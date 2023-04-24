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ФК Олександрія - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 квітня 2023, 15:00 - КСК Ника Стадион . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
Матч перенесено
Інгулець
Петрово
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
28%
Нічия
41%
Інгулець
31%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Oleksandriya have won 4 times, there have been 0 draws while FC Ingulets Petrove have won 1 times. The goal difference is 11-6 in favour of FC Oleksandriya.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 3% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Ingulets Petrove scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 7 games.
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • When playing at home, FC Oleksandriya have not lost to FC Ingulets Petrove in their last 3 encounters.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 3 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 6-4-1.
  • Oleg Kozhushko has assisted the most goals for FC Oleksandriya with 3. Vladyslav Klymenko is FC Ingulets Petrove's biggest assister (3).
  • FC Ingulets Petrove have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 27% of their matches, FC Ingulets Petrove in 29% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 27% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 29%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Ingulets Petrove has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 4, FC Ingulets Petrove won 1, 0 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 1 of their last 4 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya scores 2.2 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 1.2 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Ingulets Petrove is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Ingulets Petrove is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Oleksandriya scores 2.18 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
4
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.08.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
10.09.2021 - 19:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.03.2021 - 14:00 Інгулець 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Олександрія 4 - 3 Завершено Інгулець
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
17.03.2023 - 13:00 Металіст 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.04.2023 - 13:06 Інгулець 1 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.04.2023 - 15:05 Ворскла 1 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 12:00 ФК Минай 1 - 2 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Чорноморець П
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
28%
Нічия
41%
Інгулець
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Микита Шевченко
    Воротар
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 8
    Kulakov, Andriy
    Форвард
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 13
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 14
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 66
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Захисник
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Захисник
  • 91
    Melnychuk, Maksym
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 24
    Golovkіn, Ivan
    Півзахисник
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 97
    Rezepov, Denis Sergeevich
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Kovalets, Sergiy Ivanovych
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
2
Штрафні
1
1
Сейви
1
1
Фоли
2
52%
Володіння м'ячем
48%
Удари повз
2
Блоковано ударів
1
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу ФК Олександрія - Інгулець
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
Гру буде поновлено о 16:25.
21'
Інфо
ВІДБІЙ ТРИВОГИ!
21'
Інфо
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА!
20'
Небезпечний момент
Простріл із лівого флангу від Смолякова пішов на дальню, де трохи не встиг до м'яча Запорожець.
18'
Кудись над воротами запустив Ковальов дальній постріл із центральної зони.
16'
На голову Кулакова пішла подача з правого флангу від Калітвінцева, але удар був слабеньким та й пішов до рук воротаря.
14'
Закидання до лівого флангу атаки на Резепова перехопив Бондаренко.
12'
Остаточно загнали Інгулець на його половину. Три ряди захисту перед штрафним.
10'
На газон потягнув Бондаренка перед чужим штрафним Кухарук у боротьбі.
8'
По обличчю Логінова пройшла відмашка в центральному колі від Резепова.
7'
Солідна перевага на м'ячі в господарів уже на старті зустрічі.
5'
Мірошніченко випустив за бокову передачу до правого флангу атаки.
3'
Шевченко забрав до рук дальній постріл із правого флангу від Головкіна.
2'
Кулаков тим часом уже сидить на газоні.
1'
Олександрія розпочала гру з контролю м'яча.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі перемогла Олександрія — 2:1.
Інфо
Інгулець іде десятим із 7 перемогами, 4 нічиїми та 10 поразками — 25 очок.
Інфо
Олександрія йде п'ятою з 8 перемогами, 9 нічиїми та 3 поразками — 33 очки.
Запасні: Паламарчук, Павлов, Кравчук, Коробенко, Одарюк, Марусич, Козиренко, Осипенко, Сітало, Сидоренко.
Інгулець: Білик — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Мельничук — Клименко, Запорожець, Кухарук — Головкін, Резепов, Смоляков.
Запасні: Горох, Савченко, Бабогло, Волошин, Кожушко, Гунічев, Шулянський, Скорко, Матюшенко, Копина, Єрмаков.
Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Логінов, Цуріков — Мустафаєв, Сігеєв, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Третьяков.
Інфо
Стали известны стартовые составы:
Андрій Коваленко (Полтава, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону КСК Ніка (Олександрія, Україна) зіграють Олександрія та петровський Інгулець.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Інгулець 24.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 24.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Інгулець та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 25.08.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Kovalets, Sergiy Ivanovych розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Інгулець можна подивитися 24.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Предыдущий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Металіст 1925 - 15.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Прошедший матч команди Інгулець був зіграний проти Рух - 19.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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