Ворскла - Металіст онлайн трансляція матчу

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведення матчу: 22.04.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою Металіст (Харьков):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Металіст, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст та Ворскла у попередньому футбольному матчі 15.10.2022 закінчилось со счетом: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Перика Огньенович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший поединок команди Ворскла був зіграний проти Чорноморець - 16.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.
Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина
Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Верес - 15.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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