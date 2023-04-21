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Колос - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 21 квітня 2023, 15:02 - Колос
Головний суддя: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 1
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40'
Зоря
Луганск
Хід матчу
30' Zolotov, Nikolay Alexandrovich 31' Brazhko, Volodymyr
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Колос
33%
Нічия
30%
Зоря
38%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Kolos Kovalivka have won 1 times, there have been 2 draws while FC Zorya Lugansk have won 5 times. The goal difference is 12-5 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 37% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 2 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 3 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Denys Bezborodko has more yellow cards (7) than any other player at Kolos Kovalivka. Maksym Imerekov has collected 6 for FC Zorya Lugansk.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 21% of their matches, FC Zorya Lugansk in 25% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 21% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 25%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 1, FC Zorya Lugansk won 2, 2 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • Kolos Kovalivka scores 0.8 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Zorya Lugansk is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Zorya Lugansk is 1.4.
  • Kolos Kovalivka scores 1.27 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • Kolos Kovalivka have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Pavlo Orikhovsky is Kolos Kovalivka's top scorer with 7 goals. Nazary Rusyn has scored 7 times for FC Zorya Lugansk.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
1
Перемог
8
Ігор
5
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.12.2022 - 13:00 Зоря 2 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.10.2021 - 19:30 Зоря 1 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021
17.10.2020 - 19:30 Зоря 1 - 1 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 15:00 Колос 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 15:00 Рух 0 - 1 Завершено Колос В
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Зоря 3 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:05 Динамо 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:00 Зоря 3 - 1 Завершено ФК Львів В
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Головні події
31'
Brazhko, Volodymyr ГООЛ!
Zolotov, Nikolay Alexandrovich
30'
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Колос
33%
Нічия
30%
Зоря
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
    30
  • 90
    Андрій Богданов
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 7
    Володимир Лисенко
    Форвард
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 74
    Snurnitsyn, Ihor
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
    31
  • 28
    Євген Шахов
    Півзахисник
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
42%
Володіння м'ячем
58%
7
Штрафні
4
Кутові
5
3
Фоли
7
2
Удари повз
1
Удари в отвір
2
1
Блоковано ударів
1
Сейви
1
ЖК
1
1
Офсайди
Трансляція
38'
Жовта картка
Попередження за грубу гру отримує Снурніцин.
36'
Оріховський на швидкості увірвався у штрафну, але обіграти Шахова не зміг.
34'
Після забитого м'яча продовжують атакувати гості. Гра зараз має відкритися, адже тепер "Колосу" треба забивати.
31'
Гоооол!!!
Відкривають рахунок гості. Булеца зі штрафного покотив на Бражка, а Володимир з-за меж штрафної потужним ударом відправив м'яч у сітку.
30'
Жовта картка
Попередження за зрив атаки отримує Золотов.
28'
Після передачі Русина прострілював Бутко, але знову захисник влучив у Чорноморця. Цього разу вже точно не в руку.
26'
Дуже непросто гостям проходити організований захист суперника. З позиційним футболом у "Зорі" все ж проблеми.
23'
Вертикальний футбол не приносить користі господарям. До такої гри суперників захисники "Зорі" готові.
20'
Після подачі Бутка м'яч влучив у руку Чорноморця. Арбітр пенальті не призначив, бо вважав, що рука була у природньому положенні.
18'
Дуже багато сумбуру у грі команд на початку зустрічі. Хочеться бачити більш осмислений футбол.
15'
Антюх наважився на удар з-за меж штрафної, але по центру. За сміливість його можна похвалити, але виконання не вийшло.
13'
Контролюють м'яч гості, але у заключній третині поля не вистачає конструктиву. Варто відзначити активну гру Русина.
10'
Після подачі Бутка з правого флангу пробивав Шахов, але повз ворота. Відзначимо вчасне повернення Ільїна.
8'
Не можуть підопічні Вишняка вийти із захисту в атаку. Відзначимо ефективний пресинг футболістів "Зорі".
5'
Варто відзначити організований захист ковалівців. У позиційному футболі не просто луганському колективу.
3'
Гості активно розпочали гру і намагаються затиснути суперника біля його воріт.
Свисток
Гра розпочалася!
Інфо
"Зоря" (запасні): Кучерук, Жилкін, Бурда, Мороховець, Хахльов, Гулько, Вантух, Полегенько, Дришлюк, Нагнойний, Погорілий, Мишньов
Інфо
"Зоря" (стартовий склад): Сапутін - Батагов, Імереков, Снурніцин, Бражко, Бутко, Шахов, Булеца, Антюх, Русин, Герреро
Інфо
"Колос" (запасні): Маханьков, Фесюн, Зозуля, Новак, Ємець, Криворучко, Болбат, Велетень, Попов, Ісаєнко
Інфо
"Колос" (стартовий склад): Волинець - Чорноморець, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Богданов, Мілько, Мякушко, Оріховський, Ільїн, Лисенко
"Колос" два матчі поспіль виграв. Підопічні Вишняка виграли у "Металіста 1925" та "Інгульця". "Зоря" продовжує тішити власних вболівальників. Тиждень тому луганці змогли здивувати багатьох, обігравши у номінально домашньому матчі "Дніпро-1"
Інфо
Запрошуємо вас на текстову трансляцію 22-го туру УПЛ між "Колосом" та "Зорею". Гра розпочнеться в 15:00.
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Анонс матчу Колос - Зоря 21.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 21.04.2023
Час початку матчу: 15:02

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Колос (Ковалевка) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та Колос у попередньому футбольному матчі 01.12.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Зоря можна подивитися 21.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Інгулець - 14.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти СК Дніпро-1 - 15.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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