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Україна - Італія онлайн трансляція матчу

Молодіжна збірна - 27 березня 2023, 21:03 . Трансляція: UA-Футбол
Рейтинг матчу:
Україна
1 - 2
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73'
Італія
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Хід матчу
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Україна
41%
Нічия
29%
Італія
30%
Останні матчі - Україна
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25.03.2023 - 17:00 Україна 1 - 2 Завершено Данія П
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24.03.2023 - 15:33 Україна 3 - 2 Завершено Данія В
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22.03.2023 - 21:00 Україна 1 - 2 Завершено Люксембург П
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27.09.2022 - 18:30 Україна 3 - 0 Завершено Словаччина В
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23.09.2022 - 19:00 Словаччина 3 - 2 Завершено Україна П
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Останні матчі - Італія
Новини команд
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Україна
41%
Нічия
29%
Італія
30%
LIVE
Трансляція матчу Україна - Італія
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В ефірі
UA-Футбол
Трансляція
71'
Гоооол!!!
Італійці знову виходять вперед. Лоренцо Коломбо з меж штрафної розстріляв ворота Нещерета.
69'
Заміна
Замість Михайленка виходить Очеретько, а Хлань вийшов замість Кащука.
68'
Гоооол!!!
Несподівано наші зрівнюють рахунок. М'яч після рикошету від Річі опинився у Кащука і Олексій влучно пробив у ближній кут.
67'
Кутовий
Фаджолі подавав з правого флангу, але першим на м'ячі опинився Арсеній Багатов.
65'
Очікуємо на заміни від нашого тренерського штабу, адже за грою жодних змін по перерві не відбулося.
63'
Белланова прострілював з флангу, але в останній момент у підкаті перехопив цю передачу Таловеров.
60'
У ці хвилини італійці домінують, але вся гра йде в центрі поля.
57'
Підопічні Ротаня почали більше помилятися на власній половині поля. Ми поки що програємо центр поля.
55'
Затиснули зараз суперники нашу збірну біля власних воріт. Зараз головне зіграти максимально обережно в захисті.
53'
Небезпечний момент
Лях помилився на власній половині поля, але удар Канчелльєрі парирував Нещерет.
51'
Італійці віддали ініціативу нашій збірній і розраховують на контратаки.
48'
Намагаються українці швидше доставляти м'яч у заключну третину поля, але поки що без ударів.
46'
Поки що у нас не було замін відразу після перерви.
Свисток
Другий тайм розпочався.
Інфо
У технічній зоні на цьому матчі у нас присутній Руслан Ротань, який повернувся з розташування національної збірної.
Дуже прагматично грали господарі у першому таймі. Вони більше володіли м'ячем, але роботи у Нещерета було непагато. Відзначилися італійці після стандарту. Ще до перерви Фаджолі міг збільшувати перевагу своєї команди, але влучив у стійку. На жаль, підопічні Ротаня не змогли знайти свої шанси в атаці. У наших був всього один удар у площину воріт. З виходом із захисту в атаку були суттєві проблеми.
Свисток
Перший тайм завершився - 0:1!
Інфо
Арбітр компенсував 1 хвилину.
42'
Сікан пробивав з-за меж штрафної, але прямо у руки голкіперу. Перший удар у площину воріт.
40'
Небезпечний момент
Фаджолі з дуже гострого кута пробивав зі штрафного, але він влучив у стійку. Пощастило нашій збірній.
38'
Небезпечний момент
Фаджолі зі штрафного пробивав у дальній кут, але у площину воріт не влучив.
35'
Офсайд
Лях віддавав на Сікана, але наш нападник зіграв не уважно і опинився поза грою. Не вистачає нам таких передач.
33'
Володимир Бражко порушив правила у центрі поля, але поки що без попередження.
29'
У ці хвилини італійці впевнено контролюють м'яч на власній половині поля. Пресинг українців поки що не приносить результату.
27'
Кащук у боротьбі з захисником впав у штрафній, але порушення правил арбітр не зафіксував. Відзначаємо передачу Криськіва.
24'
Вівчаренко віддавав у штрафну на Кащука, але Околі зіграв уважно і перехопив цю передачу.
22'
Намагаються українці після пропущеного м'яча додати в активності, але поки що нашим не вистачаж нестандартних дій.
19'
Гоооол!!!
Господарі відкривають рахунок після стандарту.Фаджолі подав зі штрафного, а Ловато головою відправив м'яч у сітку.
18'
Жовта картка
Попередження за грубу гру отримав Вівчаренко.
17'
Багато боротьби у центрі поля зараз, але обмаль конструктиву. М'яч у заключній третині поля не затримується.
15'
Українці намагаються за рахунок контролю м'яча виходити із захисту, але не завжди це вдається. Нам варто мінімізувати помилки на власній половині поля.
13'
Пошкодження після верхової боротьби отримав Дмитро Криськів. Пауза у нашій грі.
11'
Темп матчу поки що повільний, роботи у голкіперів немає.
9'
Кутовий
Розіграли стандарт українці, але В'юнник не зміг головою влучити у площину воріт. Перша атака нашої збірної.
6'
Підопічні Ротаня поки що не можуть якісно виходити із захисту в атаку. Відзначимо, що італійці не намагаються високо пресингувати.
3'
Після помилки на власній половині поля пробивав Белланова, але прямо у руки Нещерету.
2'
Італійці прогнозовано на початку зустрічі володіють ініціативою, але поки що без просування вперед.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Італія U-21 (склад): Тураті - Пірола, Околі, Ловато, Удогі, Фаджолі, Річчі, Бове, Белланова, Канчелльєрі,Коломбо
Інфо
Україна U-21 (запасні): Кінарейкін, Фесюн, Дідик, Желізко, Біловар, Кухаревич, Драмбаєв, Назаренко, Очеретько, Рубчинський, Хлань, Боль, Роман, Брагару
Інфо
Україна U-21 (стартовий склад): Нещерет - Вівчаренко, Таловеров, Батагов, Лях - Бражко, Криськів, Михайленко - В'юнник, Сікан, Кащук
Добрий вечір. Запрошуємо вас на текстову трансляцію контрольного матчу між молодіжними збірними України та Італії. Гра розпочнеться в 21:00.
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Коментарі(1)
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alex.belogubko (одесса)
27.03.2023 о 00:19
и эти продуют
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Анонс матчу Україна - Італія 27.03.2023, Молодіжна збірна

між командою Україна та командою Італія проходитиме в рамках по футболу: Молодіжна збірна 2024 .

Дата проведення матчу: 27.03.2023
Час початку матчу: 21:03

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Україна - Італія можна подивитися 27.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Молодіжна збірна. Текстову трансляцію матчу Україна - Італія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина

команди Україна був зіграний проти Данія - 25.03.2023, у рамках Юнацька збірна 2024 та закінчився перемогою команди Данія.

Команда гостей

Назва: Італія
Країна: Италия

команди Італія був зіграний проти - 31.05.2021, у рамках Євро U-21 2022 та закінчився перемогою команди .

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Італія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Молодіжна збірна та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

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