Хід матчу
Хто переможе?
52 Користувачів зробило свій вибір
Україна
31%
Нічия
37%
Данія
33%
Особисті зустрічі
Україна
0
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Данія
2011/2012
12.10.2012 - 16:30 Україна 0 - 0 Завершено Данія
2010/2011
28.03.2011 - 19:00 Данія 2 - 2 Завершено Україна
Останні матчі - Україна
Юнацька збірна 2024
22.03.2023 - 21:00 Україна 1 - 2 Завершено Люксембург П
Молодіжна збірна 2022/2023
27.09.2022 - 18:30 Україна 3 - 0 Завершено Словаччина В
Молодіжна збірна 2022/2023
23.09.2022 - 19:00 Словаччина 3 - 2 Завершено Україна П
Жіноча збірна України 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Іспанія 5 - 0 Завершено Україна П
Жіноча збірна України 2022/2023
02.09.2022 - 20:00 Фарерські острови 0 - 3 Завершено Україна В
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Хто переможе?
52 Користувачів зробило свій вибір
Україна
31%
Нічия
37%
Данія
33%
LIVE
Трансляція матчу Україна - Данія
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В ефірі
UA-Футбол
Трансляція
28'
Темп матчу у нас прогнозовано повільний, але попри це моменти команди створюють. Зараз складно комусь віддати ініціативу.
25'
Українці впевнено грають за рахунком. Зараз моментів у суперника немає.
22'
Гоооол!!!
Наші хлопці відкривають рахунок. Драмбаєв скинув п'ятою на Брагару, а Максим пробив у верхній кут - 1:0.
22'
Небезпечний момент
А ось і момент у нашої команди. Після швидкої атаки пробивав у дальній кут Назаренко, але він влучив у стійку.
20'
Перехопили ініціативу суперники, але поки що вся гра йде в центрі поля.
18'
Небезпечний момент
А ось і момент у данців, але Фесюн парирував удар Фагіра з меж штрафної.
17'
Українці у ці хвилини більше контролюють м'яч, але поки що не вистачає конструктиву у заключній третині поля.
15'
Після прострілу з флангу міг пробивати Брагару, але наш хавбек не зміг першим дістатися до м'яча.
13'
Відновилася у нас трансляція матчу. Спостерігаємо за протистоянням.
10'
Рахунок матчу не змінився, а ми все ще очікуємо на трансляцію. Виникли проблеми з прийомом сигналу з Туреччини.
7'
Рівень трансляції сьогодні взагалі жахливий. Зараз знову картинка зависла. Чекаємо на вирішення проблем.
6'
На перших хвилинах більше контролювали м'яч наші суперники, але роботи у Фесюна не було.
4'
З'явилася трансляція матчу. Поки що суперники більше володіють м'ячем у центрі поля.
Інфо
Трансляції матчу поки що немає. Очікуємо..
Інфо
Україна U-21 (запасні): Нещерет, Кінарейкін, Вівчаренко, Таловеров, Біловар, В'юнник, Михайленко, Кащук, Сікан, Батагов, Лях, Криськів, Хлань, Бражко
Інфо
Україна U-21 (стартовий склад): Фесюн - Драмбаєв, Боль, Дідик, Роман - Желізко, Очеретько, Рубчинський - Брагару, Кухаревич, Назаренко
Добрий день. Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу між молодіжними збірними України та Данії. Гра розпочнеться в 15:30.
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Коментарі(1)
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alex.belogubko (одесса)
24.03.2023 о 09:27
играет молодёжка а Ротаня нет --проиграют и скажут не было Русика --у него был матч с 17 летними пацанами это важнее --клоунада
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Південна Корея Південна Корея 0 Colombia Colombia 0 Завершено 12:30 - Сьогодні Японія Японія 0 Уругвай Уругвай 0 Завершено 11:00 - Сьогодні Австралія Австралія 2 Еквадор Еквадор 1 Завершено 01:30 - Сьогодні Аргентина Аргентина 2 Panama Panama 0 Завершено 21:45 - Вчора Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 3 Ісландія Ісландія 0

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Анонс матчу Україна - Данія 24.03.2023, Молодіжна збірна

між командою Україна та командою Данія проходитиме в рамках по футболу: Молодіжна збірна 2024 .

Дата проведення матчу: 24.03.2023
Час початку матчу: 15:33

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Україна та командою Данія:

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Україна та Данія у попередньому футбольному матчі 12.10.2012 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Данія можна подивитися 24.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Молодіжна збірна. Текстову трансляцію матчу Україна - Данія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина

команди Україна був зіграний проти Люксембург - 22.03.2023, у рамках Юнацька збірна 2024 та закінчився перемогою команди Люксембург.

Команда гостей

Назва: Данія
Країна: Дания

команди Данія був зіграний проти Німеччина - 31.05.2021, у рамках Євро U-21 2022 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Данія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Молодіжна збірна та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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