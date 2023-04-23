ФК Львів - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 23.04.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между ФК Львів (Львов) та командою Металіст 1925 (Харьков):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст 1925 та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 15.10.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Бессмертный, Анатолий и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Шахтар - 16.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Предыдущий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Олександрія - 15.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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