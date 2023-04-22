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Ворскла - Металіст онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 22 квітня 2023, 13:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
1 - 1
Оновити
44'
Металіст
Харьков
Хід матчу
8' Isenko, Pavlo 9' Богдан Бойчук 18' Porokh, Bogdan 26' Myzyuk, Oleksandr 26' Seferi Sulejmanov, Taulant 30' Ermolov, Daniil
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
41%
Нічия
25%
Металіст
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Metalist Kharkiv when FC Vorskla Poltava is playing at home is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 12 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 2 times, there have been 7 draws while FC Metalist Kharkiv have won 3 times. The goal difference is 12-10 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • During the last 25 meetings, FC Vorskla Poltava have won 6 times, there have been 9 draws while FC Metalist Kharkiv have won 10 times. The goal difference is 33-25 in favour of FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv's last away win against FC Vorskla Poltava was in 2013.
  • In Premier League, FC Metalist Kharkiv have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Metalist Kharkiv scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Metalist Kharkiv haven't won in their last 18 games.
  • FC Metalist Kharkiv have lost 3 away matches in a row.
  • FC Metalist Kharkiv haven't won any of their last 7 away matches.
  • When playing at home, FC Vorskla Poltava have not lost to FC Metalist Kharkiv in their last 3 encounters.
  • FC Metalist Kharkiv have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 3 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist Kharkiv haven't scored in 5 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • Taulant Seferi Sulejmanov is FC Vorskla Poltava's top scorer with 9 goals. Maksym Pryadun has scored 7 times for FC Metalist Kharkiv.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 28% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 19% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 28% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 19%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist Kharkiv won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Metalist Kharkiv.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against FC Metalist Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 3, FC Metalist Kharkiv won 1, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Metalist Kharkiv.
  • FC Metalist Kharkiv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.6 goals in a match against FC Metalist Kharkiv and FC Metalist Kharkiv scores 0.6 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Metalist Kharkiv is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Metalist Kharkiv is 0.6.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.23 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 0.92 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.10.2022 - 13:00 Металіст 3 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.04.2023 - 15:05 Ворскла 1 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:01 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
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Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 13:00 Металіст 5 - 5 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 14:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.03.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 14:02 Інгулець 2 - 1 Завершено Металіст П
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Головні події
30'
Ermolov, Daniil
26'
Myzyuk, Oleksandr
ГООЛ! Seferi Sulejmanov, Taulant
26'
18'
Porokh, Bogdan
9'
Богдан Бойчук ГООЛ!
Isenko, Pavlo
8'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
41%
Нічия
25%
Металіст
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 51
    Isenko, Pavlo
    Воротар
    8
  • 3
    Василь Кравець
    Захисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 16
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
    26
  • 17
    Володимир Чеснаков
    Захисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 96
    Ermolov, Daniil
    Воротар
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
    26
  • 31
    Porokh, Bogdan
    Захисник
    18
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 17
    Єгор Демченко
    Півзахисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 70
    Chidomere, Aleks
    Форвард
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Форвард
    9
  • 9
    Максим Прядун
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Перика Огньенович
Статистика матчу
1
ЖК
3
2
Удари повз
2
Кутові
1
Удари в отвір
1
3
Штрафні
6
2
Офсайди
1
4
Фоли
2
Сейви
1
Трансляція
40'
Феліпе класно навісив на голову Степанюка, який пробив, але Єрмолов у курсивому стрибку забирає! Не те, що так небезпечно, але красиво вийшло!
38'
Бацула класно навісив із флангу. Гостро вийшло, але ніхто з партнерів до м'яча не дістався
37'
Кутовий
Після кутового Порох навіть пробив, але удар заблокували, тож Ісенко спокійно забрав м'яч
36'
А ось непогана атака харків'ян - Бойчук з флангу увійшов у штрафну, але заробив лише кутовий
34'
Сефері й у обороні не гребує відпрацьовувати. Ось обікрав Романюка
32'
Офсайд
Полтавці продовжать грати в атаку. Ось Степанюк трохи заліз у офсайд
30'
Незабитий пенальті
І Єрмолов тягне пенальті від Сефері! Ох й гра в нас!
29'
Жовта картка
Так ось! Степанюка вивели віч-на-віч, Єрмолов його зачепив, і це пенальті! І жовта кіперу!
27'
Жовта картка
А Мізюк за свій фол ще й жовту отримав
26'
Гоооол!!!
Сефері точно б'є з точки! Єрмолов угадав, навіть зачепив долонями, але не дістав! 1:1!
25'
Небезпечний момент
Пенальті для Ворскли! Мізюк збив Степанюка після прострілу Феліпе з флангу!
23'
Загалом не дуже швидка гра у нас поки що
22'
Єрмолов далеко вийшов, зіграв головою... Пощастило, що відскок пішов на своїх гравців, а не на Сефері
21'
Офсайд
Прядун в офсайд заліз
19'
Інфо
5:1 за ударами, 2:1 у рамку. Така ось статистика зараз
18'
Жовта картка
Порох жорстко зустрів Олійника. Жовта захиснику харків'ян
17'
Прядун непогано прострелив, але ніхто не замкнув цей пас – ані свої, ані чужі
15'
Небезпечний момент
Ой ой! А ось момент! Феліпе навісив, Романюк скинув і Скляр класно пробив, але Єрмолов тягне!
14'
Феліпе досить активний правому фланзі. Ось скинув на Олійника, Денис заліз під лицьову, але таки прострелив. Вийшло сильно, так що ніхто з партнерів не встиг
12'
Сефері жорстко прийняв Романюка. Попросив вибачення, так що обійшлося без жовтої
10'
Так от, начебто і активно розпочала Ворскла, а забив Металіст
9'
Гоооол!!!
Реалізує Бойчук пенальті! 1:0 для харків'ян!
7'
Жовта картка
Пенальті для Металіста! Ісенко на виході засадив у вухо Демченку Жовта ще кіперу!
6'
Офсайд
Сефері забив із офсайду. Вчасно вийшли гравці Металіста
5'
Харків'яни поки що не можуть нормально вийти в атаку. Ворскла перекушує ці спроби
3'
Кутовий
Активний початок від господарів. Ось ще один кутовий подали полтавці, але знову без дивідендів
2'
Кутовий
Перший кутовий подала Ворскла. Олійник другим темпом таки пробив, але його удар заблокували захисники
1'
Інфо
А у стартовому складі Ворскли Феліпе вийшов замість заявленого Чеснакова. Причина такої екстреної заміни поки що невідома
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Металіста: Костик, Паті, Ніколишин, Панасенко, Коррал, Самуель, Шамич, Багачанський, Рязанцев, Чайковський
Інфо
Стартовий склад Металіста: Єрмолов, Романюк, Мізюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Демченко, Чідомере, Бойко, Наумець, Прядун
Інфо
Запасні Ворскли: Домолега, Яценко, Крупський, Рамірес, Яворський, Кане, Феліпе, Кулаковський, Лопес, Нестеренко
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко, Кравець, Пердута, Скляр, Олійник, Степанюк, Сефері, Феліпе, Павлюк, Бацула, Челядін
Металіст бореться за виживання – 14 місце та 19 балів
Перед цим поєдинком Ворскла йде на 8-му місці у турнірній таблиці – 26 очок.
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00 та пройде у Полтаві. Судитиме гру Олександр Омельченко.
Доброго дня всім шанувальникам УПЛ! Не класичним єдиним сьогодні живе український футбол. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу Ворскла - Металіст.
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Анонс матчу Ворскла - Металіст 22.04.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 22.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою Металіст (Харьков):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Металіст, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст та Ворскла у попередньому футбольному матчі 15.10.2022 закінчилось со счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Перика Огньенович розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Металіст можна подивитися 22.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команди Ворскла був зіграний проти Чорноморець - 16.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший матч команди Металіст був зіграний проти Верес - 15.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Металіст онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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