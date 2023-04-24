ФК Олександрія - Інгулець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - Інгулець 24.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 24.04.2023

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 25.08.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Kovalets, Sergiy Ivanovych розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Предыдущий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Металіст 1925 - 15.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти Рух - 19.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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