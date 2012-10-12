Україна - Данія онлайн трансляція матчу

між командою Україна та командою Данія проходитиме в рамках по футболу: Молодіжна збірна 2024 .
Дата проведення матчу: 24.03.2023
Час початку матчу: 15:33
Історія протистоянь Україна та командою Данія:
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Україна та Данія у попередньому футбольному матчі 12.10.2012 закінчилось : 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
команди Україна був зіграний проти Люксембург - 22.03.2023, у рамках Юнацька збірна 2024 та закінчився перемогою команди Люксембург.
Назва: Данія
Країна: Дания
команди Данія був зіграний проти Німеччина - 31.05.2021, у рамках Євро U-21 2022 та закінчився перемогою команди Німеччина.
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