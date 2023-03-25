Україна - Італія онлайн трансляція матчу

між командою Україна та командою Італія проходитиме в рамках по футболу: Молодіжна збірна 2024 .
Дата проведення матчу: 27.03.2023
Час початку матчу: 21:03
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
команди Україна був зіграний проти Данія - 25.03.2023, у рамках Юнацька збірна 2024 та закінчився перемогою команди Данія.
Назва: Італія
Країна: Италия
команди Італія був зіграний проти - 31.05.2021, у рамках Євро U-21 2022 та закінчився перемогою команди .
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