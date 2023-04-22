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Кривбас - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 квітня 2023, 15:00 - Стадион Металлург . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
0 - 0
Оновити
55'
Чорноморець
Одесса
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Хід матчу
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
17%
Нічия
63%
Чорноморець
20%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Chernomorets Odessa when FC Kryvbas Kriviy Rih is playing at home is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Chernomorets Odessa is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with FC Kryvbas Kriviy Rih playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 4 times, there have been 1 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 10-7 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • During the last 15 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 7 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 6 times. The goal difference is 20-19 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 32% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Chernomorets Odessa have lost none of their last 5 away matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 5 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 3-4-3.
  • Yevhen Banada has more yellow cards (5) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Volodymyr Salyuk has collected 5 for FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 15% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 30% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 15% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 30%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 4, FC Chernomorets Odessa won 1, 0 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 0.6 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Chernomorets Odessa is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Chernomorets Odessa is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.77 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.36 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.12.2022 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 14:02 ФК Львів 2 - 2 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 2 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
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Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
17%
Нічия
63%
Чорноморець
20%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 39
    Євген Опанасенко
    Захисник
  • 6
    Prykhodko, Klim
    Захисник
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
  • 15
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
  • 19
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 18
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 23
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
1
Штрафні
4
4
Кутові
1
4
Фоли
1
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
1
Удари повз
3
46%
Володіння м'ячем
54%
LIVE
Трансляція матчу Кривбас - Чорноморець
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Інфо
Команди вже вийшли на розминку, поєдинок відновиться о 16.15!
Інфо
16:03 - Відбій повітряної тривоги!
Інфо
16:01 - Тривогу оголошено через ворожі розвідувальні дрони
31'
Небезпечний момент
Повітряна тривога на Дніпропетровщині, матч перерваний о 15:33!
30'
Небезпечний момент
А ось це гостро! Микитишин на фланзі пройшов Гучека, прострілив, і Лунєв у падінні дав мимо воріт! А треба було замикати! Перший справді небезпечний момент у нас!
29'
Татарков впав у штрафній одеситів, зачепився за Кузика. Ну ні, Микита сам дуже вже хотів впасти. Це не пенальті
26'
Останніх хвилин 5 моряки більше на чужій половині грають. Ось після прострілу Бадібанга не встиг на м'яч. Ситуація непогана, але все одно без удару
24'
А десь не так далеко заходить величезна чорна хмара. Як би злива не почалася
21'
А ось тут Авагімян молодець - відпрацював в обороні, не дав Опанасенку вивалитися на небезпечний удар!
20'
Оп, Гучек на Нєпогодова скинув головою, але перестарався - на кутовий вибив м'яч
19'
Авагімян ось метрів із 25-ти стрільнув. Ну так, для проформи - дуже мимо
16'
Ах, ось Луньов таки сфолив в атаці
15'
Цікаво, що фолів за 15 хвилин я не згадаю. Чиста гра, що нехарактерно для УПЛ
14'
Умовно рівна гра у нас. Може, трохи активніше господарі в атаці працюють
12'
Дібанго проти Бадібанги зійшлися. Так ось буває
10'
Кутовий
Кутовий для Кривбасу - навіс начебто непоганий, але за м'яч ніхто не зачепився. круглий полетів в аут на протилежному фланзі
8'
Демченко метрів із 30-ти пробив. У рамку влучив, але це так, розім'яв Сарнавського
7'
Команди по черзі намагаються щось намацати в атаці. Ось господарі створили підхід, але без удару
5'
Непогану атаку моряки розігнали - Бадібанга класно вирізав із флангу у штрафну, але Опанасенко встигає перервати
3'
Кутовий
Кутовий для Кривбасу, але подали його не найкраще господарі - не перебили першого захисника
2'
Юрій Вернидуб далеко на трибуні
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Зазначимо, що Юрія Вернидуба не буде на брівці – тренера видалили у минулому матчі
Запасні Кривбасу: Кліщук, Хома, Рябов, Вернидуб, Понєдєльнік, Семотюк, Кораблін, Шевченко, Карпусь
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Сарнавський, Опанасенко, Безкоровайний, Стецьков, Дібанго, Приходько, Татарков, Хомченовський, Луньов, Задерака, Микитишин
Інфо
Запасні Чорноморця: Варакута, Паст, Гладкий, Білий, Єрмаков, Політило, Задоя, Селін, Штогрін, Юсов, Чорткоєв, Войтихівський
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Непогодов, Брагару, Гучек, Салюк, Путря, Васильєв, Демченко, Кузик, Аліференко, Бадібанга, Авагімян
Інфо
Матч розпочнеться о 15:00, судитиме гру Микола Балакін.
Добрий день всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу Кривбас – Чорноморець.
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Анонс матчу Кривбас - Чорноморець 23.04.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 23.04.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Чорноморець (Одесса):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Кривбас у попередньому футбольному матчі 02.12.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Чорноморець можна подивитися 23.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Минай - 14.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший поединок команди Чорноморець був зіграний проти Ворскла - 16.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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