ФК Львів - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Львів - Металіст 1925 23.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 23.04.2023

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ФК Львів (Львов) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст 1925 та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 15.10.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Бессмертный, Анатолий и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Анатолий Бессмертный



Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Шахтар - 16.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Эдмар Галовский



Предыдущий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Олександрія - 15.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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