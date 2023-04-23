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ФК Львів - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 квітня 2023, 13:00 - Skif Stadium . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
0 - 0
Оновити
25'
Металіст 1925
Харьков
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
33%
Нічия
41%
Металіст 1925
26%
Цікаві факти
  • FC Lviv have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Lviv scores 38% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Lviv have lost 4 matches in a row.
  • FC Lviv haven't won in their last 6 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 8 games.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Lviv haven't scored in 3 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 6 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 1-7-2.
  • Vladyslav Bugay is FC Lviv's top scorer with 4 goals. Rostyslav Rusyn has scored 4 times for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Lviv have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Lviv wins 1st half in 4% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 20% of their matches.
  • FC Lviv wins 4% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv has better performance than FC Lviv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Lviv scores 1 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.73 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Львів
0
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:20 Металіст 1925 2 - 2 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 ФК Львів 0 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 14:00 Шахтар 2 - 0 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.04.2023 - 14:02 ФК Львів 1 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 2 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 13:00 ФК Львів 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:02 ФК Львів 2 - 2 Завершено Кривбас Н
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 15:00 Колос 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 14:01 Металіст 1925 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
33%
Нічия
41%
Металіст 1925
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Олександр Рибка
    Воротар
  • 45
    Sasovskyi, Maksym
    Захисник
  • 99
    Gabriel, Higor
    Захисник
  • 54
    Олексій Дитятьєв
    Захисник
  • 17
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 6
    Ахмед Алібеков
    Півзахисник
  • 10
    Bogunov, Yaroslav
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 8
    Svrznjak, Ivijan
    Форвард
  • 1
    Денис Сидоренко
    Воротар
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 5
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 22
    Dmytrenko, Vladyslav
    Форвард
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Бессмертный, Анатолий
  • Galovskyi, Edmar
Статистика матчу
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу ФК Львів - Металіст 1925
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
17'
15'
Курило запускав партнера флангом, але в Капінуса зафіксували офсайд.
13'
Дмитренко протягнув м'яч на значну відстань, але сил на якісний удар не вистачило.
11'
Небезпечний момент
Який момент! Блискучу комбінацію розіграли львів'яни, але Мільченко не зміг завершити її точним ударом.
9'
Жовта картка
Свржняк загубив м'яч на рівному місці та схопив його рукою, щоб суперник не втік у контратаку.
5'
Бєляєв чудово подав з флангу, але Богунов затягнув з ударом. Свржняк намагався підхопити м'яч, але Вачіберадзе випередив його.
4'
Бичек міг вискакувати віч-на-віч, але далеко відпустив м'яч.
2'
Алібеков пристрілюється здалеку, перша спроба невдала.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Рефері — Віктор Копієвський.
Запасні: Юрчук (в), Ольховий, Никитюк, Гільєрме, Сімінін, Вовкун, Мишенко, Есеола.
Інфо
Стартовий склад Львова: Рибка (к) — Кузик, Дитятьєв, Ігор, Сасовський — Мільченко, Алібеков — Бєляєв, Свржняк, Богунов — Бугай. Головний тренер — Анатолій Безсмертний.
Запасні: Ігор Потімков (в), Кияшко (в), Коваленко, Рудавський, Шершень, Юрій Потімков, Мартинюк, Ременюк, Андрій Ткачук, Абдуллаєв, Ногейра, Чирук.
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Сидоренко — Капінус, Курило, Євген Ткачук, Безуглий — Габелок (к) — Дмитренко, Кравченко, Вачіберадзе, Русин — Бичек. Виконуючий обов'язки головного тренера — Євген Котов.
Львів іде останнім, але підопічні Безсмертного досі не втратили шанси на збереження прописки.
Металіст 1925 посідає одинадцяте місце в турнірній таблиці, до зони стикових матчів усього 2 очки.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 22-го туру УПЛ Львів – Металіст 1925.
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Анонс матчу ФК Львів - Металіст 1925 23.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Львів (Львов) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 23.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ФК Львів (Львов) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст 1925 та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 15.10.2022 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Бессмертный, Анатолий и Galovskyi, Edmar розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - Металіст 1925 можна подивитися 23.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Шахтар - 16.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Предыдущий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти ФК Олександрія - 15.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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