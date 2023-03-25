Україна - Італія онлайн трансляція матчу

Дуже прагматично грали господарі у першому таймі. Вони більше володіли м'ячем, але роботи у Нещерета було непагато. Відзначилися італійці після стандарту. Ще до перерви Фаджолі міг збільшувати перевагу своєї команди, але влучив у стійку. На жаль, підопічні Ротаня не змогли знайти свої шанси в атаці. У наших був всього один удар у площину воріт. З виходом із захисту в атаку були суттєві проблеми.