Колос - Зоря онлайн трансляція матчу

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 21.04.2023
Час початку матчу: 15:02
Історія протистоянь между Колос (Ковалевка) та командою Зоря (Луганск):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та Колос у попередньому футбольному матчі 01.12.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Інгулець - 14.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.
Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти СК Дніпро-1 - 15.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
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